חוזר לישראל: דסי רודריגז חתם בעירוני נס ציונה

עירוני נס ציונה ממשיכה להתחזק. הקבוצה הודיעה הבוקר (חמישי) על החתמתו של דסי רודריגז לעונה הקרובה. הפורוורד האמריקאי (29, 1.98) מגיע לישראל לאחר שנתיים בנאנטר הצרפתית, איתה השתתף בשנה שעברה בליגת האלופות.

בעונה האחרונה רשם בליגה הצרפתית 12.7 נקודות ו-3.5 ריבאונדים למשחק, כשבליגת האלופות נבחר לחמישיית העונה השנייה ומספריו עמדו על 15.2 נקודות ו-3.9 ריבאונדים. לפני כן שיחק בלימוז’ הצרפתית ובווירצבורג ולודוויגסבורג הגרמניות.

דסי החל את הקריירה שלו בליגת המכללות בסיטון הול שם שיחק 4 שנים, ולאחר מכן שיחק שנה באגוואה קליינטה קליפרס בג׳י ליג. בקיץ 2019 הצטרף להפועל תל אביב, אך עזב את הקבוצה לאחר 4 משחקים וחזר אל קבוצת הפיתוח של הקליפרס, ממנה המשיך לגרמניה.

רודריגז אמר לאחר החתימה: “אני מתרגש להצטרף לנס ציונה. אני לא יכול לחכות להגיע ולפגוש את הצוות המקצועי והחברים לקבוצה. השנה הזאת תהיה מהנה ומיוחדת, אני כל כך מתרגש מההזדמנות ולא יכול לחכות להתחיל. יאללה נס ציונה”.

המנהל המקצועי, מאיר טפירו, הוסיף: “אנחנו שמחים על ההצטרפות של דסי רודריגז למשפחה הכתומה. דסי שחקן מנוסה ששיחק ברמות הגבוהות של הכדורסל האירופי ומביא איתו חוכמה, קשיחות ויכולת לייצר נקודות, דברים שיעזרו לקבוצה המיוחדת שאנחנו בונים השנה לעמוד במטרות שלה”.