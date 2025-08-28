כ-4,000 אוהדי הפועל יגיעו, טוריאל צפוי לפתוח

אחרי שפתחה את העונה ברגל ימין עם ניצחון ביתי על עירוני קריית שמונה, הפועל ת”א רוצה ליצור מומנטום לפני היציאה לפגרת הנבחרת. אווירה חמה וביתית צפויה להיות גם במשחק החוץ הראשון לעונה באצטדיון גרין, כשכקרוב ל-4,000 אוהדים אדומים ילוו את הקבוצה מול בני ריינה.

מבחינה מקצועית, סתיו טוריאל עורך אימונים מלאים עם מנוחות לפי הצורך ואחרי שפתח נגד קריית שמונה על הספסל, הפעם הוא צפוי לפתוח בהרכב של אליניב ברדה.

המאמן מתלבט אם לפתוח במערך של חמישה שחקני הגנה בדומה לשינוי שביצע במהלך המשחק האחרון נגד עירוני קרית שמונה. אם ברדה יחליט לפתוח עם קו הגנה של ארבעה שחקנים, קיימת התלבטות בין דורון ליידנר ליזן נסאר בעמדת המגן השמאלי.

בנוגע למור בוסקילה, השחקן ממשיך לקבל תמיכה מלאה מהמועדון, כאשר הוא נחוש ללבוש את המדים האדומים. בוסקילה הביע בפני מקורביו ובפני אנשי הפועל ת”א את רצונו לשחק אך ורק במועדון. בינתיים, בחודורוב ממשיים להעניק לו את כלל התנאים כולל מגורים ורכב.