יום חמישי, 28.08.2025 שעה 01:05
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

תמונת הצ'מפיונס הושלמה: כל העולות והדרגים

המדריך המלא לעונה החדשה: נקבעו כל הקבוצות שתשחקנה בליגת האלופות ב-2025/26. תזכורת לאיך זה ייראה בפורמט החדש, מתי ואיפה הגמר והדרגים המלאים

|
גביע ליגת האלופות (IMAGO)
גביע ליגת האלופות (IMAGO)

ליגת האלופות 2025/26 חוזרת ובגדול, וזוהי העונה השנייה לפי הפורמט החדש. כזכור, פורמט הבתים בוטל, ובמקומו הונהגה ליגה אחת גדולה בה משתתפות 36 קבוצות. כל קבוצה תשחק שמונה משחקים, ארבעה בבית וארבעה בחוץ, מול יריבות שונות. הגרלת שלב הליגה תיערך מחר (חמישי, 19:00).

בסיום שלב הליגה, 12 האחרונות יודחו, בעוד הקבוצות במקומות 9–24 יתמודדו ביניהן בפלייאוף כפול על הכרטיס לשמינית הגמר. משמינית הגמר ואילך, המפעל יישאר בשיטת נוקאאוט בית-חוץ עד לגמר הגדול, שייערך ב-30 במאי 2026 באצטדיון פושקש ארנה שבבודפשט.

הזוכה בליגת האלופות לא רק שתבטיח את מקומה במהדורה הבאה של המפעל, אלא גם תשתתף בגביע הבין־יבשתי של פיפ"א ב־2026, תעלה לשלב הבתים של מונדיאל הקבוצות 2029 ותתמודד על הסופר קאפ האירופי מול זוכת הליגה האירופית. עוד חידוש היסטורי: אנגליה שלחה שש נציגות לעונה זו, הודות לדירוג המיוחד של אופ"א, ובזכות זכייתה של טוטנהאם בליגה האירופית בעונה שעברה.

שחקני טוטנהאם (IMAGO)שחקני טוטנהאם (IMAGO)

במשחקים האחרונים של הפלייאוף שנערכו הערב, עלו קרבאח שהדיחה את פרנצווארוש וגבי קניקובסקי, בנפיקה ליסבון שניצחה 0:1 והדיחה את פנרבחצ'ה של ז’וזה מוריניו, קלאב ברוז' שהביסה 0:6 את ריינג'רס וקופנהאגן שניצחה 0:2 את באזל.

כל הקבוצות והדרגים

דרג א’: פאריס סן ז’רמן, ריאל מדריד, מנצ’סטר סיטי, באיירן מינכן, ליברפול, אינטר, צ’לסי, דורטמונד, ברצלונה.

דרג ב’: ארסנל, באייר לברקוזן, אתלטיקו מדריד, אטאלנטה, ויאריאל, יובנטוס, פרנקפורט, קלאב ברוז’ ובנפיקה ליסבון.

דרג ג’: פ.ס.וו איינדהובן, אייאקס, נאפולי, ספורטינג ליסבון, אולימפיאקוס, סלביה פראג, בודו גלימט, מארסיי וטוטנהאם.

דרג ד’: מונאקו, גלאטסראיי, אוניון סן ז’ילואז, קרבאח, אתלטיק בילבאו, ניוקאסל, פאפוס, קייראט וקופנהאגן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */