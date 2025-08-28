בית"ר תקבל מיליון אירו על קאני, גדראני מתקרב

כפי שנחשף ב-ONE ביום שלישי האחרון, בית”ר ירושלים ממשיכה במאמצים להנחית בקרוב בבית וגן את הבלם לוקה גדראני. בקבוצה מדווחים כי אתמול היו התפתחויות שמבשרות על התקדמות במשא ומתן עם קארייט, קבוצתו של גדראני, ואומרים: ״אם נדבר באחוזים, הסיכוי שגדראני יגיע כבר בחלון הזה, עלה ל-70 אחוזים״.

ומה באשר לסילבה קאני? בבית״ר יחכו עם סגירת העסקה לאחר המשחק מול מכבי חיפה ביום ראשון. מתווה העסקה עוד לא סוכם סופית בכל הקשור למעבר של שחקנים מחיפה לירושלים.

בבית״ר היו רוצים את סוף פודגוראנו, אך קיבלו תחושה שהשחקן לא בעניין, לכן מכבי חיפה הציעה את עילאי חג׳ג׳, אלא שיש פערים בין האחרון לבית״ר בנוגע לגובה החוזה שלו בירושלים. בית״ר תקבל על מכירת קאני מיליון אירו ותהנה מ-30% ממכירה עתידית של השחקן.

סילבה קאני (שחר גרוס)

ולצד כל הפסטיבל סביב סילבה קאני, ביום ראשון יש משחק מול מכבי חיפה. כל הכרטיסים למשחק נמכרו, טדי סולד אאוט עם 27,500 אוהדים שיגיעו למשחק.

ירדן שועה ודור מיכה חוזרים לסגל מול מכבי חיפה, המאמן ברק יצחקי יצטרך לקבל החלטה האם להחזיר את ירדן שועה להרכב הפותח, ואותו סיפור עם דור מיכה.