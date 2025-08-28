יום חמישי, 28.08.2025 שעה 09:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

ינצחו? היחסים לנבחרת ביורובאסקט ולמכבי ת"א

דני אבדיה וחבריו יפתחו ב-15:00 מול איסלנד וניצחון שלהם בפער של גדול מ-12 נקודות מוערך ביחס של פי 1.8 ב'ווינר'. וגם: הצהובים מול דינמו קייב

|
דני אבדיה ודור פרץ (חגי מיכאלי, Picture by Pedja Milosavljevic)
דני אבדיה ודור פרץ (חגי מיכאלי, Picture by Pedja Milosavljevic)

יום ספורטיבי מסקרן לפנינו: נבחרת ישראל תצא לדרך ביורובאסקט 2025 במפגש עם איסלנד, שייערך כבר ב-15:00. מאוחר יותר, ב-21:00 מכבי ת"א תתארח בפולין למשחק הגומלין מול דינמו קייב בליגה האירופית ותנסה להעפיל למפעל השני בחשיבותו.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

ראשית, הכדורסל: דני אבדיה יוביל את הנבחרת של אריאל בית הלחמי בניסיון לפתוח את אליפות אירופה עם ניצחון. ישראל פייבוריטית ב’ווינר’ וניצחון שלה בהפרש גדול מ-12 נקודות מוערך ביחס של פי 1.8, כמו גם לניצחון כחול לבן הפער קטו מ-12 הפרש, הארכה או ניצחון סקנדינבי. אם הנבחרת תנצח ב-12 נקודות בדיוק, מי שיהמר על כך ירוויח פי תשע מסכום ההימור.

ובמעבר לכדורגל: מכבי ת"א תנסה להשלים את המלאכה מול דינמו קייב. הצהובים יגיעו לגומלין אחרי הניצחון 1:3 על האוקראינים במשחק הראשון בבאצ’קה טופולה שבסרביה, אז דור פרץ (צמד) ושגיב יחזקאל כבשו לקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’.

שחקני הנבחרת (איגוד הכדורסל)שחקני הנבחרת (איגוד הכדורסל)

ניצחון של מכבי ת"א בפולין קיבל יחס של פי 2.7, בעוד מי שיהמר על ניצחון אוקראיני ואם זה מה שיקרה, ירוויח פי 2.05 מסכום ההימור. אם בתום 90 דקות בגומלין יהיה תיקו, היחס לכך הוא פי 3.15.

הוכן בשיתוף ה’ווינר’

אבדיה והנבחרת מפגינים כישורים בכדורגל
