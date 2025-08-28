יום חמישי, 28.08.2025 שעה 15:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"המכתב של אופ"א על השלט היה חריג מאוד"

דובר ההתאחדות, ברזל, דיבר ב"שיחת היום" על ב"ש ("ברקת הייתה נחרצת"), סולומון ("אף אחד לא מקבל יחס מועדף") והנורבגים: "נשמח שהם יגנו את 7/10"

|
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

הכדורגל הישראלי במצב רגיש לנוכח המלחמה והקו הברור שנוקטת אופ"א אחרי שזו הציגה שלט: “הפסיקו להרוג ילדים ואזרחים”. בכל רגע הקבוצות והנבחרת עלולות להיזרק מהמפעלים השונים, וגם במסיבת העיתונאים שלו לקראת מולדובה ואיטליה, רן בן שמעון דיבר על חוסר הוודאות בנושא. ראש מערך ההסברה בהתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, דיבר על כל הסיטואציה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE וגם על החלטת הנורבגים להעביר את ההכנסות מהמשחק מול ישראל לרצועת עזה.

היינו עדים להכרזה הנורבגית על כך שההכנסות מהמשחק נגד הנבחרת שלנו ייתרמו לטובת עזה.
“זכותם לתרום למי שהם רוצים, לעולם לא נתתי המלצות להתאחדות מסוימת מה לעשות עם הכסף שלה, אבל לא הבנתי מה הייתה הבהילות להוציא את ההודעה הזו, כי אנחנו לא משחקים בקרוב נגד נורבגיה. נשמח שהם יגנו את טבח השבעה באוקטובר או יקראו להחזרת החטופים ושיוודאו שהכסף לא הולך לארגוני טרור”.

איך ההיערכות של הנורבגים לקראת המשחק נגדנו?
”יש היערכות מיוחדת להגעה שלנו, אצטדיון של 26 אלף איש, יהיה פחות מ-3,000 מקומות”.

ברזל: "נשמח שהם יגנו את 7/10"

לא הבנתי את בחירת המילים של בן שמעון בנוגע לסולומון, ‘מנור הוא שותף שלי’.
”רן התכוון לדבר שאמר לא מעט פעמים במסיבות העיתונאים שלו ואולי הפעם זה היה יותר בולט. רן סימן מראש את השחקנים שמבחינתו הם המובילים של הנבחרת, זה ברור לכולם. אף אחד לא מקבל יחס מועדף או שונה. אבל גם אם אתם הייתם צריכים לבחור את השחקנים הבולטים של הנבחרת אז מנור היה שם. הייתי מאוד בספק אם הוא יהיה בהתכנסות הזו כי לא הייתה לו הכנה אידאלית לעונה, אבל מנור בשיחות עם רן התעקש שאין מצב שהוא מוותר על הדבר הזה. זו אמירה שאומרת לשחקן: ‘אני מאוד מעריך את מה שאתה עושה’ ואת ההימור שאתה לוקח. יש שחקנים שהיו אומרים בסיטואציה כזו ‘תן לי להיות בקבוצה’ כדי לנסות להשתלב. אצל מנור זה קודם כל נבחרת ואז כל השאר”.

יש התראות או דברים כאלו באירופה לקראת המשחקים?
”לא ידוע לנו, אני לא מכיר התראות מיוחדות. עברנו משחקים באלבניה, בוסניה, צרפת. אנחנו מאוד גאים במה אנחנו מייצגים ולא מתביישים בכלום וזה בסדר שמופנות אלינו שאלות מדי פעם כמו איך זה לשחק בסיטואציה הזו. רן אמר שאם פעם היה לי חלום לאמן משחק ביתי של הנבחרת בישראל מול מגרש מלא, היום החלום שלי זה להמשיך להיות חלק מהתחרות. צמצמנו את החלומות שלנו לדברים יותר קטנים בשל המצב”.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

מה קורה עם השלט של ב”ש?
“המכתב שקיבלנו בעניין ב"ש היה חריג, כי המכתבים של אופ”א בדרך כלל מנומסים. הם אמרו שהם רואים בחומרה גדולה את מה שנכתב בשלט ושהם מצפים מאיתנו לפעול, כתבו: דעו לכם שזה לא מונע מהם לפעול. זה משפט שהם בדרך כלל לא כותבים. השלט הוסר מהר מאוד, אלונה ברקת הייתה מאוד נחרצת גם בהנהלת ההתאחדות לכדורגל וגם במכתב לאופ”א, אני לא מכיר החלטה נכון לעכשיו לגבי העונש”.

אלונה לא מבינה שאם ההתאחדות לא תראה שהיא נהגה בענישה כפי שצריך כלפי הפועל ב”ש, אופ”א יכולה להגיד ‘עבדתם עלינו באיך שטיפלתם בזה’ ואז יהיו צעדים חמורים יותר.
”ב”ש מבינה את חומרת הדברים, האמירה של אלונה הייתה מאוד ברורה, היא הייתה מאוד נחרצת”.

בן שמעון על סבע: "כרגע זה לא נכון"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */