תמונת הצ'מפיונס הושלמה: כל העולות והדרגים

ליגת האלופות 2025/26 חוזרת ובגדול, וזוהי העונה השנייה לפי הפורמט החדש. כזכור, פורמט הבתים בוטל, ובמקומו הונהגה ליגה אחת גדולה בה משתתפות 36 קבוצות. כל קבוצה תשחק שמונה משחקים, ארבעה בבית וארבעה בחוץ, מול יריבות שונות. הגרלת שלב הליגה תיערך מחר (חמישי, 19:00).

בסיום שלב הליגה, 12 האחרונות יודחו, בעוד הקבוצות במקומות 9–24 יתמודדו ביניהן בפלייאוף כפול על הכרטיס לשמינית הגמר. משמינית הגמר ואילך, המפעל יישאר בשיטת נוקאאוט בית-חוץ עד לגמר הגדול, שייערך ב-30 במאי 2026 באצטדיון פושקש ארנה שבבודפשט.

הזוכה בליגת האלופות לא רק שתבטיח את מקומה במהדורה הבאה של המפעל, אלא גם תשתתף בגביע הבין־יבשתי של פיפ"א ב־2026, תעלה לשלב הבתים של מונדיאל הקבוצות 2029 ותתמודד על הסופר קאפ האירופי מול זוכת הליגה האירופית. עוד חידוש היסטורי: אנגליה שלחה שש נציגות לעונה זו, הודות לדירוג המיוחד של אופ"א, ובזכות זכייתה של טוטנהאם בליגה האירופית בעונה שעברה.

שחקני טוטנהאם (IMAGO)

במשחקים האחרונים של הפלייאוף שנערכו הערב, עלו קרבאח שהדיחה את פרנצווארוש וגבי קניקובסקי, בנפיקה ליסבון שניצחה 0:1 והדיחה את פנרבחצ'ה של ז’וזה מוריניו, קלאב ברוז' שהביסה 0:6 את ריינג'רס וקופנהאגן שניצחה 0:2 את באזל.

כל הקבוצות והדרגים

דרג א’: פאריס סן ז’רמן, ריאל מדריד, מנצ’סטר סיטי, באיירן מינכן, ליברפול, אינטר, צ’לסי, דורטמונד, ברצלונה.

דרג ב’: ארסנל, באייר לברקוזן, אתלטיקו מדריד, אטאלנטה, ויאריאל, יובנטוס, פרנקפורט, קלאב ברוז’ ובנפיקה ליסבון.

דרג ג’: פ.ס.וו איינדהובן, אייאקס, נאפולי, ספורטינג ליסבון, אולימפיאקוס, סלביה פראג, בודו גלימט, מארסיי וטוטנהאם.

דרג ד’: מונאקו, גלאטסראיי, אוניון סן ז’ילואז, קרבאח, אתלטיק בילבאו, ניוקאסל, פאפוס, קייראט וקופנהאגן.