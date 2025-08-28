יום חמישי, 28.08.2025 שעה 11:29
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

משה חוגג תרם לקבוצה שבה משחק בנו רוי

מי שהיה בעלי בית"ר ירושלים בעבר תומך בשמשון פזטל ת"א, בה בנו משחק: "סיימתי את פרק הכדורגל בחיי. אני משתדל לתרום לחברה הישראלית בדרכים שונות"

|
משה חוגג (ראובן שוורץ)
משה חוגג (ראובן שוורץ)

משה חוגג תרם כסף למועדון הכדורגל שמשון פזטל תל אביב, לו קבוצת בוגרים בליגה א' דרום. באחרונה, בנו של משה (רוי) עבר לקבוצת ילדים א' של המועדון מהמרכז ועל כן החליט משה לתרום למחלקת הנוער, על מנת לקדם אותה ולו במעט.

משה חוגג זכור מהתקופה שבה היה בעל הבית של בית"ר ירושלים בין השנים 2018 ל-2022 ועתה הביא תרומה מיוחדת למועדון לו עבר עשיר בכדורגל הישראלי משנים עברו. למרות התרומה, מדגיש חוגג כי סיים עם הכדורגל הישראלי.

בעונה החולפת, רוי חוגג נרשם לראשונה בהתאחדות לכדורגל והיה לשחקן קבוצת ילדים ב' של מכבי יפו. התכבד ב-26 הופעות וסגר עונה עם 13 שערים בליגת ילדים ב' מרכז, בה שיחק עם חבריו, שחלקם עברו יחד איתו למחלקת הנוער של שמשון פזטל תל אביב.

רוי חוגג באחד משעריו אשתקד

מעבר לכך, יש לציין כי משה חוגג ימשיך לשחק כדורגל גם בעונת המשחקים הקרובה, במדי קבוצת מ.כ. טומי תל אביב מליגה ג'. מחר (29/08), במסגרת סיבוב ב' בגביע המדינה בכדורגל, טומי תל אביב תצא למשחק חוץ מול הפועל רמת ישראל (תל אביב ספורטק דרום 1, 20:00).

משה חוגג ציין בפני ONE: "אני גאה בבן שלי ובכישרון שלו. סיימתי את פרק הכדורגל בחיי. עם זאת, אני משתדל לתרום לחברה הישראלית בדרכים שונות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */