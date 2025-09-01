יום שני, 01.09.2025 שעה 20:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

קרווין אנדרדה חתם לארבע שנים במכבי תל אביב

האלופה הכריזה על צירופו של קשר נבחרת ונצואלה בן ה-20, שמגיע מפורטאלזה עבור 1.8 מיליון אירו בתמורה ל-80%. סיכויים קלושים לעסקה על עומרי גלזר

|
אנדרדה במדי מכבי ת
אנדרדה במדי מכבי ת"א (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)

הקיץ של מכבי תל אביב ממש לא נגמר, גם אם הליגה התחילה כבר. הצהובים ישחקו השנה באירופה, ורוצים לקחת אליפות שלישית ברציפות, אז לשם כך צריך להתחזק, בטח ובטח אחרי עזיבות רבות ומעל כולן של ווסלי פטאצ’י, אז ז’רקו לאזטיץ’ קיבל היום שחקן חדש לסגל, כשקרווין אנדרדה חתם אצל אלופת המדינה על חוזה לארבע שנים. 

לאחר שעבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, אנדרדה, שיילבש את המספר 10 אמר: “אני מאוד נרגש להצטרף למכבי תל אביב, מועדון מפואר בישראל ובעל מוניטין רב ברחבי אירופה. אני מודה על ההזדמנות שניתנה לי לשחק כאן ואעשה את כל שביכולתי על מנת לעזור לקבוצה להשיג את מטרותיה, כאשר אני פותח פרק חדש ומרגש בקריירה שלי”.

ההחתמה הבאה של מכבי תל אביב תהיה הליו וארלה שיגיע מגנט בתמורה ל-1.2 מיליון אירו. שוער הכוכב האדום בלגרד, עומרי גלזר, נמצא עם הנבחרת בקישינב ובמקביל קיימת אפשרות קלושה שהוא יצטרף לקבוצה. ישנם מספר לבטים הנוגעים גם למצב הסגל והשוערים בו, גם כלכליים בדמות דמי העברה ומשכורת גבוהה של השחקן וגם מגבלה של בדיקות רפואיות אם וכאשר יהיה משהו שיכול להבשיל לעסקה. נכון להערב, האפשרות לכך היא נמוכה מאוד וצריך שתהיה תפנית דרמטית במיוחד מחר.

בכל הנוגע לרכש שכן הוכרז, אנדרדה הוא קשר בן 20 מוונצואלה שמגיע בפורטאלזה, ואחרי שדווח בברזיל שהעסקה נסגרה, השחקן הגיע לארץ, חתם רשמית ועבר למכבי תל אביב ששילמה 1.8 מיליון אירו על 80% מכרטיס השחקן שלו, כלומר 11.3 מיליון ריאל ברזילאי. דמי ההעברה יחולקו בין פורטאלזה לבין דפורטיבו לה גואירה הוונצואלית.

קווין אנדרדה ובן מנספורד (האתר הרשמי של מכבי ת"א)קווין אנדרדה ובן מנספורד (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בסך הכל הקשר שיחק 50 משחקים במדי הקבוצה, בהם כבש שמונה שערים והוסיף שישה בישולים כשחקן מקצועי. בגיל 20 בלבד הוא כבר שחקן קבוע בסגל נבחרת ונצואלה. בינואר האחרון אף פתח בהרכב והיה הקפטן של הנבחרת באליפות דרום אמריקה עד גיל 20, שם נחשב לאחד השחקנים הבולטים של הטורניר.

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב-2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער עד גיל 20, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. עונת השיא שלו הגיעה ב-2024, אז רשם 35 הופעות רשמיות, כבש שבעה שערים והוסיף חמישה בישולים. מנגד, בעונת 2025 התקשה להותיר חותם ורשם רק 15 משחקים עם שער ובישול אחד, כשהמאמן רנאטו פאיבה בחר להעדיף בעמדתו את לוקה פריור.

קרווין אנדרדה מציג את המספר 10 (האתר הרשמי של מכבי ת"א)קרווין אנדרדה מציג את המספר 10 (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
