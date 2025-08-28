דיווח: הליו וארלה מתקרב לחתימה במכבי ת"א

לפי דיווח של העיתונאי סאשה טבולרי, שחקן הכנף הליו וארלה החליט להצטרף למכבי תל אביב. למרות הצעה מפתה שהגיעה מרוסיה, מקבוצת אקרון טוליאטי, השחקן בן ה־23 מקייפ ורדה בחר להגיע לישראל, כאשר על פי הדיווח, השיחות מתנהלות כעת והצדדים מקווים להשלים את העסקה עד סוף השבוע.

וארלה, ששמו המלא הוא הליו סנדרו אוליביירה אלבש וארלה, שייך כיום לגנט מהליגה הבלגית הבכירה. הוא נולד בפורטוגל ומחזיק בשורשים מקייפ ורדה, עבורה גם משחק בנבחרת הלאומית. את הקריירה שלו החל במחלקות הנוער של מונטה קפאריקה, ויטוריה סטובאל וקובה דה פיידדה. את הבוגרים פתח באמורה בשנת 2020, לאחר מכן עבר לסינטרנסה בליגה השלישית הפורטוגלית, ובהמשך שיחק בקבוצת המילואים של פורטימוננסה.

בקיץ 2023 ערך הופעת בכורה מקצוענית בפורטימוננסה במסגרת גביע הליגה מול ליישואש, ובאותו חודש גם כבש שער ליגה ראשון במדי הקבוצה מול ארוקה. באוגוסט 2024 עבר לגנט הבלגית, וכבר במשחק הבכורה שלו בגביע קרוקי כבש צמד נגד אוניון רושפורטואז. חוזהו בגנט נמשך עד 2028 ושוויו מוערך ב-1.2 מיליון אירו. בעונה הקודמת ערך 16 הופעות, בהן כבש פעמיים בגביע ובישל שער אחד בליגה.

בנבחרת קייפ ורדה ערך וארלה את הופעת הבכורה שלו באוקטובר 2023 במשחק ידידות מול אלג'יריה, בו נכנס כמחליף. מאז זומן לסגל באופן קבוע ונחשב לאחד מהכישרונות המבטיחים של המדינה הקטנה מאפריקה.

עבור מכבי תל אביב, מדובר בחיזוק משמעותי להתקפה עם שחקן מהיר, טכני ובעל ניסיון בליגה הבלגית ובנבחרת לאומית, שיכול להוסיף עומק ואיכות לקבוצה המתמודדת גם בזירה האירופית.