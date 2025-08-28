יום חמישי, 28.08.2025 שעה 16:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

כל החדשות והנושאים החמים בשידור חי באתר ובערוץ ONE בימי ראשון עד חמישי. והפעם: הנבחרת, חיפה, האם חוגג חוזר לכדורגל הישראלי והרכש של מכבי ת"א

|
איתן אזולאי (עמרי שטיין)
איתן אזולאי (עמרי שטיין)

העונה החדשה כבר החלה, גם היורובאסקט ויש המון על מה לדבר: התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן היום, כמדי יום חמישי, נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

צופים שמעוניינים להתראיין בתוכנית מוזמנים לפנות להפקת “שיחת היום” בטלפון 050-7522333 או במייל Daily@one.co.il.

