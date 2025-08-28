יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:04

אלעד מדמון עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בפעם השנייה: מכבי ת"א בשלב הליגה האירופית

הצהובים לא גילו יכולת גבוהה כשהפסידו 1:0 לדינמו קייב משער של האקס גררו, אך הצליחו להבטיח את מקומם בשנית בשלב הליגה של המפעל עם 2:3 בסיכום

מערכת ONE | 28/08/2025 21:00
יום חמישי, 28/08/2025, 21:00אצטדיון לובליןהליגה האירופית - פלייאוף
מכבי ת"א
הסתיים
1 0
שופט: ניקולה דאבנוביץ'
שער אדוארדו גררו (6)
דינמו קייב
90 דקות או 120 דקות, זה מה שמפריד בין מכבי תל אביב לעלייה אל הליגה האירופית, כאשר בשעה זו, אלופת המדינה מתארחת בפולין, למשחק הגומלין בפלייאוף הליגה האירופית אצל דינמו קייב האוקראינית, לאחר שבמשחק הקודם הצהובים ניצחו 1:3.

מכבי תל אביב מגיעה לרגע האמת שלה באירופה, המשחק על הכרטיס לליגה האירופית. לאחר שהודחה ממוקדמות ליגת האלופות מול פאפוס מוקדם יותר הקיץ,  הצהובים מגיעים במטרה לשמור על יתרונם מהמשחק הראשון ולא לאבד את הראש ואת הכרטיס למפעל השני בחשיבותו ביבשת.

מנגד, דינמו קייב מגיעה עם הגב אל הקיר, בידיעה שהיא חייבת לתת הכל במשחק על מנת לנצח בשני שערים לפחות בשביל להגיע להארכה. בהתמודדות בשבוע שעבר האוקראינים מצאו את עצמם ב-10 שחקנים כשהתוצאה הייתה 1:1, דבר שהשפיע רבות על תוצאת המשחק, אך כאמור כעת זה משחק חדש לחלוטין.

הניצחון של הצהובים בשבוע שעבר היה ניצחונם הראשון על יריבתה אי פעם, והוא הגיע בדיוק בזמן הנכון. לפני כן נרשמו שני ניצחונות של האוקראינים ושתי תוצאות תיקו, כאשר אלופת המדינה שואפת לסיים בתוצאה הרצויה לה.

מחצית שניה
  • '89
  • החמצה
  • נזאר וולושין, שכבש במשחק הקודם, ניסה לסכן לראשונה במשחק את משפתי כשבעט מזווית קשה, השוער אמנם הצליח למנוע מהכדור להיכנס, אך הוא ברח לו לקרן
  • '86
  • חילוף
  • חילוף גם במכבי תל אביב כשבן לדרמן נכנס במקום כריסטיאן בליץ'
  • '85
  • החמצה
  • אחרי 85 דקות, אושר דוידה נכנס למגרש כשהצליח לעבור בדריבל את השומר שלו, נכנס לרחבה והגביה לצד הרחוק, שם המתין דור פרץ שנגח מעט מעל השער
יון ניקולאסקו שומר על הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)יון ניקולאסקו שומר על הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '84
  • חילוף
  • גם דניס פופוב, שנכנס במהלך המחצית השנייה, הוחלף עקב פציעה. ולודימיר בראז'קו הוא החילוף האחרון של האוקראינים
  • '84
  • חילוף
  • אחרי סאגה ביזארית שארכה מספר דקות, אולכסנדר פיחליונוק הוחלף כשמיקולה שפארנקו עלה לדשא
  • '76
  • חילוף
  • אחרי מספר טעויות, הייטור הוחלף. רז שלמה עלה לכר הדשא
רועי משפתי קולט את הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)רועי משפתי קולט את הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '73
  • חילוף
  • מאתוויי פונומרנקו נכנס במקום כובש השער היחיד במשחק, אדוארדו גררו
  • '69
  • החמצה
  • וויטאלי בויאלסקי ראה שמשפתי לא עומד על קו השער בזמן הגבהת הקרן וניסה לסובב את הכדור משם, למזלם של הצהובים, הכדור הלך לרשת החיצונית הקרובה
  • '68
  • חילוף
  • אלעד מדמון הוא החילוף השני של ז'רקו לאזטיץ', כשיון ניקולאסקו נכנס לדשא על חשבונו
אושר דוידה מנסה לעבור (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)אושר דוידה מנסה לעבור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '62
  • חילוף
  • גם כריסטיאן בילובר פינה את מקומו כחלק מחילוף כפול, כשדניס פופוב עלה
  • '62
  • חילוף
  • אנדריי ירמולנקו סיים את חלקו בהתמודדות, כשהוחלף עבור ולאדיסלב קאבייב
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן בליץ' חסם את אנדריי ירמולנקו, שנפל על הדשא וראה כרטיס צהוב שנוי במחלוקת
שגיב יחזקאל עוקף (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)שגיב יחזקאל עוקף (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '53
  • החמצה
  • רביבו שוב דהר קדימה, התקדם עד לקצה הרחבה וניסה לכבוש בבעיטה שטוחה, שכמעט הצליחה להטעות את נשרט שהדף את הכדור לקורה ולמזלו, לא נכנס לבפנים. מכבי תל אביב מתקרבת
  • '46
  • חילוף
  • עם החזרה מההפסקה, איתמר נוי נכנס על חשבון איסוף סיסוקו
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • איך זה לא נכנס?! חטיפה של רביבו בחצי המגרש האוקראיני הובילה למסירה לכריסטיאן בליץ', ששלח כדור עומק שטוח אל שגיב יחזקאל. הקיצוני, שהצטיין במשחק הראשון, מסר כדור רוחב לאלעד מדמון, שבעט מהר כדי להבקיע, אבל טאראס מיחבקו נעמד על הקו ומנע בגופו את הכניסה של הכדור לשער
ערבובייה ברחבת דינמו קייב (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)ערבובייה ברחבת דינמו קייב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '40
  • החמצה
  • מזל ענק למכבי תל אביב, שראתה את אולכסנדר קרבאייב מחמיץ מקרוב אחרי כדור עומק חכם של וויטאלי בויאלסקי. המגן, שהצטרף להתקפה נותר מול משפתי, אבל הבעיטה שהלכה לפינה הרחוקה הלכה יותר מדי לרוחב
  • '36
  • החמצה
  • הנה, מצב מסוכן ראשון! רוי רביבו שלח כדור חכם לדור פרץ, שהמתין על קצה הרחבה ושיגר בעיטה חזקה אל עבר רוסלן נשרט, שעמד במרכז השער והצליח לעצור את הכדור בנוחות למרות העוצמה של הכדור
  • '35
  • החמצה
  • אחרי 35 דקות מכבי תל אביב ניסתה לסכן את השער לראשונה, כשלחץ גבוה הוביל לחטיפת כדור שהסתיימה ברגליו של דור פרץ. הקפטן ניסה לכבוש מחוץ לרחבה אבל הבעיטה נבלמה על ידי קו ההגנה, יצאה לקרן ולא סיכנה כלל את שוער האוקראינים
ז'רקו לאזטיץ'. יצליח להגיב למשחק? (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)ז'רקו לאזטיץ'. יצליח להגיב למשחק? (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק נשלף לאיסוף סיסוקו אחרי הכשלה במרכז המגרש
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות לתוך המשחק והחניכים של ז'רקו לאזטיץ' עדיין ללא בעיטה לשער של דינמו קייב
  • '19
  • החמצה
  • קפטן האוקראינים ויטאלי בויאלסקי הגביה כדור לרחבה ומי שהגיע ראשון היה לא אחר מאשר הבלם טאראס מיחבקו, שהצטרף להתקפה ופספס במעט את שערו של רועי משפתי
דור פרץ מנסה להקדים את רוסלן נשרט (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)דור פרץ מנסה להקדים את רוסלן נשרט (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '11
  • החמצה
  • גררו כמעט השלים צמד! החלוץ הפנמי ברח להייטור וניסה לשלוח כדור לפינה הרחוקה, אלא שהבעיטה הלכה יותר מדי הצידה ופספסה את המסגרת
  • '5
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב בצרות? כבר בהתקפה המסוכנת הראשונה שלה, דינמו קייב עלתה ליתרון כשאקס הצהובים, אדוארדו גררו, מצא עצמו פנוי ברחבה אחרי תרגיל קרן מוצלח, כשהצליח לשלוח את הכדור לרשת ולתת את היתרון 0:1 לקבוצתו, שצריכה שער אחד כעת כדי ללכת להארכה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ניקולה דאבנוביץ' הוציא את משחק הגומלין לדרך! האם מכבי תל אביב תצליח להשיג תוצאה טובה?
