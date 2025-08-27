במשחק שהוקדם: סלטה ויגו ובטיס נפרדו ב-1:1

שני המחזורים הראשונים בספרד כבר מאחורינו והמחזור השלישי אוטוטו לפנינו, אך בינתיים היום (רביעי) שוחק משחק אחד, ולאו דווקא מהמחזורים הללו, אלא מהמחזור השישי. משחק שהוקדם בין סלטה ויגו לריאל בטיס התקיים בבלאידוס והוא נגמר בחלוקת נקודות, אחרי 1:1 בין שני הצדדים. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

המארחת לא ניצחה עדיין בלה ליגה העונה אחרי 2:0 לחטאפה ו-1:1 עם מיורקה והיא יכולה להיות מאוכזבת במיוחד, אך כן להתנחם שנמנעה מהפסד נוסף אחרי שגם נקלעה לפיגור. הירוקים, שכן השיגו ניצחון במחזור הקודם עם 0:1 על אלאבס, וזאת אחרי 1:1 מול אלצ’ה במשחק הראשון שלהם בליגה, לפחות נותרו ללא הפסד, אך עם 5 מ-9.

אקס ברצלונה והבלם הנוכחי של מנואל פלגריני, מארק ברטרה, כבש רגע לפני הירידה להפסקה מבישול של ג’ובאני לו סלסו, אך ממש שתי דקות אל תוך המחצית השנייה הוגו אלברס איזן וחתם את תוצאת המשחק, ובכך בטיס פתחה את העונה עם 5 מ-9. לא רע, אבל פלגריני והקבוצה שלו שואפים העונה לסיים במקום שמוביל לאלופות.

בטיס תשחק עוד משחק אחד, כמו כל קבוצות הליגה הספרדית, לפני שהמועדונים יצאו לפגרת נבחרות. הירוקים יארחו בבית את אתלטיק בילבאו, שגם כן כמוהם שואפת לסיים במקום שמוביל לצ’מפיונס. סלטה ויגו תנסה להשיג ניצחון ראשון נגד ויאריאל, משחק לא פשוט בכלל, בבלאידוס.