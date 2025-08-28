בפעם השנייה: מכבי ת"א בשלב הליגה האירופית

הרכבים וציונים

90 דקות או 120 דקות, זה מה שמפריד בין מכבי תל אביב לעלייה אל הליגה האירופית, כאשר בשעה זו, אלופת המדינה מתארחת בפולין, למשחק הגומלין בפלייאוף הליגה האירופית אצל דינמו קייב האוקראינית, לאחר שבמשחק הקודם הצהובים ניצחו 1:3.

מכבי תל אביב מגיעה לרגע האמת שלה באירופה, המשחק על הכרטיס לליגה האירופית. לאחר שהודחה ממוקדמות ליגת האלופות מול פאפוס מוקדם יותר הקיץ, הצהובים מגיעים במטרה לשמור על יתרונם מהמשחק הראשון ולא לאבד את הראש ואת הכרטיס למפעל השני בחשיבותו ביבשת.

מנגד, דינמו קייב מגיעה עם הגב אל הקיר, בידיעה שהיא חייבת לתת הכל במשחק על מנת לנצח בשני שערים לפחות בשביל להגיע להארכה. בהתמודדות בשבוע שעבר האוקראינים מצאו את עצמם ב-10 שחקנים כשהתוצאה הייתה 1:1, דבר שהשפיע רבות על תוצאת המשחק, אך כאמור כעת זה משחק חדש לחלוטין.

הניצחון של הצהובים בשבוע שעבר היה ניצחונם הראשון על יריבתה אי פעם, והוא הגיע בדיוק בזמן הנכון. לפני כן נרשמו שני ניצחונות של האוקראינים ושתי תוצאות תיקו, כאשר אלופת המדינה שואפת לסיים בתוצאה הרצויה לה.