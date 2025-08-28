משה חוגג תרם לקבוצה שבה משחק בנו רוי

משה חוגג תרם כסף למועדון הכדורגל שמשון פזטל תל אביב, לו קבוצת בוגרים בליגה א' דרום. באחרונה, בנו של משה (רוי) עבר לקבוצת ילדים א' של המועדון מהמרכז ועל כן החליט משה לתרום למחלקת הנוער, על מנת לקדם אותה ולו במעט.

משה חוגג זכור מהתקופה שבה היה בעל הבית של בית"ר ירושלים בין השנים 2018 ל-2022 ועתה הביא תרומה מיוחדת למועדון לו עבר עשיר בכדורגל הישראלי משנים עברו. למרות התרומה, מדגיש חוגג כי סיים עם הכדורגל הישראלי.

בעונה החולפת, רוי חוגג נרשם לראשונה בהתאחדות לכדורגל והיה לשחקן קבוצת ילדים ב' של מכבי יפו. התכבד ב-26 הופעות וסגר עונה עם 13 שערים בליגת ילדים ב' מרכז, בה שיחק עם חבריו, שחלקם עברו יחד איתו למחלקת הנוער של שמשון פזטל תל אביב.

רוי חוגג באחד משעריו אשתקד

מעבר לכך, יש לציין כי משה חוגג ימשיך לשחק כדורגל גם בעונת המשחקים הקרובה, במדי קבוצת מ.כ. טומי תל אביב מליגה ג'. מחר (29/08), במסגרת סיבוב ב' בגביע המדינה בכדורגל, טומי תל אביב תצא למשחק חוץ מול הפועל רמת ישראל (תל אביב ספורטק דרום 1, 20:00).

משה חוגג ציין בפני ONE: "אני גאה בבן שלי ובכישרון שלו. סיימתי את פרק הכדורגל בחיי. עם זאת, אני משתדל לתרום לחברה הישראלית בדרכים שונות".