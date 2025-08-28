יום חמישי, 28.08.2025 שעה 09:15
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
52-33בטיס6
43-42אספניול7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
24-23סלטה ויגו13
13-22אתלטיקו מדריד14
12-12ולנסיה15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"הרזומה שלך כשחקן לא שווה כלום בלי תארים"

טוני קרוס הזהיר את אלונסו ודיבר על העונה שהוא מצפה לה מריאל מדריד בפודקאסט שלו "Einfach mal Luppen": "ברצלונה עדיין מאוד חזקה, יהיה קשה"

טוני קרוס וצ'אבי אלונסו (IMAGO)
טוני קרוס וצ'אבי אלונסו (IMAGO)

בפרק האחרון של הפודקאסט שלו "Einfach mal Luppen", אותו הוא מגיש יחד עם אחיו פליקס, התייחס טוני קרוס לציפיות שלו מהעונה של ריאל מדריד, תוך שהוא מתמקד בשינויים בקבוצה לאחר מינויו של צ’אבי אלונסו כמאמן.

קשר העבר של ריאל מדריד סבור כי "הקבוצה התחזקה היטב" וכי הוא "מצפה לעונה טובה יותר מהשנה שעברה", אך הוסיף אזהרה: "יש עדיין מקום לשיפור". קרוס גם החמיא לאחת מהחתמות החדשות של הבלאנקוס, דין האוסן: "הם החתימו בלם שלם מאוד, חזק באוויר, מהיר, ויודע גם לצאת טוב מההגנה". הוא גם התייחס לצירוף שחקנים צעירים: "הצטרפו עוד כמה צעירים, נצטרך לראות את ההשפעה שלהם. אבל אני חושב שהעונה תהיה טובה יותר".

בפרק השתתף גם העיתונאי אדין סוסו מהמגזין הגרמני ‘Real Total’, ששאל את קרוס על הציפיות שלו מריאל מדריד לאחר הגעתו של צ’אבי אלונסו. הוא העלה לדיון גם את השאלה: האם פלורנטינו פרס יגלה סבלנות ואמון במקרה שהעניינים לא ילכו כשורה? הוא הזכיר את מקרה יולן לופטגי ב־2019, שפוטר אחרי ארבעה חודשי כהונה בלבד.

יולן לופטגי (רויטרס)יולן לופטגי (רויטרס)

במהלך השיחה השווה העיתונאי את לופטגי לאנצ’לוטי או זידאן, שעברו עונות קשות אך קיבלו קרדיט להמשיך, והציג לקרוס שאלה נוספת: "האם זה תלוי במעמד של המאמן או שאתה חושב שפלורנטינו למד להיות יותר סבלני?"

קרוס השיב: "אני חושב שצ’אבי אלונסו מגיע עם סטטוס אחר מזה של לופטגי. הרקורד שלו כשחקן עוזר, אבל זה לא יגן עליו אם הוא לא יזכה בתארים במשך שלוש שנים רצופות". עם זאת הדגיש כי הכול תלוי באמון שההנהלה נותנת במאמן.

"לאמון במאמן יש משמעות. זה לא תמיד רק התוצאה, כי אמון מאפשר להתגבר גם על תוצאות רעות זמניות. לפעמים מפטרים מאמנים אחרי ארבעה משחקים בלבד. אבל האמונה ביכולת שלהם יכולה להעניק להם מרחב תמרון. גם התפיסה של השחקנים ומנהיגי הקבוצה חשובה. לעיתים קרובות שומעים מה הקבוצה חושבת על המאמן. גם האופן שבו מפסידים משחק משפיע. זה לא רק התוצאה, אלא גם איך. זה משפיע על משך הקדנציה של מאמן", אמר קרוס, לפני שהזכיר שבריאל מדריד "אף אחד לא בטוח במעמדו באופן מוחלט, לא שחקנים ולא מאמנים".

טוני קרוס ולוקה מודריץטוני קרוס ולוקה מודריץ' (IMAGO)

באשר לעונה שעברה, קרוס התעקש ש"אין טעם לדבר עליה", והעדיף להתרכז באתגרים החדשים שמחכים לריאל מדריד. אחד מהם הוא ליגת האלופות. קרוס מזהיר: "זה לא יהיה קל לזכות בתארים. ברצלונה עדיין חזקה, וליגת האלופות קשה: ריאל מדריד, בארסה, ליברפול, סיטי, באיירן, פ.ס.ז’, ארסנל".

עם זאת, הגרמני הודה כי תחת צ’אבי הוא מצפה לראות את ריאל מדריד "משחקת כדורגל טוב יותר. מוקדם מדי לשפוט. שבוע שעבר היה משחק טוב, אבל עדיין מוקדם מדי לקבוע מסקנות סופיות", הסביר.

קשר העבר גם התייחס לחילופו של ויניסיוס במשחק בקרלוס טרטיירה: "היו שינויים ברורים בכמה עמדות ובצורת המשחק", אך נמנע מלהביע עמדה אם הברזילאי צריך לפתוח או לא: "נצטרך עוד מבחנים כדי לקבוע תחזית סופית". לבסוף, ניתח קרוס את העונה הקודמת והצביע על פרט קריטי: "הבעיה בשנה שעברה הייתה שלא ניצחנו אף קבוצה באמת חזקה. דבר מאוד חריג".

