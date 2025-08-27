יום שני, 01.09.2025 שעה 01:12
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

במשחק שהוקדם: סלטה ויגו ובטיס נפרדו ב-1:1

ברטרה העלה את הירוקים ליתרון רגע לפני ההפסקה, אך הוגו אלברס איזן רגע אחריה. פלגריני עם 2 ניצחונות ותיקו, התכולים עם 2 תוצאות תיקו והפסד. צפו

|
פבלו דורן מול נתן (La Liga)
פבלו דורן מול נתן (La Liga)

שני המחזורים הראשונים בספרד כבר מאחורינו והמחזור השלישי אוטוטו לפנינו, אך בינתיים היום (רביעי) שוחק משחק אחד, ולאו דווקא מהמחזורים הללו, אלא מהמחזור השישי. משחק שהוקדם בין סלטה ויגו לריאל בטיס התקיים בבלאידוס והוא נגמר בחלוקת נקודות, אחרי 1:1 בין שני הצדדים. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

המארחת לא ניצחה עדיין בלה ליגה העונה  אחרי 2:0 לחטאפה ו-1:1 עם מיורקה והיא יכולה להיות מאוכזבת במיוחד, אך כן להתנחם שנמנעה מהפסד נוסף אחרי שגם נקלעה לפיגור. הירוקים, שכן השיגו ניצחון במחזור הקודם עם 0:1 על אלאבס, וזאת אחרי 1:1 מול אלצ’ה במשחק הראשון שלהם בליגה, לפחות נותרו ללא הפסד, אך עם 5 מ-9.

אקס ברצלונה והבלם הנוכחי של מנואל פלגריני, מארק ברטרה, כבש רגע לפני הירידה להפסקה מבישול של ג’ובאני לו סלסו, אך ממש שתי דקות אל תוך המחצית השנייה הוגו אלברס איזן וחתם את תוצאת המשחק, ובכך בטיס פתחה את העונה עם 5 מ-9. לא רע, אבל פלגריני והקבוצה שלו שואפים העונה לסיים במקום שמוביל לאלופות.

בטיס תשחק עוד משחק אחד, כמו כל קבוצות הליגה הספרדית, לפני שהמועדונים יצאו לפגרת נבחרות. הירוקים יארחו בבית את אתלטיק בילבאו, שגם כן כמוהם שואפת לסיים במקום שמוביל לצ’מפיונס. סלטה ויגו תנסה להשיג ניצחון ראשון נגד ויאריאל, משחק לא פשוט בכלל, בבלאידוס.

1:1 קצבי בין סלטה לבטיס במשחק שהוקדם
