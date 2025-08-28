מחצית: ישראל - איסלנד 32:36

אליפות אירופה בכדורסל יצאה לדרכה אתמול (רביעי), אך היום אנו מקבלים את מה שחיכינו לו, משחק הפתיחה של נבחרת ישראל במסגרת בית ד’ של היורובאסקט מול איסלנד. מתוך שש הנבחרות שבבית ארבע יעפילו לשלב הבא.

החבורה של אריאל בית הלחמי, בהובלתו של כוכב ה- NBA דני אבדיה, מגיעה במטרה ברורה לנצח את המשחק ולהשיג מקדמה חשובה מאוד להמשך דרכה בתחרות. עוד שחקנים שכדאי לשים אליהם לב בנבחרת בכחול לבן הם ים מדר, הרכז של הפועל תל אביב ורומן סורקין, הסנטר של מכבי תל אביב.

מנגד, האיסלנדים נחשבים לנבחרת לא קלה שמזוהה עם האופי הסקנדינבי הקשוח, אך לעומת שאר הנבחרות בבית היא החלשה ביותר על הנייר. הם מגיעים בעצמם במטרה להשיג את הניצחון הראשון בתחרות. יתרה מזאת, נבחרת איסלנד הצליחה בעבר לעלות פעמיים לשלב הבתים של הטורניר אך מעולם לא השיגה ניצחון ביורובאסקט עצמו.

הנבחרות נפגשו בעבר שלוש פעמים בלבד, כאשר בפעם האחרונה, ב-2023 איסלנד ניצחה במשחק צמוד. בשני המפגשים שקדמו לכך, נבחרת ישראל ניצחה, בשנת 2012.

הקהל הישראלי תומך בנבחרת (צילום: משה ברדה)

הקהל הישראלי תומך בנבחרת (צילום: משה ברדה) (משה חרמון)

רבע ראשון: 19:23 לנבחרת ישראל

חמישיית נבחרת ישראל: ים מדר, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת איסלנד: אורי גונרסון, גון גודמנסון, אלוור פרידריקסון, מרטין הרמנסון וטריגווי הלינסון.

לאחר דקה נטולת נקודות, אבדיה עלה ראשון על לוח התוצאות. לאחר סל של היריבה, גם סורקין הצטרף עם הנקודות הראשונות שלו באליפות. לאחר מהפך של האיסלנדים, הנבחרת שלנו רצה 0:10 בהובלת שחקן ה-NBA שלנו, 6:14. שתי שלשות רצופות לחובתנו ציננו את ההתלהבות, אך בר טימור עלה מהספסל ותפר אחת משלו כדי להרגיע את אריאל בית הלחמי.

שלשה של מדר קבעה יתרון חמש לזכות הנבחרת ונתנה רוח גבית לקראת סיום הרבע, 17:22.

תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)

רבע שני: 32:36 לנבחרת ישראל

הרבע השני נפתח בקצב רגוע יותר ובצמצום הפער על ידי האיסלנדים. סוריקן וזוסמן, עם שני סלים הזעיקו פסק זמן ממאן היריבה והעלו את היתרון לשבע, 25:32. ארבע נקודות רצופות של השחקנים בכחול גרמו לאריאל בית הלחמי לאסוף את שחקניו לפסק זמן. הלינסון עשה צרות בדקות האחרונות של הרבע כאשר מצבת הגבוהים שלנו התקשתה להתמודד איתו, וכתוצאה מכך הוא שמר את איסלנד צמוד ובמשחק. הסטטוס קוו נשמר בסיום רבע שהסתיים בתוצה 13:13, והחבורה של בית הלחמי ירדה לחדרי ההלבשה ביתרון מינימלי ועם המון חומר למחשבה.

רומן סורקין חוגג (FIBA)