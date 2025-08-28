יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:08
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
52-33בטיס6
43-42אספניול7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
24-23סלטה ויגו13
13-22אתלטיקו מדריד14
12-12ולנסיה15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

8 שחקנים על 4 עמדות: ההתלבטויות של אלונסו

טרנט וקרבחאל, רודיגר ומיליטאו, מסטנטואונו מול דיאס וכעת גם ויניסיוס מול רודריגו. ההרכב המשוער של הבלאנקוס לליגת החלומות. וגם: הלבטים בבארסה

|
ההרכבים המשוערים בפנטזי (ריאל מדריד)
ההרכבים המשוערים בפנטזי (ריאל מדריד)

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בכל הכוח עם המחזור השני בלה ליגה. לאחר ניצחונות של ברצלונה וריאל מדריד במחזור הראשון עם לאמין ימאל וקיליאן אמבפה שבלטו מעל כולם, הפסד של אתלטיקו מדריד ועוד מספר שחקנים מפתיעים, כעת מגיע המחזור השני שיזמן גם הוא כמה מפגשים מסקרנים, וייתן לכם הזדמנות לצבור עוד נקודות בנבחרת הפנטזי שלכם כדי לזכות בפרסים.

לעמוד המשחק לחצו כאן

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל אחת מקבוצות הליגה הספרדית למחזור הקרוב, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד הפעם, ארבע ההתלבטויות של צ’אבי אלונסו בהרכב ריאל מדריד אחרי המשחק מול אוביידו, ועוד שלוש התלבטויות להאנזי פליק בברצלונה.

אלצ'ה - לבאנטה (שישי, 20:30)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: מתיאס דיטורו, אלברו נונייס, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, ליאו פדרו, חרמן ואלרה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה, רפא מיר ואלברו רודריגס.

ההרכב המשוער של לבאנטה: פאבלו קמפוס, ג'רמי טוליאן, אדריאן דה לה פואנטה, אונאי אלגסאבל, חורחה קאבייו, מאנו סאנצ’ס, אוריול ריי, פבלו מרטינס, איבן רומרו, רוג'ר ברוגה וחוסה לואיס מוראלס.

כמעט הפתיעו את ברצלונה. שחקני לבאנטה מאושרים (IMAGO)כמעט הפתיעו את ברצלונה. שחקני לבאנטה מאושרים (IMAGO)

ולנסיה - חטאפה (שישי, 22:30)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוחטאר דיאקבי, חסוס ואסקס, לואיס ריוחה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה ודני ראבה.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, דז'נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו, דאוינצ'י, אדריאן ליסו, לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי וכריסטנוס אוצ'ה.

דויד סוריה (רויטרס)דויד סוריה (רויטרס)

אלאבס - אתלטיקו מדריד (שבת, 18:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג'וני אוטו, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, ויקטור פרדה, אנטוניו בלנקו, יון גורידי, פאבלו איבנייס, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנטה וטוני מרטינס.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, דויד האנצ'קו, מטאו רוג'רי, פאבלו באריוס, ג'וני קרדוסו, ג'וליאנו סימאונה, טיאגו אלמדה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

אוביידו - ריאל סוסיאדד (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דני קאלבו, דויד קוסטאס, רחים אלחסן, אלברטו ריינה, קוואסי סיבו, לוקה איליץ', הייסם חסן, איליאס שאירה וסלומון רונדון.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, ג’ון מרטין, איגור סובלדייה, איין מוניוז, יון גורוצ'אטגי, מקיל אויארסבאל, פבלו מרין, טאקה קובו, אנדר בארנצ'אה ואורי אוסקרסון.

טאקה קובו (La Liga)טאקה קובו (La Liga)

ג'ירונה - סביליה (שבת, 20:30)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, ויטור רייס, דויד לופס, אלכס מורנו, ג'ון סוליס, דיילי בלינד, יאסר אספרייה, תומא למאר, ג'ואל רוקה וכריסטיאן סטואני.

ההרכב המשוער של סביליה: אוריאן נילנד, חוסה אנחל קרמונה, אנדרס קסטרין, קיקה סאלאס, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, ג’רארד פרננדס, נמניה גודל, צ'ידרה אג'וקה, אלפון גונסאלס ואיסאק רומרו.

לוקבאקיו חוגג (La Liga)לוקבאקיו חוגג (La Liga)

ריאל מדריד - מיורקה (שבת, 22:30)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד (דני קרבחאל), אנטוניו רודיגר (אדר מיליטאו), דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, פרנקו מסטנטואונו (ברהים דיאס), ויניסיוס ג'וניור (רודריגו) וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מטאו מוריי, אנטוניו ראייו, מרטין ואליינט, מאראש קומבולה, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, פבלו טורה ו-ודאט מוריצ’י.

רודריגו (IMAGO)רודריגו (IMAGO)

סלטה ויגו - ויאריאל (ראשון, 18:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה, מאנו פרננדס, קרלוס דומינגס, מרקוס אלונסו, סרחיו קריירה, פראן בלטראן, דמיאן רודריגס, יאגו אספאס, בריאן סראגוסה, פראן ז'וטגלה.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית', רפא מארין, סרג'י קרדונה, סנטי קומסנייה, טייג'ון ביוקנן, פאפא גיי, אלברטו מוליירו, ניקולא פפה ואטה איונג.

יאגו אספאס (La Liga)יאגו אספאס (La Liga)

בטיס - אתלטיק בילבאו (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, הקטור ביירין, מארק ברטרה, נתן, ג’וניור פירפו, סרג'י אלטימרה, פאבלו פורנאלס, פבלו גארסיה, רודריגו ריקלמה, ג'ובאני לו סלסו וקוצ'ו הרננדס.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, דני ויויאן, אייטור פארדס, יורי ברצ'יצ'ה, איניגו רואיס דה גלארטה, אויאן סאנסט, מיקל חאורגיסאר, אלכס ברנגר, איניאקי וויליאמס וניקו וויליאמס.

ניקו וויליאמס (IMAGO)ניקו וויליאמס (IMAGO)

אספניול - אוססונה (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, מיגל רוביו, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, טייריס דולאן, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, פרה מייה, רוברטו פרננדס וחאבי פואדו.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, מוי גומס, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

שחקני אוססונה (La Liga)שחקני אוססונה (La Liga)

ראיו וייקאנו - ברצלונה (ראשון, 22:30)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראציו, פלוריאן לז'ן, לואיז פיליפה, פפ צ'באריה, אונאי לופס, פדרו דיאס, פתה סיס, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס ואלברו גארסיה.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, אריק גארסיה (ז'ול קונדה), רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג (גאבי), דני אולמו, פדרי, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

לאמין ימאל עם החגיגה האופיינית (IMAGO)לאמין ימאל עם החגיגה האופיינית (IMAGO)

הדריבלים הכי יפים בלה ליגה בעשור האחרון!

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */