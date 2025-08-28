ממפיס תוקף: דשא סינתטי הורג את המשחק

ממפיס דפאיי חזר לשחק הלילה (בין רביעי לחמישי) לאחר תקופה ארוכה, אך נראה שהוא לא נהנה במיוחד מהקאמבק. החלוץ ההולנדי קיבל כרבע שעה של משחק בגביע מול אתלטיקו פרנאנסה, קבוצתו ניצחה 0:1 ובסיום הוא העביר ביקורת על הכדורגל הברזילאי.

"דשא סינתטי הורג את המשחק", כתב ממפיס בטוויטר, "ברזיל, מתי תקשיבו לשחקנים?". זו לא הפעם הראשונה שהחלוץ מתעמת עם ההתאחדות הברזילאית. מוקדם יותר העונה, במהלך משחק גביע סוער מול פלמייראס, ממפיס עורר מהומה כשהתגרה ביריבה באמצעות עמידה על הכדור - מה שהוביל לתגרה, שתי הרחקות אצל היריבה ושערורייה של ממש.

בעקבות אותה תקרית, הודיעה ההתאחדות הברזילאית כי תנועות פרובוקטיביות מסוג זה יובילו מעתה לאזהרה באמצעות כרטיס צהוב. ממפיס הגיב אז: "באתי לברזיל כדי להכיר את ה'ז'וגו בוניטו' - המשחק היפה - אבל מסתבר שאסור פה לעמוד על הכדור, אחרת אתה נענש”. הוא אף לא היסס לתקוף את ההתנהלות של ראשי ההתאחדות: "אני באמת שואל את עצמי מי האנשים שמנהלים את הכדורגל של המדינה הזו. מי קובע את העתיד של הענף הנהדר הזה?".

בינתיים, קורינתיאנס תתמודד בליגה שוב מול פלמייראס כבר בסוף השבוע הקרוב, במה שעשוי להפוך לעוד מפגש טעון. בהולנד, העיניים נשואות גם לעבר מאמן הנבחרת רונאלד קומאן, שצפוי לפרסם בקרוב את הסגל למשחקי מוקדמות המונדיאל מול פולין (4 בספטמבר) וליטא (7 בספטמבר). טרם ברור אם ממפיס יהיה כשיר במלואו להצטרף, אך חזרתו לדקות משחק בהחלט מעלה את הסיכוי לראות אותו שוב במדי נבחרת הולנד בקרוב.