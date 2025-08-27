שייע בפרמיירה של גולסטאר: זו כנראה הכי טובה

העונה ה-12 של גולסטאר, גולסטאר 'אפריקה', יצאה לדרך ואיתה ההשקה שנערכה הערב (רביעי), באצטדיון בלומפילד, כשהאצטדיון לבש חג לרגל אירוע ההשקה, נצבע בכחול ואדום, ובשילוב יין בירה ונקניקה בלחמנייה כנפוץ באצטדיוני הכדורגל.

השחקנים ובניהם אלירז שדה, לירן שטראובר ירון ברלד ודוד דביר מילאו את האולם, לצד פרצופים מוכרים אחרים. לאחר תקופה ארוכה של צילומים ביבשת החמה של אפריקה, הגיע גם שייע פייגנבוים המהווה את עמוד התווך של הסדרה, השתתף בכל העונות שלה והוא סיפר על העונה הקרובה.

“תמיד יש לי חוויות טובות, ויכול להיות שזאת היא התוכנית הכי טובה שעשינו. כל התוכניות הקודמות היו פצצות ולא סתם ממשיכים לעשות את גולסטאר, זאת העונה ה-12, אפשר להגיד אפילו 12 שנים”, אמר מאמן העבר ואחד השחקנים הכי גדולים בתולדות המדינה.

ערב הפרימיירה של גולדסטאר אפריקה

עוד הוסיף מאמן גולסטאר: "אנחנו גורמים לעם ישראל לחגיגה גדולה למרות שהמצב פה קשה וכואב. הרבה פעמים אנחנו באמת בוכים עם כל המשפחות השכולות והחטופים שהלוואי ונראה אותם כאן חזרה. כשאנחנו עושים את התוכנית אנחנו מכוונים לשמח את עם ישראל ומקווים שאנחנו מצליחים לעשות את זה”.

ובסדרה שמדברת על כדורגל גם כדורגלני עבר החלו לזרום להשקה וביניהם אבי נמני וברק יצחקי שקרעו רשתות בבלומפילד, בנוסף לגיא צרפתי ומאמנים נוספים שהעלו את רמת הכדורגל באולם, וגם אנשים מענפים נוספים כמו אנדי רם האגדי. שחקן חדש שהצטרף לסגל השחקנים העונה הוא אייל לחמן. פרשן הכדורגל, שסיפר על חוויה שחווה בהתמודדות מול החלוצים האפריקאים.

ברק יצחקי ואבי נמני (שחר גרוס)

"היה אירוע בו לירן שטראובר נכנס לשער, ואני למרות החברות שלי איתו לא סומך עליו ב-100%”, אמר לחמן. “הגיע החלוץ הדרום אפריקאי עם רגל חזקה, ירדתי לגלישה ואת ה'קנאק' ששמעתי בתוך הירך שלי אני לא יכול לשכוח. אבל אותנו מעניין כדורגל בכל נימי נפשנו, וכשאנחנו רואים את הרשת אוטוטו זזה אנחנו נותנים הקרבה. ואחרי זה שכבר לא עמדנו על הרגליים שטראובר היה שם להציל אותנו".

עוד סיפר על רמת הכדורגל שהציגו שחקני גולסטאר העונה: "אני יכול להגיד שיש הרבה קבוצות מקצועיות שלא היו עוברות את הקבוצות שירון ליכטנשטיין הביא. שחקנים מדרום אפריקה, כל אחד 1.90 מטר צפונה. רגליים ארוכות, משוטים, מגרפות. אבל אנחנו נתנו באמת פייט אמיתי. מול קבוצות מאוד קשות".

ג'ובאני רוסו ואייל לחמן (שחר גרוס)

ג'ובנאי רוסו ששב לתפקיד עוזר המאמן סיפר לקראת העונה הקרובה: "זאת העונה הכי מצחיקה עם האנשים הכי אינטליגנטים". מי שחזר לעמדת השוער הוא לירן שטראובר שבערב ההשקה שב לבלומפילד, אך הפעם כשוער של קבוצה אחרת: "אני רגיל להיות בצד השני של בלומפילד, יותר על כר הדשא, אבל הפעם אנחנו פה בפרמיירה של עוד עונה של גולסטאר. אולי אחת המואחדות שאי פעם עשו פה".

עוד הוסיף השוער לשעבר: "אני יכול להגיד לך שבעונה השלישית שהייתי נהנתי מאוד. אבל על העונה הזאת אני יכול להגיד שהיא מאוד מאוד קומית, ומאוד מאוד מיוחדת, עם קאסט שמזכיר את העונה של ארגנטינה, שהתחבר מהרגע שעלינו על המטוס ועד היום אפשר לומר”.

