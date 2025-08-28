יום חמישי, 28.08.2025 שעה 18:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

תאריכי המחזור ה-3: בית"ר מול הפועל ת"א בשני

מנהלת הליגות פרסמה את התאריכים: חיפה תפגוש את אשדוד במקביל בשני, מכבי ת"א מול טבריה בשבת, ושלושה ימים לאחר מכן במשחק השלמה מול הפועל פ"ת

|
עומר אצילי מאושר עם חבריו לקבוצה (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי מאושר עם חבריו לקבוצה (רדאד ג'בארה)

לקראת היציאה לפגרת הנבחרות המתקרבת, מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה היום (חמישי) את תאריכי ושעות המשחקים למחזור השלישי, כמו גם את התאריך והשעה למשחק ההשלמה של מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה מהמחזור הראשון.

במוקד, בית”ר ירושלים מול הפועל תל אביב שייפגשו בבלומפילד ביום שני, 15.9, בשעה 20:30. באותו היום בשעה 20:00 תארח מכבי חיפה את מ.ס אשדוד.

בנוגע לאלופה, מכבי ת”א תשחק אצל עירוני טבריה ביום שבת, 13.9, בשעה 20:00, ושלושה ימים לאחר מכן תפגוש את הפועל פתח תקווה בחוץ גם כן, בתאריך 16.9 (שלישי), בשעה 19:30.

הפועל באר שבע תתארח ב-14.9 (ראשון) אצל הפועל ירושלים, כששאר המשחקים יתקיימו ב-13.9 (שבת): הפועל פ”ת תארח את נתניה ב-19:45, בני סכנין את הפועל חיפה באותה השעה, בעוד שעירוני ק”ש תארח את בני ריינה ב-20:00.

