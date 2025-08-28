מסי אחרי הצמד: התכוננתי במיוחד למשחק הזה

ליאו מסי בלתי נמנע, ואורלנדו סיטי יודעת זאת טוב מאוד. למרות שניצחה את אינטר מיאמי בשני המפגשים הרשמיים הראשונים שלה השנה, הוורודים התעלו בחצי גמר גביע הליגות. הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו עלתה לגמר שייערך בלילה שבין שבת לראשון בהובלת הכוכב הארגנטינאי, שמצא מולו יריבה אהובה במיוחד מאז שהגיע לצפון אמריקה.

מאז שהצטרף לאינטר מיאמי ב־2023, הכוכב האגדי עם החולצה מספר 10 כבר כבש שישה שערים מול אורלנדו סיטי, כולם באצטדיון צ’ייס. “הארגנטינאי גורם לקבוצת הבית שלו להטיל יראה על היריבה המרה, וזה ניכר ברגעים הקשים ביותר”, החמיאו בספרד.

במפגש הראשון שלו מול אורלנדו, הקפטן כבש צמד בדרך ל־1:3. צירופי המקרים המוזרים של הכדורגל מראים שגם אותו משחק היה במסגרת גביע הליגות, במהדורת 2023, בה אינטר מיאמי זכתה. אז הדיחה מיאמי את היריבה הסגולה כבר בסיבוב הראשון.

ליאו מסי (IMAGO)

לאחר מכן, במשחק ה־MLS של 2024, מסי ואינטר מיאמי רמסו את אורלנדו עם 0:5, כאשר לואיס סוארס והפרעוש עצמו היו הכוכבים עם צמדים כל אחד. כעת, אחרי ההפסד במשחק הליגה של 2025 באצטדיון צ’ייס, מסי שוב כבש צמד מול אורלנדו סיטי בדרך ל־1:3.

מסי מודע ליריבות עם אורלנדו

בסיום המשחק אמר מסי: "רציתי להיות שם. מאז שחזרתי מהמשחק מול לוס אנג’לס גלאקסי הרגשתי אי נוחות ולא הייתי רגוע. התכוננתי במיוחד למשחק הזה כי ידעתי כמה הוא חשוב. היריבה הייתה קשה מאוד, קבוצה שניצחה אותנו בשני המשחקים הקודמים השנה".

לואיס סוארס, ליאו מסי, ג'ורדי אלבה ורודריגו דה פול חוגגים (רויטרס)

לגבי התחושות והמוכנות הפיזית שלו הוסיף מסי: "האמת, במחצית הראשונה עוד הרגשתי קצת פחד, אבל במחצית השנייה השתחררתי יותר". עכשיו יגיע הזמן למנוחה לקפטן, כהכנה לעוד גמר בצפון אמריקה, טורניר עם טעם מיוחד עבורו, שכן כבר זכה בו ב־2023.