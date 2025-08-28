מאור אשר חתם ל-3 עונות בבית"ר ירושלים

עם עבודה קשה ואמונה אפשר להגיע רחוק, בדומה למאור אשר, החלוץ הצעיר שיחגוג באוקטובר הקרוב את יום הולדתו ה-15, שיחק בעונה שעברה בקבוצת נערים ג' השנייה של בית"ר ירושלים וכבש 28 שערים. הוא סיים מחנה אימונים קיצי מרשים ועתה חותם על חוזה בן שלוש שנים במועדון, זאת באמצעות נציגתו, סוכנות השחקנים “Play It”, בנוכחות אורן שטרלינג.

בעונה החולפת, עונת 2024/25, היה חלק מקבוצת נערים ג' של בית"ר ירושלים (צפון) מליגת נערים ג' שפלה. רשם 34 הופעות תחת הדרכתו של אביאל אלימלך, עונה שהסתיימה בעבורו בצורה חלומית, הרי שהתכבד ב-27 שערי ליגה, לצד שער אחד במסגרת גביע המדינה לשנתון שלו. מה גם שסיים כמלך שערי הקבוצה (20% מסך שערי הקבוצה בליגה, היו שייכים לו).

את עונת 2025/26 הנוכחית פתח עם קבוצת נערים ב' – על של בית"ר ירושלים, שבעונה החולפת חזרה לקדמת הבמה. במסגרת המחזור הראשון בליגה, עלה מהספסל בדקה ה-62 מול הפועל ירושלים, בהפסד הקבוצה 1:0. העונה, יהיה לשחקן סגל בקבוצתו של תומר מסיקה, שמקווה שקבוצתו תחזור למסלול הראוי לה כבר במשחק הליגה הקרוב מול הפועל חדרה (02/09).

מאור אשר, בן ה-14 בלבד, כבר שבע עונות רצופות במועדון, מאז החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל. בעונת המשחקים 2019/20, עונה הזכורה מכל לנוכח התפרצות נגיף הקורונה, שאילץ את ההתאחדות לסגור הליגות. מאחוריו כבר 101 הופעות במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים.