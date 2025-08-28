ניצחון עם מסר: גאורגיה גברה 69:83 על ספרד

יום המשחקים השני של היורובואסקט נמשך כעת, כאשר במקביל לניצחון של ישראל מול איסלנד, גברה גאורגיה 69:83 על ספרד במסגרת בית ג’ המקביל אשר יצטלב בהמשך עם בית ד’ הישראלי.

את ההתמודדות פתחה החבורה של דז’יקיץ’ בדומיננטיות על פני הספרדים בזכות יכולת טובה של אלכסנדר מאמוקלשווילי ודודה סנדזה, שהובילו אותה מוקדם ליתרון דו-ספרתי, אך הנבחרת של סקריולו הצליחה לךצמצם פערים ולעצור את יריבתה על נקודה אחת במשך שלוש דקות, וסיימה את הרבע בפיגור 20:17.

ווילי הרנאנגומס עם שתיים מתחת לסל קטע את הבצורת של הנבחרות בפתיחת הרבע השני, אך המשחק צמוד כאשר הספרדים הצליחו אף לעלות לראשונה להובלה, אך התעוררות של טוקו שאנגליה הוותיק החזירה את נבחרתו במהרה לעניינים.

דריו בריזואלה בדרך לסל (רויטרס)

בחזרה מההפסקה שוב הגאורגים פלרטטו עם יתרון דו-ספרתי, שלטו בריבאונד ומנעו הזדמנויות חוזרות מהיריבה, שהצליחה להישאר בתמונה דרך קו העונשין. מאמוקשווילי המשיך לנהל בגאון את ההתקפה הגיאורגית גם ברבע הרביעי למול האח השני למשפחת הרנאנגומס, חואנצ’ו, שהחל להתחמם עם חמש נקודות רצופות.

שחקן אורלנדו מג’יק גוגה ביטאדזה הוביל ריצה נוספת באמצע הרבע האחרון כדי להבטיח את הניצחון, ובסיום הנבחרת ממזרח אירופה חגגה ניצחון יוקרתי למול סגל אפור למדי שלך הספרדים.

אלכסנדר דז'יקיץ' על הקווים (IMAGO)

הנבחרת של המאמן לשעבר של הפועל ירושלים משיגה מקדמה משמעותית להמשך הטורניר, כאשר בהמשך תתמודד גם מול בוסניה, איטליה ויוון החזקות, מופע אדיר של מאמוקשווילי עם 19 נקודות, שישה אסיסטים ושבעה ריבאונדים. בצד השני סנטי אלדמה הוביל את רשימת הקלעים עם 12 בלבד, ואחוזים בינוניים למדי מהשדה (36%).