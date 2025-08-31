ירידות לצורך עלייה: מוזי פורח בבית"ר ירושלים

להתבלט כשחקן התקפה בבית”ר ירושלים זו לא משימה קלה. בקבוצה שבה משחקים כוכבים מהגדולים בליגה כמו עומר אצילי וירדן שועה, הדרך להשתחל להרכב רצופה בעבודה קשה, ובעיקר בניצול כל הזדמנות שניתנת לך כדי להוכיח מה אתה שווה. מי שעושה את זה בשנה האחרונה, ובעיקר בפתיחת העונה הנוכחית הוא טימוטי מוזי, שבשקט בשקט ורחוק מאור הזרקורים, הפך לאחד השחקנים בחלק הקדמי שזוכים לאמון גדול מצד המאמן ברק יצחקי.

ה”מנחוס”?

בגיל 24, מוזי כבר הספיק לעבור מה שהרבה שחקנים לא חווים בקריירה שלמה. שחקן הכנף, שנולד בישראל לאם דרום אפריקאית ואבא שעזב אותו בגיל צעיר לאחר הגירושים מאמו, התחיל כידוע את דרכו במכבי חיפה בגיל 12 ואפילו נחשב להבטחה גדולה בכרמל, אך מהרגע שעלה לבוגרים, הקריירה שלו לא בדיוק הלכה במסלול, והשחקן נוכח לדעת שהדרך לתהילה רצופה בלא מעט קשיים.

מוזי עלה לבוגרים של מכבי חיפה בעונת 2020/21. הייתה זו עונת תחילת השושלת של ברק בכר, והמאמן העלה את מוזי חמש פעמים מהספסל עד חודש פברואר, אז, הושאל להפועל כפר סבא על מנת לזכות בדקות משחק. בפועל, אותה עונה שהייתה אמורה להסתיים באליפות ראשונה בקריירה (גם אם לא כחלק משמעותי), הסתיימה בירידה הליגה הראשונה של מוזי מתוך שלוש, כשבשנתיים שלאחר מכן הגיעו שתיים נוספות במדי הפועל נוף הגליל ועירוני קריית שמונה.

טימוטי מוזי במכבי חיפה (עמרי שטיין)

מוזי, שכבר נחשב ל”מנחוס ירידה”, לא באמת מצא את עצמו. מעבר לשלושה כישלונות קבוצתיים בהם היה חלק, שחקן הכנף גם לא הותיר חותם מבחינה מקצועית ובטח שלא מבחינת מספרים, עם ארבעה שערים ושני בישולים בשנתיים וחצי, שנבעו בעיקר מקבלת החלטות רעה ובחירת קבוצות לא נכונה. הוא לא באמת קיבל את ההזדמנות לשחק בקבוצה יוזמת שיכולה להחמיא לו, והתעסק בחלק גדול מהזמן בעיקר במשימות הגנתיות של שחקני התקפה בקבוצות תחתית. עד שהגיעה בית”ר ירושלים.

גרם לאבוקסיס להתחרט

לא מעט גבות הורמו כשבית”ר החליטה להחתים את מוזי בקיץ 2023, אחרי שירד ליגה עם קריית שמונה. מן הצד השני, המהירות של מוזי הייתה מצרך נדרש מאוד בקבוצה של יוסי אבוקסיס, שהייתה שונה לחלוטין מבית”ר שאנחנו מכירים כיום והתבססה ברובה על התקפות מעבר. הסגנון הזה, על פניו, התאים לשחקן כמו מוזי, אך ההתחלה לפחות, הייתה רחוקה מלהיות קלה. למעשה, מוזי התקשה להשתלב וכבר היה רגל וחצי מחוץ למועדון כשהתבקש למצוא קבוצה בינואר, אלא שאז, חל אצלו מהפך.

“יכול להיות ששרפתי אותו מוקדם מדי” הודה אבוקסיס לאחר שמוזי כבש את שערו הראשון בבית”ר ירושלים ב-0:3 על מכבי נתניה בדצמבר 2023. המאמן עזב בהמשך להפועל ת”א ובמקומו מונה ברק יצחקי, שהמשיך לתת את הקרדיט בהרכב למוזי, שסיים “מיני עונת פריצה” עם ארבעה שערים ושני בישולים.

טימותי מוזי (אורן בן חקון)

העונה שעברה כבר הייתה עונת הפריצה האמיתית של מוזי. עם החזרה של בית”ר לצמרת והכדורגל הטוב תחת ברק יצחקי בעיקר בחלק הראשון של העונה, מוזי התפוצץ, והראה דברים שלא הראה עד כה בקריירת הבוגרים שלו. כבר במחזור הראשון הוא כבש מול אשדוד, ולאחר מכן, הגיעו עם שני שערים במאני טיים של המאני טיים, בניצחונות על מכבי חיפה ומכבי ת”א, כשמול האלופה, היה זה לא רק שער של מהירות, מיקום או תנועה כפי שמאופיינים רוב שעריו, אלא גול של טכניקה אמיתית, עם סיבוב על המקום ובעיטה אדירה מ-25 מטרים.

טימוטי מוזי. הראה דברים שלא ידעו שקיימים בו (רדאד ג'בארה)

את העונה הזאת מוזי סיים כשחקן הרכב בבית”ר ירושלים. הוא פתח ב-23 משחקי ליגה מתוך 36, הרבה בזכות היכולת שלו למלא מספר עמדות בצורה טובה. ה”טיקט” שלו – המהירות האדירה שלו, אפשר לו לשחק כשחקן כנף על כל הקו במערך ה-3-4-3 של ברק יצחקי ונתן למאמן גמישות לשנות מערך גם תוך כדי משחק. בסופו של דבר, המערך הזה לא עשה כל כך טוב לבית”ר, בעיקר כי יצחקי טעה כשהציב את עומר אצילי כשחקן על כל הקו בצד השני, תפקיד שלא מחמיא לו בלשון המעטה.

“בניגוד לקאני, מוזי לא יעשה פרצופים”

אם בתחילת הקריירה שלו מוזי נתפס כשחקן שהוא בעיקר מהיר ובעל כושר גופני מצוין, בפתיחת העונה הנוכחית, הוא ממשיך ומראה יכולות של כישרון טהור. אפשר היה לראות זאת כבר בבישול שלו לשער הניצחון של עומר אצילי מול סוטייסקה במשחק הראשון באירופה, כשלקח מגן לטיול על הקו והגביה כדור מדויק בשמאל, רגלו החלשה. הוא כבש גם בגומלין וגם במשחק מול ריגה, שער שלא הספיק בסופו של דבר כדי למנוע את הדחת בית”ר, אך בהחלט המשיך להראות עד כמה מוזי שיפר גם את קור הרוח שלו מול השער.

על פניו, מוזי לא מיועד להיות שחקן הרכב בבית”ר ירושלים של העונה. גם את שני המשחקים הראשונים באירופה הוא התחיל על הספסל, ובסיבוב לאחר מכן מול ריגה, החליף בהרכב פעם אחת את עומר אצילי ובפעם השנייה את ירדן שועה. לאחר ההדחה מאירופה, העימות הגדול בין שועה למנהל המקצועי אלמוג כהן הובילה להשעייתו של הקפטן, ומוזי המשיך וסיפק את הסחורה: משחק אדיר עם שני בישולים ב-0:5 על הפועל חיפה, וסחיטת פנדל לשער הניצחון של עומר אצילי במחזור הפתיחה מול בני סכנין.

טימוטי מוזי (דוברות בית"ר ירושלים) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

“האופי שלו זה מה שגורם לו להשתלב בקבוצה הרבה יותר טוב” מנתח שחקן העבר ופרשן פודקאסט בית”ר ירושלים ב-ONE, קובי מויאל. “אמנם הוא לא היה שחקן הרכב, היו הרבה פעמים שהוא גם עלה כמחליף, אבל ההתנהלות שלו היא מה שגורמת לו להיות שחקן יותר טוב ומוערך בבית”ר”.

מויאל משווה את הסיטואציה עם מוזי לזו של סילבה קאני, עוד שחקן מוכשר שהיה צריך להילחם על מקומו בין סוללת הכוכבים של בית”ר, וכעת נמצא בדרך למכבי חיפה: “קח לדוגמה את סילבה קאני שעושה פרצופים, על מוזי אתה לא תראה את זה. סילבה יכול היה לקבל דקות לפניו, אבל הוא לא קיבל כי ההתנהלות של מוזי הרבה יותר טובה. הוא ורסטילי מבחינת העמדות, מאוד מגוון, הוא שחקן של מאמן. שחקן שמאוד צריך בקבוצת כדורגל, הוא נותן הרבה איזון לקבוצה”.

יוצר כאב ראש ליצחקי

בעוד שהוא את שלו עושה ובגדול, וכשברקע סיום ההשעיה של שועה, עושה רושם שמוזי יוצר לברק יצחקי כאב ראש רציני. מצד אחד, אצילי, השחקן הטוב ביותר בישראל כיום, כמובן “ממוסמר” להרכב ובצדק, וגם שועה אמור לחזור אליו. את החלוץ סמואל קאלו הביאו כדי לשחק, מה שהופך את הסודוקו שנקרא התקפת בית”ר ירושלים למשימה לא פשוטה עבור יצחקי, שצריך לנהל פה התקפת כוכבים עם לא מעט אגו, לגרום לכולם להיות מרוצים ולהפיק מהם את המיטב.

הנקודה היא, שבמשחקים שבהם מוזי פותח, בית”ר נראית קבוצה שונה. שחקן הכנף מכניס מעין אנרגיה אחרת, כזו שמדבקת את החברים שלו, ואפשר היה לראות זאת גם במשחק הגומלין מול ריגה וגם מול הפועל חיפה, בו שתי חטיפות שלו הפכו לבישולים, דברים שלא רואים מכל שחקן התקפה אחר בבית”ר ירושלים לעתים קרובות. וזה בדיוק מה שברק יצחקי מחפש.

בכל אופן, אחרי שנים של דשדוש, מוזי זוכה כעת להערכה גדולה בבית”ר ירושלים. במועדון מהבירה בונים עליו גם לעתיד, וכבר בימים אלה מתנהל משא ומתן להארכת חוזהו לשלוש שנים נוספות עם שדרוג משמעותי בשכרו.

משחקו הראשון של מוזי בבית”ר ירושלים היה באלוף האלופים מול מכבי חיפה. אז, זה היה נראה רע מאוד, כשחקן הכנף עלה מהספסל, איבד כל כדור ונראה היה כמו שחקן לא מתאים לפרופיל של הקבוצה מהבירה. הערב (ראשון, 20:30), מול קבוצת נעוריו מולה כאמור כבר כבש מאז, הוא יקווה לסגירת מעגל נוספת, שתוכיח שכל אותן ירידות שחווה, היו לצורך עלייה, וכפי שהוא נראה כרגע וכשהוא רק בן 24, אל תתפלאו אם הוא עוד לא בחצי הדרך לפסגה.