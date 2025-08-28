סולומון, שועה, ירין לוי וקניקובסקי בסגל הנבחרת

עונת 2025/26 בליגת העל החלה בשבוע שעבר, אך כבר בשבוע הבא היא תיעצר לטובת פגרת נבחרות ראשונה לעונה, כאשר נבחרת ישראל תתארח אצל מולדובה ו’תארח’ את איטליה במסגרת מוקדמות המונדיאל בתחילת ספטמבר. המאמן הלאומי, רן בן שמעון, פרסם הבוקר (חמישי) את הסגל שנבחר לחלון המשחקים הקרוב, ללא אף שחקן ממכבי חיפה.

במוקד, מנור סולומון שחזר להתאמן קיבל את הזימון מבן שמעון, כמו גם גבי קניקובסקי שחוזר. מחמוד ג’אבר, שגיב יחזקאל ואלי דסה זומנו אף הם. מי שנותרו בחוץ הם מוחמד אבו פאני (בגלל פציעה), דן גלזר ועופרי ארד, השניים האחרונים לאחר שהעפילו עם קייראט לליגת האלופות. גם ליאל עבדה, דיא סבע, נטע לביא, דולב חזיזה ודין דוד לא זומנו.

עוד נכללו בסגל עומרי גאנדלמן, דני גרופר, אור בלוריאן, ירין לוי וירדן שועה. אוסקר גלוך, דור תורג’מן, תאי רביבו ואושר דוידה קיבלו אף הם את הזימון, כמו גם גיא מזרחי, רוי רביבו וענאן חלאילי. דניאל פרץ ועומרי גלזר יהיה השוער, כשגם ניב אליאסי ישמש כגיבוי.

סגל הנבחרת

שוערים: דניאל פרץ, עומרי גלזר וניב אליאסי.

הגנה: רוי רביבו, אלי דסה, סתיו למקין, גיא מזרחי, שגיב יחזקאל, דני גרופר, אור בלוריאן, רז שלמה ועידן נחמיאס.

קישור: גבי קניקובסקי, מחמוד ג’אבר, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דן ביטון, דור פרץ, ירין לוי, אליאל פרץ ועמרי גאנדלמן.

התקפה: ענאן חלאילי, תאי בריבו, דור תורג’מן, ירדן שועה ואושר דוידה.