יום חמישי, 28.08.2025 שעה 11:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

לחודש ימים? דן עובדיה חתם במכבי יבנה

רגע לפני הדרבי מול בית"ר יבנה במסגרת גביע המדינה, סתיו אלימלך צירף את החלוץ בן ה-26. לדובב גבאי אין היכולת להשלים 90 דקות, קוזניצוב מושבת

|
החלוץ דן עובדיה (יונתן גינזבורג)
החלוץ דן עובדיה (יונתן גינזבורג)

לאחר ארבע שנים חוזר דן עובדיה, החלוץ בן ה-26, למכבי יבנה. בעונת 2021/22 היה לשחקנה, אלא שאז לא ראה דקות משחק משמעותיות, בעוד שהתכבד הוא בשער אחד בלבד, מול הפועל אשקלון, בניצחון 0:3 במסגרת המחזור ה-24 בליגה א' דרום. והנה, הפעם מקבל את הזדמנות חייו.

הסיבה? צירופו מגיע לנוכח העובדה כי דובב גבאי לא יכול להשלים בשבוע-שבועיים הקרובים 90 דקות משחק מלאות, כשאם לא די בכך, הרי כי רוסלן קוזניצוב, שהגיע מהפועל הרצליה, מושבת עד להודעה חדשה לנוכח עניינים אישיים, שמפאת כיבוד פרטיותו לא יצויינו כאן.

הדבר ייאלץ את סתיו אלימלך לפתוח את משחק הגביע מחר (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 13:30) מול בית"ר יבנה יחד עם הבן של קוקו, הזמר המהולל מאילת, הלא הוא דן עובדיה, שניסה אף את מזלו כמה וכמה פעמים מעבר לים בקבוצות צנועות מהליגות הנמוכות.

ל-ONE נודע כי נכון לכרגע, חתימתו של דן עובדיה במכבי יבנה הינה לחודש ימים בלבד, עד אשר תתבהר התמונה לגבי דובב גבאי ורוסלן קוזניצוב. מבחינתו של השחקן זו הזדמנות חייו במועדון כמו יבנה, הרי ששערים מול היריבות השונות יכולים להשאירו במועדון עד תום העונה.

דובב גבאי (חגדובב גבאי (חג'אג' רחאל)

בעונה החולפת (2024/25) היה לשחקן הפועל 'בני רגב' לוד, שירדה לליגה ב'. התכבד ב-22 הופעות וכבש ארבעה שערים. בעברו, שיחק גם במ.כ ירמיהו חולון, מכבי קריית גת (עירוני בעבר), מ.ס צעירי טייבה שהתפרקה וכן במ.ס צעירי כפר כנא. 

הסגל שאושר בבקרה התקציבית ויעמוד לרשותו של סתיו אלימלך לעונת המשחקים 2025/26: דור אדרי, דודי אלון, יוסף ביטון, הראל בן אבי, דובב גבאי, אופיר דודי, עידן וינטראוב, עידן וקנין, אורי זוהר, אור זוזוט, עבד חמודה.

רון לוי, אופיר טייקין, עומר לקאו, שליו מיימון, עמית מנייסקו, פלאי שמעון מסיקה, שקד נבון, יאיר ניר, בר נתנאיל, גיא סלם, אבישי סנקר ודן עובדיה. 23 שחקני סגל, ללא רוסלן קוזניצוב, שכאמור, טרם ברור מה יוליד יום בעניינו במכבי יבנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */