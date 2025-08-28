יום חמישי, 28.08.2025 שעה 15:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

רוס קסטין נפגש עם אוהדי מכבי נתניה

לאחר הקרע עם גיל לב והדרישה להבהרות, הצדדים שוחחו על עתידו של היו"ר והפתרונות האפשריים כאשר בקרב הקהל נשמעה אופטימיות. קלר בספק למכבי ת"א

|
רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)

במכבי נתניה מנסים להתחזק תוך כדי תנועה, כאשר אחת הסוגיות הבוערות סביב עסקת הבעלות הייתה מערכת היחסים בין הקהל לגיל לב, כאשר האוהדים גם רצה לשמוע תשובות מהבעלים רוס קסטין, שנמצא בארץ.

אתמול התקיימה פגישה עם קסטין, שנקבעה ביוזמת גיל לב בעקבות שיח עם אחד האוהדים שמחאו נגדו. לפגישה הגיעו כעשרה אוהדים מכל קצוות היציע, במטרה להציף את הבעיות שעלו לאחרונה ולייצג את מגוון הדעות והמחלוקות הקיימות בקרב הקהל. 

האוהדים רצו לשוחח עם הבעלים גם על הקרע שנוצר עם לב וגם על נושא חידוש החיבור בין המועדון לקהל – החזרת האמון בין הצדדים והשבת היציע למקום הבריא והחזק שהוא צריך ויכול להיות. לטענת האוהדים, קסטין הופתע מהגישה החיובית ואף לא היה מודע למספר נושאים. הוא אף התעניין בנושא היחסים בין הקהל ללב.

אוהדי נתניה במחאה נגד גיל לב (רועי כפיר)אוהדי נתניה במחאה נגד גיל לב (רועי כפיר)

האיש החזק במועדון הבהיר כי ימנה נציג מטעמו בארץ, בנוסף ליו”ר, על מנת לשמור על קשר ישיר ושקוף עם הקהל והבטיח לספק בקרוב תשובות ברורות ושקופות לכלל האוהדים, כדי שכולם יבינו את המתרחש ואת הכיוון העתידי של המועדון.

בנושא אחר, בנתניה המשיכו הבוקר בהכנות לקראת המשחק מול מכבי ת"א ביום ראשון. באסם זערורה לא צפוי להיות כשיר, כאשר רותם קלר, שהוחלף מול הפועל ב"ש עקב פציעה, עדיין לא חזר להתאמן ונמצא בספק גדול. בצוות המקצועי מקווים שיוכל לחזור מחר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */