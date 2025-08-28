חטואל מחכה לחתימה של כץ, בוגנים חזר להתאמן

בעוד שמחזור הפתיחה של ליגת העל כבר מאחורינו, בהפועל חיפה לא שקט לאחר ההפסד 1:0 במחזור הראשון במסגרת הליגה והתבוסה 5:0 לבית”ר ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו.

הבעלים של הפועל חיפה יואב כץ טרם חתם על החוזה של החלוץ רותם חטואל, למרות שהפרטים מול השחקן סוכמו לעונה הקרובה עם אופציה לעונה נוספת. בכל מקרה לגל אראל לא חסר צרות, הוא יצטרך לדעת להסתדר לקראת משחק הליגה הקרוב מול הפועל ירושלים ללא חטואל וללא מספר פצועים כמו תמיר ארבל , אורן ביטון, לירן סרדל ונפתלי בלאי. מי שחזר להתאמן בהדרגה אחרי 5 חודשים בחוץ הוא החלוץ איתי בוגנים שסבל משבר בכף הרגל ושברי מאמץ.

בוגנים מן הסתם לא ייכלל בסגל למשחק הקרוב. מי שנמצא בתמונת ההרכב הוא הקפטן דור מלול שצפוי להחליף את קבדה. בגזרת החזרי הכסף שהורדו לשחקנים מהחברה שמשכירה למועדון את הרכבים, בהפועל חיפה מיהרו לתקן את התקלה ודואגים להעביר את הכספים לחשבונות השחקנים. במקביל לכל אלה יצטרכו במועדון להסדיר דירות לכל השחקנים הזרים שטרם קיבלו דירה.