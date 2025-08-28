אלקראס ושלטון עלו לסיבוב השלישי, רונה הודח

קרלוס אלקראס העפיל הלילה (בין רביעי לחמישי) לסיבוב השלישי באליפות ארה"ב והוא עדיין לא שמט מערכה בטורניר השנה. הספרדי המדורג שני בעולם היה צריך פחות משעתיים כדי להביס בקלות 1:6, 0:6 ו-3:6 את מתיה בלוצ’י האיטלקי (65). בסיבוב הבא אלקראס יפגוש יריב איטלקי נוסף: לוצ’יאנו דארדרי (34) שניצח 0:6, 6:7 (3), 6:2 ו-4:6 את אליוט ספיצירי (127).

גם בן שלטון האמריקאי (6) לא נתקל בקשיים מיוחדים והוא ניצח 4:6, 2:6 ו-4:6 את פאבלו קארניו בוסטה הספרדי (137). בשלב הבא יפגוש שלטון את אדריאן מנארינו הצרפתי, שגבר 4:6, 7:6 (5), 3:6 ו-3:6 על ג’ורדן תומפסון האוסטרלי אחרי שלוש שעות וחצי.

הולגר רונה הדני המדורג 11 בעולם הודח במפתיע על ידי יאן לנארד שטרוף הגרמני בן ה-35 שמדורג 144. האחרון ניצח 6:7 (5), 6:2, 3:6, 6:4 ו-5:7 ויפגוש בסיבוב הבא את פרנסס טיאפו (17) שגבר בדרבי אמריקאי 4:6, 5:7, 7:6 (8) ו-5:7 על מרטין דאם (431).

בנשים, ארינה סבלנקה המדורגת ראשונה ניצחה 6:7 (4) ו-2:6 את פולינה קודרמטובה (67). יסמין פאוליני האיטלקיה (8) ניצחה 3:6 ו-3:6 את איבה יוביץ’ (73) וגם אלנה ריבקינה (10) ניצחה בשתי מערכות אחרי 3:6 ו-6:7 (7) על תרזה ולנטובה הצ’כית (96), והיא תפגוש את אמה ראדוקאנו הבריטית (36) למפגש מסקרן.

ילנה אוסטפנקו (25) הודחה אחרי הפסד 7:5 ו-6:1 לטיילור טאונסנד האמריקאית (139) תוך שעה ו-18 דקות בלבד. האחרונה תפגוש בשלב הבא את מירה אנדרייבה (5) שהדיחה את אנסטסיה פוטאפובה עם 1:6 ו-3:6.

פרסיליה הון האוסטרלית (126) הפתיעה את לודמילה סמסונובה (20) עם 4:6, 6:3 ו-2:6 ואליס מרטנס הבלגית (19) הדיחה את לולו סאן מניו זילנד (164) אחרי 2:6 ו-3:6. אן לי האמריקאית (58) גברה 3:6 ו-3:6 על בלינדה בנצ’יץ’ השווייצרית (19).