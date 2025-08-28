יום חמישי, 28.08.2025 שעה 11:30
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

כמה נק' הנבחרת תשיג ומי חסר בסגל הנוכחי?

הצביעו בערוץ הוואטסאפ של ONE: מי צריך לפתוח בין הקורות ומי בחוד בצמד המשחקים מול מולדובה ואיטליה? וכיצד הנבחרת תסתדר ללא אבו פאני הפצוע?

|
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

פגרת הנבחרות הראשונה לעונת 2025/26 תחל אחרי המחזור של סוף השבוע הקרוב כאשר נבחרת ישראל תתארח אצל מולדובה ו’תארח’ את איטליה במסגרת מוקדמות המונדיאל בתחילת ספטמבר. המאמן הלאומי, רן בן שמעון, פרסם הבוקר (חמישי) את הסגל שנבחר לחלון המשחקים הקרוב. 

כעת זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בסקרים בערוץ הוואטסאפ של ONE: כמה נקודות נבחרת ישראל תשיג בסך הכל בצמד המשחקים, מי חסר בסגל הנוכחי של הנבחרת, מי צריך לפתוח בין הקורות, מי החלוץ שצריך לפתוח בחוד וכיצד הנבחרת תסתדר ללא מוחמד אבו פאני הפצוע?

