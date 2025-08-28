יום חמישי, 28.08.2025 שעה 09:16
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5426-4828פילדלפיה יוניון1
5235-4228סינסינטי2
5032-4928נאשוויל3
4739-4628שארלוט4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4539-4327קולומבוס קרו7
4430-3726ניו יורק סיטי8
3938-4228ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3138-3527ניו אינגלנד רבולושן11
2434-2727טורונטו12
2350-2828מונטריאול13
2349-3127אטלנטה יונייטד14
2153-2428די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5031-4728מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4131-4425FC לוס אנג'לס5
3837-3527פורטלנד טימברס6
3644-3628קולורדו ראפידס7
3548-5228סן חוזה ארת'קווייקס8
3532-2626אוסטין9
3136-2827ריאל סולט לייק10
3047-3927דאלאס11
2944-3427יוסטון דינמו12
2455-3927קנזס סיטי13
2147-3127סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

מסי אחרי הצמד: התכוננתי במיוחד למשחק הזה

הארגנטינאי שהעלה את מיאמי לגמר שיתף: "מאז המשחק מול גלאקסי הרגשתי אי נוחות, במחצית השנייה השתחררתי יותר". וגם: המספרים המרשימים מול אורלנדו

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

ליאו מסי בלתי נמנע, ואורלנדו סיטי יודעת זאת טוב מאוד. למרות שניצחה את אינטר מיאמי בשני המפגשים הרשמיים הראשונים שלה השנה, הוורודים התעלו בחצי גמר גביע הליגות. הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו עלתה לגמר שייערך בלילה שבין שבת לראשון בהובלת הכוכב הארגנטינאי, שמצא מולו יריבה אהובה במיוחד מאז שהגיע לצפון אמריקה.

מאז שהצטרף לאינטר מיאמי ב־2023, הכוכב האגדי עם החולצה מספר 10 כבר כבש שישה שערים מול אורלנדו סיטי, כולם באצטדיון צ’ייס. “הארגנטינאי גורם לקבוצת הבית שלו להטיל יראה על היריבה המרה, וזה ניכר ברגעים הקשים ביותר”, החמיאו בספרד.

במפגש הראשון שלו מול אורלנדו, הקפטן כבש צמד בדרך ל־1:3. צירופי המקרים המוזרים של הכדורגל מראים שגם אותו משחק היה במסגרת גביע הליגות, במהדורת 2023, בה אינטר מיאמי זכתה. אז הדיחה מיאמי את היריבה הסגולה כבר בסיבוב הראשון.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

לאחר מכן, במשחק ה־MLS של 2024, מסי ואינטר מיאמי רמסו את אורלנדו עם 0:5, כאשר לואיס סוארס והפרעוש עצמו היו הכוכבים עם צמדים כל אחד. כעת, אחרי ההפסד במשחק הליגה של 2025 באצטדיון צ’ייס, מסי שוב כבש צמד מול אורלנדו סיטי בדרך ל־1:3.

מסי מודע ליריבות עם אורלנדו

בסיום המשחק אמר מסי: "רציתי להיות שם. מאז שחזרתי מהמשחק מול לוס אנג’לס גלאקסי הרגשתי אי נוחות ולא הייתי רגוע. התכוננתי במיוחד למשחק הזה כי ידעתי כמה הוא חשוב. היריבה הייתה קשה מאוד, קבוצה שניצחה אותנו בשני המשחקים הקודמים השנה".

לואיס סוארס, ליאו מסי, גלואיס סוארס, ליאו מסי, ג'ורדי אלבה ורודריגו דה פול חוגגים (רויטרס)

לגבי התחושות והמוכנות הפיזית שלו הוסיף מסי: "האמת, במחצית הראשונה עוד הרגשתי קצת פחד, אבל במחצית השנייה השתחררתי יותר". עכשיו יגיע הזמן למנוחה לקפטן, כהכנה לעוד גמר בצפון אמריקה, טורניר עם טעם מיוחד עבורו, שכן כבר זכה בו ב־2023.

