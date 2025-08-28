יום חמישי, 28.08.2025 שעה 18:32
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
269-831גאורגיה1
183-691ספרד 2
00-00איטליה 3
00-00יוון4
00-00קפריסין5
00-00בוסניה6
 בית 4 
271-831ישראל1
183-711איסלנד2
00-00צרפת3
00-00בלגיה4
00-00פולין5
00-00סלובניה6

ניצחון עם מסר: גאורגיה גברה 69:83 על ספרד

החבורה של אלכסנדר דז'יקיץ' הביסה את הלה רוחה וסיבכה את הבית הקשה של הטורניר כבר בפתיחתו. מאמוקלשווילי בלט עם 19 נקודות, אלדמה בלט בצד השני

גוגה ביטאדזה שומר על ווילי הרנאנגומס (רויטרס)
גוגה ביטאדזה שומר על ווילי הרנאנגומס (רויטרס)

יום המשחקים השני של היורובואסקט נמשך כעת, כאשר במקביל לניצחון של ישראל מול איסלנד, גברה גאורגיה 69:83 על ספרד במסגרת בית ג’ המקביל אשר יצטלב בהמשך עם בית ד’ הישראלי.

את ההתמודדות פתחה החבורה של דז’יקיץ’ בדומיננטיות על פני הספרדים בזכות יכולת טובה של אלכסנדר מאמוקלשווילי ודודה סנדזה, שהובילו אותה מוקדם ליתרון דו-ספרתי, אך הנבחרת של סקריולו הצליחה לךצמצם פערים ולעצור את יריבתה על נקודה אחת במשך שלוש דקות, וסיימה את הרבע בפיגור 20:17.

ווילי הרנאנגומס עם שתיים מתחת לסל קטע את הבצורת של הנבחרות בפתיחת הרבע השני, אך המשחק צמוד כאשר הספרדים הצליחו אף לעלות לראשונה להובלה, אך התעוררות של טוקו שאנגליה הוותיק החזירה את נבחרתו במהרה לעניינים.

דריו בריזואלה בדרך לסל (רויטרס)דריו בריזואלה בדרך לסל (רויטרס)

בחזרה מההפסקה שוב הגאורגים פלרטטו עם יתרון דו-ספרתי, שלטו בריבאונד ומנעו הזדמנויות חוזרות מהיריבה, שהצליחה להישאר בתמונה דרך קו העונשין. מאמוקשווילי המשיך לנהל בגאון את ההתקפה הגיאורגית גם ברבע הרביעי למול האח השני למשפחת הרנאנגומס, חואנצ’ו, שהחל להתחמם עם חמש נקודות רצופות.

שחקן אורלנדו מג’יק גוגה ביטאדזה הוביל ריצה נוספת באמצע הרבע האחרון כדי להבטיח את הניצחון, ובסיום הנבחרת ממזרח אירופה חגגה ניצחון יוקרתי למול סגל אפור למדי שלך הספרדים.

אלכסנדר דזאלכסנדר דז'יקיץ' על הקווים (IMAGO)

הנבחרת של המאמן לשעבר של הפועל ירושלים משיגה מקדמה משמעותית להמשך הטורניר, כאשר בהמשך תתמודד גם מול בוסניה, איטליה ויוון החזקות, מופע אדיר של מאמוקשווילי עם 19 נקודות, שישה אסיסטים ושבעה ריבאונדים. בצד השני סנטי אלדמה הוביל את רשימת הקלעים עם 12 בלבד, ואחוזים בינוניים למדי מהשדה (36%).  

