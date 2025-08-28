יום חמישי, 28.08.2025 שעה 11:30
חושבת קדימה: נבו בירגר חתם על חוזה במכבי חיפה

המגן השמאלי (שנתון 2011), ממשיך במועדון לאחר 4 שנים. פתח את העונה במדי קבוצת נערים ג' מליגת העל. גדל במחלקת הנוער של הפועל רמות מנשה מגידו

אדם קידן ונבו בירגר (פרטי)
אדם קידן ונבו בירגר (פרטי)

בונים את דור העתיד. במחלקת הנוער של מכבי חיפה הוחלט לחתום על חוזה מול השחקן הצעיר, נבו בירגר, מגן שמאלי בשנתון 2011, שהצטרף למועדון הירוק מהכרמל בעונת המשחקים 2022/23 מרמות מנשה-מגידו. חתם על חוזה בן שלוש שנים במכבי חיפה באמצעות נציגו, אדם קידן.

בעונה החולפת, עונת המשחקים 2024/25, רשם 32 הופעות במדי קבוצת ילדים א' של מכבי חיפה מיכאל, ששיחקה בליגת ילדים א' מרכז. עונה שהסתיימה מבחינתו עם 1341 דקות משחק.

את העונה הנוכחית (2025/26) החל עם משחק מלא מול בית"ר ירושלים, במסגרת המחזור הראשון בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2011. ההתחלה הייתה לא כפי שציפו לה במועדון, לאחר הפסד 4:1 לצהובים-שחורים מעיר הבירה.

שחקני מכבי חיפה נערים גשחקני מכבי חיפה נערים ג' חוגגים (שחר גרוס)

מאז עונת 2022/23, עונה בה חבר לראשונה למחלקת הנוער של מכבי חיפה, רשם נבו הצעיר 82 הופעות עד כה, כשהעונה מכוון הוא לחלוף על פני 100 ההופעות במחלקת הנוער הירוקה מהכרמל. גדל במחלקת הנוער של הפועל רמות מנשה מגידו, בעונת המשחקים 2021/22.

ביום שבת הקרוב (30/08), נבו וחבריו, תחת הדרכתו של תמיר פרידמן, יארחו בביתם (חיפה קצף סינתטי, 17:30) את הפועל חדרה, מהמקום האחרון, שנחלה במסגרת המחזור הראשון בליגה הפסד בדמות 5:0, זאת בידי מכבי פתח תקווה. מכבי חיפה תנסה להתאושש עם ניצחון ביתי.

