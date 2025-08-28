אבוקסיס: לרוס קסטין יש רצון גדול להביא שחקנים

אחרי שנכנעה 4:2 להפועל באר שבע במחזור פתיחת העונה של ליגת העל, מכבי נתניה תתארח ביום ראשון למשחק קשה נוסף אצל מכבי תל אביב. הקבוצה ערכה הבוקר (חמישי) מסיבת עיתונאים לקראת המפגש, כאשר המאמן, יוסי אבוקסיס, ושחקן הכנף, עוז בילו, שכבש צמד בהפסד להפועל באר שבע, דיברו לקראת ההתמודדות מול האלופה.

יוסי אבוקסיס פתח את מסיבת העיתונאים ושיתף בתחושותיו לאחר ההפסד הצורם במחזור הראשון: "כמובן שאנחנו מנתחים את המשחקים, עובדים ומנסים להבין איפה פקששנו, איפה לא היינו טובים. לא היינו חכמים מספיק עם שינוי המערך של באר שבע, לדעת איך לשחק מול המערך הזה. אני חושב שבתוך המשחק היו צריכים להבין את זה, כי אנחנו מתורגלים לזה. אנחנו מתרגלים עבודה מול כל מיני מערכים, איך משתחררים, איך לוחצים”.

“אני חושב שהרגשנו טוב מדי אחרי ה-2:0, התחלנו לאבד כדורים. ובעצם פה המשחק התהפך, אנחנו מנסים לקחת את הדברים הטובים. זה היה אחד המשחקים עם הכי הרבה תהפוכות שאני זוכר בתוך המשחק בין 20-25 דקות טובות בתוך המשחק לשאר. אני מרגיש שאנחנו צריכים ללמוד מזה, שיחקנו מול קבוצה חזקה, אבל ככל עוד שהיינו מאורגנים נתנו פייט, אחר כך איבדנו את הארגון ואת הסדר במשחק שלנו וזה באמת היה רע מאוד".

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

"מצפה לנו משחק קשה מול האלופה. מבחינת המוכנות של השחקנים, צריך להגיע עם אנרגיות. פתחנו את העונה מול שני משחקים קשים מאוד, אבל בסופו של דבר אתה אמור לשחק נגד כולם. אני מאמין שאם נבוא למשחק הזה, נעשה את המהלכים הטובים על ההתחלה ונימנע מהשטויות שעשינו אחר כך, אז אפשר גם לחזור עם תוצאה טובה".

אמש (רביעי) הפך אבוקסיס לסבא בפעם הראשונה, כשבתו הולידה לו נכד. על כך סיפר המאמן: "זה מרגש מאוד, באמת, זה אחד הדברים המרגשים. זה אחד הדברים שגרמו לי לשכוח את ההפסד כמה שיותר מהר". על הבעלים, רוס קסטין, אמר אבוקסיס: “הוא היה פה באימון, הייתה לנו שיחה טובה, האנרגיות שלו טובות. יש לו רצון גדול מאוד להביא שחקנים. הבאנו כבר שני שחקנים שרצינו ואנחנו במאמץ גדול מאוד להביא עוד שני שחקנים. אנחנו מאוד אופטימיים".

רוס קסטין (רועי כפיר)

ביום שני הכריזה מכבי נתניה על החתמת עזיז אואטרה בן ה-24 מגנק, עליו סיפר יוסי: "עזיז הוא שחקן שנקנה על ידי גנק ואז הושאל למכלן. בדקנו את האופציות הכי טובות שיש, אבל לא תמיד הצלחנו להחתים. איתו הצלחנו, הוא שחקן טוב ואני מקווה מאוד שהוא יעזור לנו. המטרה של שחקני רכש זה להגיע ולשדרג אותנו".

על בחירת ההרכב: "יכול להיות שנעשה עוד שינויים בהרכב. יש לנו עוד שלושה אימונים לפני המשחק. אנחנו נבדוק כמה דברים, נתרגל. משחק ההגנה שלנו היה רע מאוד, אחד הרעים שאני זוכר מאז שהגעתי לכאן. אבל יחד עם זאת, יש כאן הרבה שחקנים שעשו דברים יפים בעונה שעברה. אי אפשר בכל משחק לעשות תהפוכות או יותר מידי שינויים. אנחנו נתרגל כמה דברים ואני מאמין שנגיע מוכנים".

עזיז אוואטרה (IMAGO)

"אני לא חושב ששחקני הרכש יגיעו לפני המשחק הקרוב, אבל אני מצפה שאחרי פגרת הנבחרות אנחנו נראה הרבה יותר טוב. זה לא אומר שאנחנו מוותרים על המשחק הקרוב, אבל יהיה קשה מול מכבי תל אביב בחוץ. כשיהיה הסגל הסופי אני אגיד מה המטרות של הקבוצה, כרגע אין סגל סופי", סיכם אבוקסיס.

מיד אחריו עלה עוז בילו, שפותח עונה שלישית בצהוב, ולאחר שכבש צמד במשחק הקודם, סיפר: "אני מרגיש טוב שמח עם הצמד, מאכזב שלא הצלחנו להביא גם נקודות אבל אנחנו נלמד מזה. ומסתכלים קדימה. אני חושב שהתחלנו את המשחק מאוד טוב, עשינו כל מה שתכננו כל השבוע, לעקוץ את באר שבע במעברים. אני חושב שבתחילת המשחק נתנו להם הרבה כבוד, והיה לנו קצת חשש מהם, אז היינו יותר על הדברים. באיזשהו שלב איבדנו את הריכוז והיה גם קצת חוסר מזל. קיבלנו גול אחד עצמי ועוד אחד מפנדל שלדעתי לא היה ונצטרך ללמוד מזה".

עוז בילו כובש מול באר שבע (רועי כפיר)

"בשנה שעברה שיחקתי בעמדה שפחות נוחה לי, שיחקתי כ-8 והייתי מתעסק גם בהגנה וגם בהתקפה. והשנה אני מרגיש יותר בנוח לעשות מספרים. כל החיים שלי נתתי גולים, בשנה שעברה אולי קצת פחות, אבל אני מקווה שהשנה זה יהיה יותר".

עוד הוסיף שחקן הכנף: "אנחנו מכירים את מכבי תל אביב, זה יהיה משחק קשה, אין מה לעשות, בבלומפילד, משחק ראשון, יהיה הרבה קהל. אבל אלה המשחקים הכי כיפים ונקווה לנצח את המשחק. אם היינו מנצחים את הפועל באר שבע לא היו מדברים איתנו על הצורך ברכש. אני חושב שפתחנו את המשחק טוב. יש לנו קבוצה טובה וסגל טוב ובעזרת השם ננצח".

עוז בילו (רועי כפיר)

על השמועות לעזיבה אפשרית שלו, הגיב בילו: "כרגע אני במכבי נתניה, מתעסק במכבי נתניה ויש לנו משחק קשה ביום ראשון. כל עוד אני על המגרש טוב לי פה, טוב לי במכבי נתניה. אני פותח פה עונה שלישית ומה שצריך לקרות יקרה". לסיום אמר: "אני קונה גם 0:1 קטן בבלומפילד".