מכבי תל אביב סיכמה על רכישת קשר מוונצואלה

לפי דיווחים בברזיל, כולל בכלי התקשורת הגדול במדינה ‘גלובו’, מכבי תל אביב קרובה לצרף לשורותיה את קרווין אנדרדה, קשר ונצואלי בן 20 שמשחק בפורטאלזה. העסקה, כך על פי הפרסומים, נסגרה בסכום של כ-1.8 מיליון אירו, כ-11.3 מיליון ריאל ברזילאי.

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב-2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער עד גיל 20, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. עונת השיא שלו הגיעה ב-2024, אז רשם 35 הופעות רשמיות, כבש שבעה שערים והוסיף חמישה בישולים.

מנגד, בעונת 2025 התקשה להותיר חותם ורשם רק 15 משחקים עם שער ובישול אחד, כשהמאמן רנאטו פאיבה בחר להעדיף בעמדתו את לוקה פריור.

המצב של פורטאלזה בטבלה העונה לא מזהיר: אחרי 20 משחקים יש לה רק 15 נקודות והיא מדורגת כסגנית האחרונה בליגה, קמפיין גרוע אף יותר מזה של 2022, אז סיימה את הסיבוב הראשון במקום האחרון.

בסוף השבוע הקרוב תתארח הקבוצה אצל אינטרנסיונל, אך במקביל מתקרבת לסגירת פרק עם אנדרדה, שצפוי לעשות את דרכו לישראל ולהצטרף למכבי תל אביב.