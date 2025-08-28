רשמית: עלי מוסא חתם בעירוני קריית שמונה

עירוני קריית שמונה ממשיכה להתחזק. הקבוצה הודיעה הבוקר (חמישי) על החתמתו לעונה אחת עם אופציה שלה לשנתיים נוספות של עלי מוסא, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE.

שחקן הכנף הניגרי בן ה-24 חתם הבוקר על חוזהו במשרדי המועדון באמצעות סוכנו טל בן חיים על חוזה לעונה אחת אחרי שעבר בדיקות רפואיות. הוא יחזק את החלק הקדמי של הקבוצה ויהפוך לזר השישי בסגל של שי ברדה.

אשתקד מוסא שיחק במדי קבוצת או.סי.אם אלג'יר מהליגה האלג'יראית הבכירה. לפני כן, שיחק בקבוצות ברנו וצ'סקה בודיוביצה הצ'כיות, אמסטן האוסטרית וטאלינה קלאב האסטונית.