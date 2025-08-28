יום חמישי, 28.08.2025 שעה 11:44
469-4420פלמנגו1
4215-2719פלמייראס2
4115-3421קרוזיירו3
3617-2719באהיה4
3212-2619בוטאפוגו5
3219-3019מיראסול6
3222-2621סאו פאולו7
3028-2621ברגנטינו8
2728-2519פלומיננזה9
2619-1920סיארה10
2527-2221קורינתיאנס11
2423-2019אתלטיקו מיניירו12
2428-2320אינטרנסיונל13
2425-1920גרמיו14
2131-2020סאנטוס15
1929-2720ואסקו דה גמה16
1932-1821ויטוריה17
1841-1820ג'ובנטוד18
1532-1920פורטלזה19
1030-1219ספורט רסיפה20

ממפיס תוקף: דשא סינתטי הורג את המשחק

חלוץ קורינתיאנס חזר לדשא ב-0:1 על אתלטיקו פרנאנסה ויצא שוב נגד ההתאחדות הברזילאית, אותה ביקר בעבר על העמידה על הכדור: "מתי תקשיבו לשחקנים?"

|
ממפיס דפאיי (רויטרס)
ממפיס דפאיי (רויטרס)

ממפיס דפאיי חזר לשחק הלילה (בין רביעי לחמישי) לאחר תקופה ארוכה, אך נראה שהוא לא נהנה במיוחד מהקאמבק. החלוץ ההולנדי קיבל כרבע שעה של משחק בגביע מול אתלטיקו פרנאנסה, קבוצתו ניצחה 0:1 ובסיום הוא העביר ביקורת על הכדורגל הברזילאי.

"דשא סינתטי הורג את המשחק", כתב ממפיס בטוויטר, "ברזיל, מתי תקשיבו לשחקנים?". זו לא הפעם הראשונה שהחלוץ מתעמת עם ההתאחדות הברזילאית. מוקדם יותר העונה, במהלך משחק גביע סוער מול פלמייראס, ממפיס עורר מהומה כשהתגרה ביריבה באמצעות עמידה על הכדור - מה שהוביל לתגרה, שתי הרחקות אצל היריבה ושערורייה של ממש.

בעקבות אותה תקרית, הודיעה ההתאחדות הברזילאית כי תנועות פרובוקטיביות מסוג זה יובילו מעתה לאזהרה באמצעות כרטיס צהוב. ממפיס הגיב אז: "באתי לברזיל כדי להכיר את ה'ז'וגו בוניטו' - המשחק היפה - אבל מסתבר שאסור פה לעמוד על הכדור, אחרת אתה נענש”. הוא אף לא היסס לתקוף את ההתנהלות של ראשי ההתאחדות: "אני באמת שואל את עצמי מי האנשים שמנהלים את הכדורגל של המדינה הזו. מי קובע את העתיד של הענף הנהדר הזה?".

בינתיים, קורינתיאנס תתמודד בליגה שוב מול פלמייראס כבר בסוף השבוע הקרוב, במה שעשוי להפוך לעוד מפגש טעון. בהולנד, העיניים נשואות גם לעבר מאמן הנבחרת רונאלד קומאן, שצפוי לפרסם בקרוב את הסגל למשחקי מוקדמות המונדיאל מול פולין (4 בספטמבר) וליטא (7 בספטמבר). טרם ברור אם ממפיס יהיה כשיר במלואו להצטרף, אך חזרתו לדקות משחק בהחלט מעלה את הסיכוי לראות אותו שוב במדי נבחרת הולנד בקרוב.

