גינצבורג: סיני? לפעמים יש ויכוחים בווליום גבוה

שוער העבר בוני גינצבורג התארח היום (חמישי) בתוכנית "שיחת היום" ב־ONE והתייחס למגוון נושאים סביב נבחרות ישראל, החל מהקושי בתיאום טורנירי ההכנה ושיתוף הפעולה עם המועדונים לגבי שחקנים צעירים, דרך המודל הגרמני שהוטמע לחיבור בין הנבחרת הבוגרת לצעירה ועד ההתייעצויות המקצועיות עם וילי רוטנשטיינר. בנוסף, נשאל על הסוגיה של מינוי מאמן כושר לנבחרות הצעירות ועל דעתו כמי שהיה שוער ששיחק בחו"ל לגבי ההתפתחות של הקריירה של דניאל פרץ.

אנחנו נמצאים לפני פגרה בינלאומית. כמה זמן באמת קשה לייצר את טורניר ההכנה האלה עבור נבחרות ישראל הצעירות?

”אנחנו נמצאים שנתיים במלחמה וזה משפיע, לא פשוט לארגן משחקי הכנה לנבחרות שלנו. חלק מהנבחרות פשוט לא רוצה לשחק איתנו, אבל אנחנו עושים מאמצים עילאיים. נבחרת הנוער תצא בשבוע הבא לאסטוניה ותשחק שני משחקים, נבחרת נערים א’ תטוס לגרמניה ותשחק בטורניר מסורתי שההתאחדות הגרמנית מארגנת”.

כמה דחיות קיבלת בחודשים האחרונים מנבחרות?

”כמה חודשים אתה מנסה לייצר פעילות, הפעם זה היה יותר מורכב וקשה, אבל אנחנו עושים את המקסימום כדי לייצר כמה שיותר משחקים לנבחרות הצעירות. זה קשה, אבל אנחנו עובדים על הדברים האלה כמה חודשים”.

מאז שנכנסת לתפקיד אנחנו רואים בנבחרת הבוגרת שילוב משמעותי של שחקנים צעירים.

”הדבר המרכזי שעומד לנגד עינינו זה זה. זו המטרה, לייצר שחקנים לנבחרת הבוגרת. במשמרת שלנו ב-4 השנים האחרונות, הרבה שחקנים הגיעו לנבחרת הבוגרת וזה מסב לנו גאווה גדולה. מעבר לזה, זה נותן תקווה להרבה שחקנים צעירים שבמשמרת שלנו. חלק מכריע מהשחקנים היו מגיעים מקבוצות הנוער, היום המועדונים מאמינים יותר בשחקנים. יש לנו שחקנים בנבחרת הנוער שכבר משחקים בבוגרים. מה שקרה בנבחרות הצעירות נותן למועדונים יותר ביטחון לתת קרדיט לצעירים. ההישגים בטורנירים חיזקו את מעמד השחקן הישראלי בעיני הגורמים המקצועיים בקבוצות. מטרת העל שלנו זה לפתח שחקנים לנבחרת הבוגרת וגם לקבוצות”.

בבית הנבחרות שקט לעומת לפני שנה שהייתה קצת מתיחות בינך לבין משה סיני. עכשיו חזרתם להיות כמו אחים, כמו שהייתם פעם.

”כשיש עשייה והחלפת רעיונות אז יש גם ויכוחים שלפעמים מגיעים לווליום גבוה. משה היה קפטן נבחרת ישראל, הוא היה אח יקר שלי וגם היום. המטרה של שנינו זה לפתח את הכדורגל פה, וגם של פרדי דוד וכל מי שנמצא פה. יש לנו תפקיד אחד. העסק הזה לא שייך לנו, במשמרת שלנו אנחנו צריכים לעשות את הטוב ביותר עבור הכדורגל הישראלי ואנחנו משתדלים לעשות זאת עם הרבה צניעות ובקשר טוב מאוד עם המועדונים, שהפיתוח של השחקנים קורה אצלם ב-90 אחוז מהזמן. מי שמגיע לבית הנבחרות רואה שיש פה באמת עשייה. הכל בסדר, אנשים יכולים להתווכח ולחשוב אחרת, אבל בסוף אנחנו יחידה אחרת, אנחנו מקבלים תמיכה מלאה מאנשי ההתאחדות לכדורגל”.

הנבחרת הצעירה כפופה לנבחרת הבוגרת ע”פ מודל מגרמניה.

“יש לי שיחות טובות עם יו”ר ההתאחדות שמביע אמון, הערכה ותמיכה בעשייה שלי ושל החברים שלי. בשיחות לפני כמה חודשים אמרתי שיש כמה מודלים בעולם, ראיתי את המודל הגרמני שיש כמה מעגלים ולפיו הנבחרת הצעירה עובדת מול הנבחרת הבוגרת. הנבחרת הצעירה היא נבחרת שהשחקנים שלה הם שחקני בוגרים, נבחרת שכמעט לא מתאמנת, רק בחלונות, התנהלות ממש כמו הבוגרת. ומעבר לזה, אם היעד שלנו להגיע ליורו 2028, אז שחקני הנבחרת הצעירה הם אלו שאמורים להוביל את הנבחרת הבוגרת הזו, אז יש היגיון בדבר הזה. זה התגלגל לכך שהנבחרת הבוגרת והצעירה מתנהלות כחטיבה אחת, ואז מנבחרת הנוער ומטה יש חטיבה אחרת. המטרה זה להגשים את החזון שלנו, שהכדורגל הישראלי יגיע ליורו ומונדיאלים”.