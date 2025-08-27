יום רביעי, 27.08.2025 שעה 22:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

מכבי תל אביב סיכמה על רכישת קשר מוונצואלה

תמורת כ-1.8 מיליון אירו: ב'גלובו' שבברזיל פורסם שקרווין אנדרדה בן ה-20, שמשחק בפורטאלזה, יצטרף לקבוצה של ז'רקו לאזטיץ', כשהעסקה עבורו נסגרה

|
קרווין אנדרדה (IMAGO)
קרווין אנדרדה (IMAGO)

לפי דיווחים בברזיל, כולל בכלי התקשורת הגדול במדינה ‘גלובו’, מכבי תל אביב קרובה לצרף לשורותיה את קרווין אנדרדה, קשר ונצואלי בן 20 שמשחק בפורטאלזה. העסקה, כך על פי הפרסומים, נסגרה בסכום של כ-1.8 מיליון אירו, כ-11.3 מיליון ריאל ברזילאי.

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב-2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער עד גיל 20, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. עונת השיא שלו הגיעה ב-2024, אז רשם 35 הופעות רשמיות, כבש שבעה שערים והוסיף חמישה בישולים.

מנגד, בעונת 2025 התקשה להותיר חותם ורשם רק 15 משחקים עם שער ובישול אחד, כשהמאמן רנאטו פאיבה בחר להעדיף בעמדתו את לוקה פריור.

המצב של פורטאלזה בטבלה העונה לא מזהיר: אחרי 20 משחקים יש לה רק 15 נקודות והיא מדורגת כסגנית האחרונה בליגה, קמפיין גרוע אף יותר מזה של 2022, אז סיימה את הסיבוב הראשון במקום האחרון.

בסוף השבוע הקרוב תתארח הקבוצה אצל אינטרנסיונל, אך במקביל מתקרבת לסגירת פרק עם אנדרדה, שצפוי לעשות את דרכו לישראל ולהצטרף למכבי תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */