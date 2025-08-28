השלמת המשימה מול קייב והמהפך בסגל מכבי

דינמו קייב תארח את מכבי תל אביב הערב (חמישי, 21:00) בלובלין שבפולין, למשחק הגומלין של שלב הפלייאוף במוקדמות הליגה האירופית. אלופת ישראל תגיע למשחק עם יתרון 1:3 מהמשחק הראשון ושואפת להשלים את המשימה עם כרטיס לשלב הליגה של המפעל השני בחשיבותו באירופה שנה שנייה ברציפות. המשחק הערב יהיה נקודת ההזנקה לימים משמעותיים מאוד במועדון בכל הנוגע לסוג העונה האירופית שתחכה לו ולמהפך בסגל שנמצא על סף סיום.

אתמול בשעות הבוקר המוקדמות נמניה סטואיץ' עוד התאמן עם הקבוצה בקריית שלום וגם היה לו כרטיס טיסה כמו שאר חבריו למטוס שהמריא לפולין, אולם רגע לפני היציאה מקריית שלום באוטובוס לנתב"ג, ניגשו אל הבלם הסרבי והודיעו לו כי הוא נשאר בארץ. הסיבה היא כמובן התקדמות בעסקה שעליה עובדים כדי להעבירו לקבוצה אחרת. בכך, מכבי ת"א צפויה לקבל שתי משבצות פנויות לצירוף של שחקנים זרים.

כמה שעות אח"כ, ההמתנה הארוכה של ווסלי פטאצ'י לאשרת עבודה להולנד הגיעה והוא עשה את דרכו לנתב"ג במקביל להמראת הצהובים לפולין, רק שהוא המשיך משם להולנד לקראת הכרזת מעברו לאלקמאר באופן רשמי. שוב חלפו כמה שעות, ובברזיל יצאו עם הסיפור הגדול על קרווין "טוטי" אנדרדה, הקשר ההתקפי מוונצואלה שהעסקה להעברתו למכבי ת"א על סף סיכום ב-1.8 מיליון אירו בעבורו, כאשר לפורטלזה, שמחזיקה בו ועלתה לכותרות בימים האחרונים סביב רצונה לצרף את לוקאס ונטורה, יישארו 20% עתידיים.

קרווין טוטי אנדרדה (IMAGO)

אם הכל יעבור ללא בעיות, טוטי יעשה את דרכו לישראל ביום שישי, כאשר כמו פטאצ'י בעונה שעברה, הוא צפוי למסע של כיומיים עד שיגיע לישראל לבדיקות רפואיות וחתימה. מכבי ת"א תוכל לרשום אותו לאירופה עד יום שלישי הקרוב (2.9) בחצות והיא לא אמורה להסתפק רק בו. הניסיון לצרף את וויליאם באליקווישה מלובן עדיין קיים והשיחות שם ממשיכות. כמו שהשם של טוטי עלה בהפתעה, אף אחד לא יופתע אם במקום הקשר הקונגולזי יצוץ פתאום שם אחר וזה ברור שהצהובים עובדים בכמה גזרות.

אבל, היעד הוא ברור. יום שלישי בלילה. עד אז תרצה מכבי ת"א לסיים את הכל, וכדי שתוכל לצרף שני זרים, היא כמובן תהיה חייבת שהעברתו של סטואיץ' תושלם גם כן. אלו ימים משמועתיים מאוד עבור המועדון ואם הכל יצליח כפי שרוצים בן מנספורד ודומיניק פרייס, אז מכבי ת"א תשלים מהפך דרמטי במיוחד בסגל שלה עם 12 שחקנים שעזבו בקיץ אחר ו-12 אחרים שהגיעו במקומם. זה דרמטי וקיצוני, אבל זה גם הגיע לצד הצלחה מקצועית וגם לצד מניעה של מעברים נוספים עד כה. הרי גם על רוי רביבו וטייריס אסאנטה היו הצעות הקיץ, אבל מכבי ת"א לא הרגישה שהיא מקבלת תמורה הוגנת ביחס לאיכותם ולחשיבותם.

וויליאם באליקווישה (IMAGO)

רביבו ואסאנטה בסופו של דבר יהיו חלק מהשלד הקטן שנשאר בהרכב מהעונה שעברה לצד אושר דוידה ודור פרץ והם אלה שאמורים להוביל הערב את הקבוצה ב-21:00 מול אלופת אוקראינה, שחולמת על מהפך ענק בפולין. אך אם הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' תשחק כפי שהיא שיחקה בחצי השעה הראשונה בשבוע שעבר, לא אמורה להיות שום בעיה למכבי ת"א לסמן וי על היעד הראשון שמחכה לה עד יום שלישי בלילה, כאשר בין לבין ימתין גם משחק ליגה מול מכבי נתניה בבלומפילד.