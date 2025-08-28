גמר ליגת האלופות 2026 יתחיל לפני צאת שבת

אופ”א הודיעה היום (חמישי) על שינוי בשעת שריקת הפתיחה של המשחק הגדול ביותר בכדורגל האירופי, גמר ליגת האלופות. החל מגמר 2026 שייערך בבודפשט, ההתמודדות תצא לדרך בשעה 19:00 במקום ב־22:00 כפי שהיה נהוג.

המשחק יתקיים כרגיל ביום שבת, ולכן המשמעות היא כפולה עבור הישראלים: מצד אחד, המשחק יתקיים בשעת ערב מוקדמת ויותר נוחה, אך מנגד הגמר יצא לדרך לפני צאת השבת, כשהשמש צפויה לשקוע ביום המשחק, 30/05/26, רק באיזור 19:40.

באופ”א הסבירו כי המהלך נועד לשפר את חוויית האוהדים, השחקנים והערים המארחות, תוך יצירת תנאים נוחים יותר לכל המעורבים. בארגון ציינו כי המטרה היא להפוך את יום המשחק לאירוע נגיש ומהנה גם עבור משפחות וילדים.

בנוסף, השעה החדשה נבחרה מאחר והיא נחשבת נוחה יותר לשידורי טלוויזיה ודיגיטל ברחבי העולם, עם דגש מיוחד על קהל צעיר ורחב יותר שייחשף לאירוע.

באופ”א סיכמו: “גמר ליגת האלופות הוא פסגת עונת הכדורגל. המעבר לשעת פתיחה מוקדמת יהפוך את האירוע לנגיש, שוויוני ומשמעותי יותר עבור כל המשתתפים”.