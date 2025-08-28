8 שחקנים על 4 עמדות: ההתלבטויות של אלונסו

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בכל הכוח עם המחזור השני בלה ליגה. לאחר ניצחונות של ברצלונה וריאל מדריד במחזור הראשון עם לאמין ימאל וקיליאן אמבפה שבלטו מעל כולם, הפסד של אתלטיקו מדריד ועוד מספר שחקנים מפתיעים, כעת מגיע המחזור השני שיזמן גם הוא כמה מפגשים מסקרנים, וייתן לכם הזדמנות לצבור עוד נקודות בנבחרת הפנטזי שלכם כדי לזכות בפרסים.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל אחת מקבוצות הליגה הספרדית למחזור הקרוב, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד הפעם, ארבע ההתלבטויות של צ’אבי אלונסו בהרכב ריאל מדריד אחרי המשחק מול אוביידו, ועוד שלוש התלבטויות להאנזי פליק בברצלונה.

אלצ'ה - לבאנטה (שישי, 20:30)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: מתיאס דיטורו, אלברו נונייס, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, ליאו פדרו, חרמן ואלרה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה, רפא מיר ואלברו רודריגס.

ההרכב המשוער של לבאנטה: פאבלו קמפוס, ג'רמי טוליאן, אדריאן דה לה פואנטה, אונאי אלגסאבל, חורחה קאבייו, מאנו סאנצ’ס, אוריול ריי, פבלו מרטינס, איבן רומרו, רוג'ר ברוגה וחוסה לואיס מוראלס.

כמעט הפתיעו את ברצלונה. שחקני לבאנטה מאושרים (IMAGO)

ולנסיה - חטאפה (שישי, 22:30)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוחטאר דיאקבי, חסוס ואסקס, לואיס ריוחה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה ודני ראבה.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, דז'נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו, דאוינצ'י, אדריאן ליסו, לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי וכריסטנוס אוצ'ה.

דויד סוריה (רויטרס)

אלאבס - אתלטיקו מדריד (שבת, 18:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג'וני אוטו, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, ויקטור פרדה, אנטוניו בלנקו, יון גורידי, פאבלו איבנייס, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנטה וטוני מרטינס.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, דויד האנצ'קו, מטאו רוג'רי, פאבלו באריוס, ג'וני קרדוסו, ג'וליאנו סימאונה, טיאגו אלמדה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’.

חוליאן אלברס (IMAGO)

אוביידו - ריאל סוסיאדד (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דני קאלבו, דויד קוסטאס, רחים אלחסן, אלברטו ריינה, קוואסי סיבו, לוקה איליץ', הייסם חסן, איליאס שאירה וסלומון רונדון.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, ג’ון מרטין, איגור סובלדייה, איין מוניוז, יון גורוצ'אטגי, מקיל אויארסבאל, פבלו מרין, טאקה קובו, אנדר בארנצ'אה ואורי אוסקרסון.

טאקה קובו (La Liga)

ג'ירונה - סביליה (שבת, 20:30)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, ויטור רייס, דויד לופס, אלכס מורנו, ג'ון סוליס, דיילי בלינד, יאסר אספרייה, תומא למאר, ג'ואל רוקה וכריסטיאן סטואני.

ההרכב המשוער של סביליה: אוריאן נילנד, חוסה אנחל קרמונה, אנדרס קסטרין, קיקה סאלאס, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, ג’רארד פרננדס, נמניה גודל, צ'ידרה אג'וקה, אלפון גונסאלס ואיסאק רומרו.

לוקבאקיו חוגג (La Liga)

ריאל מדריד - מיורקה (שבת, 22:30)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד (דני קרבחאל), אנטוניו רודיגר (אדר מיליטאו), דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, פרנקו מסטנטואונו (ברהים דיאס), ויניסיוס ג'וניור (רודריגו) וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מטאו מוריי, אנטוניו ראייו, מרטין ואליינט, מאראש קומבולה, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, פבלו טורה ו-ודאט מוריצ’י.

רודריגו (IMAGO)

סלטה ויגו - ויאריאל (ראשון, 18:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה, מאנו פרננדס, קרלוס דומינגס, מרקוס אלונסו, סרחיו קריירה, פראן בלטראן, דמיאן רודריגס, יאגו אספאס, בריאן סראגוסה, פראן ז'וטגלה.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית', רפא מארין, סרג'י קרדונה, סנטי קומסנייה, טייג'ון ביוקנן, פאפא גיי, אלברטו מוליירו, ניקולא פפה ואטה איונג.

יאגו אספאס (La Liga)

בטיס - אתלטיק בילבאו (ראשון, 20:00)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, הקטור ביירין, מארק ברטרה, נתן, ג’וניור פירפו, סרג'י אלטימרה, פאבלו פורנאלס, פבלו גארסיה, רודריגו ריקלמה, ג'ובאני לו סלסו וקוצ'ו הרננדס.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, דני ויויאן, אייטור פארדס, יורי ברצ'יצ'ה, איניגו רואיס דה גלארטה, אויאן סאנסט, מיקל חאורגיסאר, אלכס ברנגר, איניאקי וויליאמס וניקו וויליאמס.

ניקו וויליאמס (IMAGO)

אספניול - אוססונה (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, מיגל רוביו, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, טייריס דולאן, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, פרה מייה, רוברטו פרננדס וחאבי פואדו.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, מוי גומס, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

שחקני אוססונה (La Liga)

ראיו וייקאנו - ברצלונה (ראשון, 22:30)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראציו, פלוריאן לז'ן, לואיז פיליפה, פפ צ'באריה, אונאי לופס, פדרו דיאס, פתה סיס, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס ואלברו גארסיה.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, אריק גארסיה (ז'ול קונדה), רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג (גאבי), דני אולמו, פדרי, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

לאמין ימאל עם החגיגה האופיינית (IMAGO)