מכבי חיפה צפויה להאריך את חוזהו של גולדברג

בדומה לסק, גם הבלם שיחזור להרכב מול בית"ר חופשי לנהל מו"מ עם קבוצות אחרות החל מינואר, אך צפוי לקבל הצעה להמשיך. פערים בין חג'ג' לירושלמים

שון גולדברג (עמרי שטיין)
שון גולדברג (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תאיץ היום (חמישי) אחר הצהריים את ההכנות לקראת משחק הליגה המסקרן ביום ראשון באצטדיון טדי מול בית"ר ירושלים. אתמול המאמן דייגו פלורס תרגל משחקון פנימי ללא ליסב עיסאת, שפרק את כתפו ויעבור בדיקת MRI על מנת לאבחן את חומרת הפציעה.

מי שיחזור מפציעה דומה ובעיתוי מושלם מבחינת הירוקים למרכז ההגנה הוא שון גולדברג, שאמור להיכלל בסגל המורחב של נבחרת ישראל למשחקים נגד מולדובה ואיטליה. הבלם יחזור אחרי תקופה ארוכה לשחק לצידו של עבדולאי סק. בדומה לסנגלי, גם הישראלי מסיים את חוזהו במועדון בקיץ הקרוב וטרם הוגשה לו הצעה להאריך את החוזה. יחד עם זאת, נראה שמכבי חיפה תציע לגולדברג חוזה חדש.

איתן אזולאי, שעשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון, ימשיך לקבל קרדיט לצד עלי מוחמד בקישור. "אזולאי הבין שהוא צריך לפרוע שטרות והבין את גודל האחריות עליו, הוא הוכיח שניתן לסמוך עליו", אמרו בקבוצה.

איתן אזולאי בועט (IMAGO)

בכל מה שנוגע לגזרת הרכש, כרגע מתרכזים בקבוצה בסיום המשא ומתן מול בית"ר ירושלים בנוגע לצירופו של סילבה קאני בעסקה בה עילאי חג'ג’ צפוי לעשות את הדרך ההפוכה לבירה. 

בחיפה אומרים שחג'ג’ בכל מקרה לא נמצא בתוכניות המקצועיות בעיקר בגלל שבכנף שמאל יש את דולב חזיזה, קנג'י גורה שמתאושש מפציעה ואיאד חלאילי, אותו רוצים להריץ השנה. חג'ג’ מודע להתפתחויות ואמור לסגור את חוזהו מול בית"ר, אך כרגע ישנם פערים כספיים בינו לבין המועדון מהבירה.

עילאי חגעילאי חג'ג' (עמרי שטיין)
