ניצחונות בכורה לבני יהודה ובית"ר ירושלים

אורי שמיר
|
המחזור השני בליגת העל של שנתון נערים א' הסתיים לפני זמן קצר (רביעי). שני משחקים נערכו היום, בשניהם הושגו הכרעות - בשניהם המנצחות חגגו ניצחון בכורה. עם סיומו של המחזור שלוש קבוצות בלבד מוצאות עצמן עם מאזן מושלם: מכבי ת"א, מכבי חיפה והפועל ת"א. גולת הכותרת של משחקי הערב, שחקן אחד כבש שלושער - ועקף כבר בשלב הזה של העונה את מאזן הכיבושים העונתי שלו מהעונה שעברה. בנוסף, שני שחקנים כבשו צמדי שערים באותו משחק.
בני יהודה ת"א - עירוני קרית שמונה 1:5
חניכיו של עופר ראובן, שהחלו עונה עם הפסד 1:0 במשחק החוץ מול סגנית אלופת השנתון, מכבי נתניה, התאוששו על חשבונה של הקבוצה הצפונית, שאחרי הפסד 3:0 במשחק החוץ מול מכבי חיפה, חזרה לביתה עם הפסד נוסף ומאזן ספיגה שתפח.
בדקה ה-3 אור צמח, שהגיע מהפועל ראשל"צ, כבש שער בכורה במדים החדשים והעלה את בני יהודה ליתרון 0:1. שני שחקנים בלטו בשורות הכתומים עם צמדי שערים: עדן אזולאי (13,45) יליד 2010, ששיחק בעונה שעברה לסירוגין בשנתוני 2009 ו-2010, הראל חבני (43,59) - מלך שערי הקבוצה בעונה שעברה. בין לבין, מתן קוסטיקה כבש שער מצמק בבעיטת פנדל בדקה ה-26. עדן אזולאי השווה כבר בשלב הזה של העונה את מאזן שערי הליגה שלו למאזן שערי הליגה מהעונה שעברה.
בית"ר ירושלים - מ.ס אשדוד 0:3
תשעה ימים לאחר שחזרה מקרית שלום עם הפסד 5:1 מול מכבי ת"א, הצליחה הקבוצה מהבירה בהדרכתו של רועי טלמור להתאושש מההפסד עם ניצחון ביתי משכנע על הקבוצה מעיר הנמל הדרומית, שבמחזור שעבר נחלה הפסד ביתי 2:0 במשחק מול הפועל ת"א, שכמו בית"ר ירושלים, הצליחה לכבוש שני שערים במהלך עשר הדקות האחרונות של הזמן החוקי.
שני שחקנים, שהצטרפו לקבוצה בקיץ הנוכחי, חתומים על השערים: יהלי סמילנסקי, שהגיע משורות היריבה העירונית האדומה, כבש שלושער (22,42,86) - זאת לאחר שלאורך העונה שעברה כולה כבש שני שערים. בדקה ה-80 היה זה התור של טוהר גני - שכבש בעונה שעברה 27 שערים במדי סקציה נס ציונה מהליגה הארצית, לכבוש שער שני במדי קבוצתו החדשה, שער שהעלה את בית"ר ירושלים ליתרון 0:3. בין לבין, שער שכבש ליאם מלכה (85) היווה שער מצמק ושער זכות ראשון לאשדוד בעונה זו.