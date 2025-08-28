"קאני? כרגע מתרכזים ב-3 הנקודות מול בית"ר"

מכבי חיפה תנסה להמשיך במומנטום החיובי בליגת העל ולהשיג ניצחון נוסף כאשר תפגוש את בית”ר ירושלים (ראשון, 20:30) באצטדיון טדי במסגרת המחזור השני של הליגה. את מחזור הפתיחה מכבי חיפה פתחה מצוין עם ניצחון 0:4 גדול על בני ריינה.

בגזרת הסגל לפני המפגש החשוב מול הירושלמים, הקשר ליאור קאסה נותר בחוץ היות ולא התאמן בגלל פציעה בברך. הוא יעבור MRI, כאשר אצל הירוקים מודאגים מפציעתו. כמו כן, פייר קורנו לא התאמן בגלל מחלה וצפוי לחזור מחר. עילאי חג’ג’ וחרמש התאמנו בצד. מאמן הירוקים, דייגו פלורס דיבר לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

פלורס, איך אתה מתכונן לבית”ר ירושלים?

“אנחנו מחכים למשחק, זה יהיה משחק מאוד מעניין. אנחנו מתכוננים בצורה הטובה ביותר”.

ראינו את המשחק אז בגביע הטוטו (הפסד 2:0 לירוקים), אתה כבר מכיר את בית”ר ועומר אצילי ושאר השחקנים שלהם. מה תעשה שונה?

”זה יהיה משחק שונה לגמרי מגביע הטוטו, שם רק חזרנו מהמחנה. אנחנו הולכים לפגוש קבוצה טובה ורצינית, אנחנו צריכים להיות מרוכזים בכל פרט, ויש לנו את הכלים לנצח ואנחנו הולכים לעשות הכל בשביל זה”.

קאני? כרגע מתרכזים ב3 הנקודות מול בית"ר

כולם בישראל מכירים את היכולות של שועה ואצילי, מה אתה יכול להגיד עליהם?

”גם אני מכיר. הם שחקנים מאוד חשובים שיכולים להכריע משחקים, לבית”ר יש התקפה טובה עם כל מיני אפשרויות. אנחנו צריכים להיות מרוכזים כמו שאמרתי”.

מה אתה חושב על הכדורגל הישראלי?

”הוא מעניין, יש כמה משחקים שהם יותר טקטיים מאחרים. אני חושב שיש משחקי חוץ כמו המשחק הבא בטדי, שהם מקומות מאוד מאתגרים לשחק בהם. אתה רואה הרבה שינויים גם, לפעמים אתה פוגש קבוצות שרצות לאליפות ולפעמים כאלה שלא – שם אתה צריך להיות סלבני ולנסות לפצח את המשחקים. המשחק מול בית”ר הולך להיות פיזי למשל”.

בישראל כשאתה מביא את השחקן למסיבת העיתונאים, אתה בדרך כלל מתחיל איתו ב-11 (הכוונה לגוני נאור).

”יש הרבה דברים שמגדירים קבוצה עם גישה התקפית. בשבילי, האיכות של השחקנים, הפרופיל שלהם, גם אם אנחנו משחקים עם יותר שחקנים הגנתיים. במשחק מול בית”ר עם השחקנים שאני אבחר, אנחנו הולכים לעשות דבר דומה. אנחנו צריכים גם לעבוד קשה בהגנה ולתקוף רוב הזמן במשחקים שלנו”.

דייגו פלורס וגוני נאור (עמרי שטיין)

זה לא סוד שגוני הוא אחד הפייבוריטים שלך, מה מצאת בו שעוזר לך לקבל את ההחלטה בעניין שלו מתחילת העונה?

”גוני הוא שחקן אינטליגנטי מאוד. הוא מביא לקבוצה המון דברים באפיקים שונים של המשחק. יש לנו שחקנים אחרים שיכולים לעשות גם דברים טובים, אבל יש לך הרבה שחקנים ואתה בוחר רק 11. גוני הוא חלק מה-11 ואם אני בוחר בו זה כי אני רואה שהוא יכול לעזור לקבוצה מהחלק הראשון של המשחק. הוא מאזן אותנו, טוב עם הכדור, לפעמים משחק הצידה וגם קדימה, הוא תמיד מנסה להבין מה שאני רוצה ולהתקדם. הוא שחקן קבוצתי”.

ביום ראשון מול בית”ר, אולי תפגוש את השחקן החדש של מכבי חיפה – סילבה קאני.

”אנחנו צריכים להתרכז במשחק, זה משהו שקשור לאחרי המשחק. יש לנו שלוש נקודות חשובות עבורנו”.

סילבה קאני (שחר גרוס)

גם גוני נאור דיבר במסע”ת.

גוני, הפכת להיות שחקן הרכב קבוע ומוכח. איפה השינוי שחל בך מהרגע שהגעת למכבי חיפה?

”לכל מקום שאני מגיע אני רוצה להיות שחקן הרכב. אני תמיד משתפר, שמח שהמאמן עקב אחרי המשחקים שלי ואהב את מה שהוא ראה. הכל גם יכול להשתנות, אבל אני עובד קשה כדי להישאר במעמד הזה”.

איך אתה מתמודד מול הרעש מסביב כשכולם מחכים שיגיע 6 זר למכבי חיפה?

”בקבוצה גדולה ובעיקר במועדון כמו מכבי חיפה, רוצים כמה שחקנים מוכחים וטובים על כל עמדה. העונה היא ארוכה ואני חושב שזה לגיטימי, זו תחרות בריאה וזה חשוב לכל שחקן שתהיה את התחרות הזו”.

האם קיצרת או ביטלת חופשות כדי להכין את עצמך לעונה הזו?

”ראיתי שדיברו על זה קצת. את האמת? לבת הזוג שלי היה מבחני לשכה בתחילת יוני ובגלל זה לא יצאתי לחופשה. מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד אוהב ספורט, אז כל הזמן הזה כשהייתי כאן התמקדתי בלעשות ספורט – טניס, פאדל, כדורגל ועוד”.

ירדן שועה מול גוני נאור (עמרי שטיין)

התרגלנו שבמכבי חיפה יש לא מעט כוכבים, עושה רושם שהקבוצה השנה שינתה את פניה. יותר לוחמת ופחות אטרקטיבית, אתה גם מרגיש את זה?

”אני חושב שקשה לענות על השאלה הזו כרגע. בכדורגל, מהניסיון המועט שלי, לא תמיד השחקנים הכי התקפיים מייצרים את הכדורגל הכי התקפי. לפעמים הטקטיקה יכולה להשפיע. גם אם “אין כוכבים”, אנחנו נשחק טוב ואת הכדורגל שהאוהדים רוצים לראות”.

ביום ראשון אתם פוגשים את בית”ר, אתה חושב שמכבי חיפה יכולה לנצח?

”כן ברור, איזו שאלה. אנחנו באים לכל מגרש כדי לנצח, יהיה משחק גדול ויהיה כיף. אלה שתי קבוצות שלוחצות ומשחקות כדורגל טוב, אני מחכה לזה”.

אצל מכבי החיפה המטרה היא לא פחות מאליפות, איך אתה רואה את התחרות מול מכבי ת”א והפועל ב”ש?

”באים לזכות באליפות, חד משמעית – אין דרישה אחרת במכבי חיפה”.