ניצחונות בכורה לבני יהודה ובית"ר ירושלים

המחזור השני בליגת העל של שנתון נערים א' הסתיים לפני זמן קצר (רביעי). שני משחקים נערכו היום, בשניהם הושגו הכרעות - בשניהם המנצחות חגגו ניצחון בכורה. עם סיומו של המחזור שלוש קבוצות בלבד מוצאות עצמן עם מאזן מושלם: מכבי ת"א, מכבי חיפה והפועל ת"א. גולת הכותרת של משחקי הערב, שחקן אחד כבש שלושער - ועקף כבר בשלב הזה של העונה את מאזן הכיבושים העונתי שלו מהעונה שעברה. בנוסף, שני שחקנים כבשו צמדי שערים באותו משחק.

בני יהודה ת"א - עירוני קרית שמונה 1:5

חניכיו של עופר ראובן, שהחלו עונה עם הפסד 1:0 במשחק החוץ מול סגנית אלופת השנתון, מכבי נתניה, התאוששו על חשבונה של הקבוצה הצפונית, שאחרי הפסד 3:0 במשחק החוץ מול מכבי חיפה, חזרה לביתה עם הפסד נוסף ומאזן ספיגה שתפח.

בדקה ה-3 אור צמח, שהגיע מהפועל ראשל"צ, כבש שער בכורה במדים החדשים והעלה את בני יהודה ליתרון 0:1. שני שחקנים בלטו בשורות הכתומים עם צמדי שערים: עדן אזולאי (13,45) יליד 2010, ששיחק בעונה שעברה לסירוגין בשנתוני 2009 ו-2010, הראל חבני (43,59) - מלך שערי הקבוצה בעונה שעברה. בין לבין, מתן קוסטיקה כבש שער מצמק בבעיטת פנדל בדקה ה-26. עדן אזולאי השווה כבר בשלב הזה של העונה את מאזן שערי הליגה שלו למאזן שערי הליגה מהעונה שעברה.

שחקני בני יהודה במשחק מול מכבי נתניה (רולנדי בורשטיין מדיה מכבי נתניה)

בית"ר ירושלים - מ.ס אשדוד 0:3

תשעה ימים לאחר שחזרה מקרית שלום עם הפסד 5:1 מול מכבי ת"א, הצליחה הקבוצה מהבירה בהדרכתו של רועי טלמור להתאושש מההפסד עם ניצחון ביתי משכנע על הקבוצה מעיר הנמל הדרומית, שבמחזור שעבר נחלה הפסד ביתי 2:0 במשחק מול הפועל ת"א, שכמו בית"ר ירושלים, הצליחה לכבוש שני שערים במהלך עשר הדקות האחרונות של הזמן החוקי.

שני שחקנים, שהצטרפו לקבוצה בקיץ הנוכחי, חתומים על השערים: יהלי סמילנסקי, שהגיע משורות היריבה העירונית האדומה, כבש שלושער (22,42,86) - זאת לאחר שלאורך העונה שעברה כולה כבש שני שערים. בדקה ה-80 היה זה התור של טוהר גני - שכבש בעונה שעברה 27 שערים במדי סקציה נס ציונה מהליגה הארצית, לכבוש שער שני במדי קבוצתו החדשה, שער שהעלה את בית"ר ירושלים ליתרון 0:3. בין לבין, שער שכבש ליאם מלכה (85) היווה שער מצמק ושער זכות ראשון לאשדוד בעונה זו.