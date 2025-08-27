יום רביעי, 27.08.2025 שעה 22:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

שייע בפרמיירה של גולסטאר: זו כנראה הכי טובה

בלומפילד לבש חג לכבוד העונה ה-12 של התוכנית, הפעם באפריקה. המאמן: "לא סתם ממשיכים לעשות". רוסו: "העונה הכי מצחיקה". מיטב אנשי הספורט הגיעו

|
גולסטאר אפריקה (שחר גרוס)
גולסטאר אפריקה (שחר גרוס)

העונה ה-12 של גולסטאר, גולסטאר 'אפריקה', יצאה לדרך ואיתה ההשקה שנערכה הערב (רביעי), באצטדיון בלומפילד, כשהאצטדיון לבש חג לרגל אירוע ההשקה, נצבע בכחול ואדום, ובשילוב יין בירה ונקניקה בלחמנייה כנפוץ באצטדיוני הכדורגל.

השחקנים ובניהם אלירז שדה, לירן שטראובר ירון ברלד ודוד דביר מילאו את האולם, לצד פרצופים מוכרים אחרים. לאחר תקופה ארוכה של צילומים ביבשת החמה של אפריקה, הגיע גם שייע פייגנבוים המהווה את עמוד התווך של הסדרה, השתתף בכל העונות שלה והוא סיפר על העונה הקרובה.

“תמיד יש לי חוויות טובות, ויכול להיות שזאת היא התוכנית הכי טובה שעשינו. כל התוכניות הקודמות היו פצצות ולא סתם ממשיכים לעשות את גולסטאר, זאת העונה ה-12, אפשר להגיד אפילו 12 שנים”, אמר מאמן העבר ואחד השחקנים הכי גדולים בתולדות המדינה.

ערב הפרימיירה של גולדסטאר אפריקה

עוד הוסיף מאמן גולסטאר: "אנחנו גורמים לעם ישראל לחגיגה גדולה למרות שהמצב פה קשה וכואב. הרבה פעמים אנחנו באמת בוכים עם כל המשפחות השכולות והחטופים שהלוואי ונראה אותם כאן חזרה. כשאנחנו עושים את התוכנית אנחנו מכוונים לשמח את עם ישראל ומקווים שאנחנו מצליחים לעשות את זה”.

ובסדרה שמדברת על כדורגל גם כדורגלני עבר החלו לזרום להשקה וביניהם אבי נמני וברק יצחקי שקרעו רשתות בבלומפילד, בנוסף לגיא צרפתי ומאמנים נוספים שהעלו את רמת הכדורגל באולם, וגם אנשים מענפים נוספים כמו אנדי רם האגדי. שחקן חדש שהצטרף לסגל השחקנים העונה הוא אייל לחמן. פרשן הכדורגל, שסיפר על חוויה שחווה בהתמודדות מול החלוצים האפריקאים.

ברק יצחקי ואבי נמני (שחר גרוס)ברק יצחקי ואבי נמני (שחר גרוס)

"היה אירוע בו לירן שטראובר נכנס לשער, ואני למרות החברות שלי איתו לא סומך עליו ב-100%”, אמר לחמן. “הגיע החלוץ הדרום אפריקאי עם רגל חזקה, ירדתי לגלישה ואת ה'קנאק' ששמעתי בתוך הירך שלי אני לא יכול לשכוח. אבל אותנו מעניין כדורגל בכל נימי נפשנו, וכשאנחנו רואים את הרשת אוטוטו זזה אנחנו נותנים הקרבה. ואחרי זה שכבר לא עמדנו על הרגליים שטראובר היה שם להציל אותנו".

עוד סיפר על רמת הכדורגל שהציגו שחקני גולסטאר העונה: "אני יכול להגיד שיש הרבה קבוצות מקצועיות שלא היו עוברות את הקבוצות שירון ליכטנשטיין הביא. שחקנים מדרום אפריקה, כל אחד 1.90 מטר צפונה. רגליים ארוכות, משוטים, מגרפות. אבל אנחנו נתנו באמת פייט אמיתי. מול קבוצות מאוד קשות".

גג'ובאני רוסו ואייל לחמן (שחר גרוס)

ג'ובנאי רוסו ששב לתפקיד עוזר המאמן סיפר לקראת העונה הקרובה: "זאת העונה הכי מצחיקה עם האנשים הכי אינטליגנטים". מי שחזר לעמדת השוער הוא לירן שטראובר שבערב ההשקה שב לבלומפילד, אך הפעם כשוער של קבוצה אחרת: "אני רגיל להיות בצד השני של בלומפילד, יותר על כר הדשא, אבל הפעם אנחנו פה בפרמיירה של עוד עונה של גולסטאר. אולי אחת המואחדות שאי פעם עשו פה".

עוד הוסיף השוער לשעבר: "אני יכול להגיד לך שבעונה השלישית שהייתי נהנתי מאוד. אבל על העונה הזאת אני יכול להגיד שהיא מאוד מאוד קומית, ומאוד מאוד מיוחדת, עם קאסט שמזכיר את העונה של ארגנטינה, שהתחבר מהרגע שעלינו על המטוס ועד היום אפשר לומר”.

שייע פייגנבוים (שחר גרוס)שייע פייגנבוים (שחר גרוס)
רון נשר (שחר גרוס)רון נשר (שחר גרוס)
לירן שטראובר ולירון אופיר (שחר גרוס)לירן שטראובר ולירון אופיר (שחר גרוס)
חיים שועי, או "חמימו" (שחר גרוס)חיים שועי, או "חמימו" (שחר גרוס)
גג'ובאני רוסו ושוקי ביטון (שחר גרוס)
סמיון גרפמן (שחר גרוס)סמיון גרפמן (שחר גרוס)
גג'ובאני רוסו וליאם גולן (שחר גרוס)
עומר חזן (שחר גרוס)עומר חזן (שחר גרוס)
ירון ברלד (שחר גרוס)ירון ברלד (שחר גרוס)
לירן שטראובר ואנדי רם (שחר גרוס)לירן שטראובר ואנדי רם (שחר גרוס)
אבי נמני (שחר גרוס)אבי נמני (שחר גרוס)
סילבי זסילבי ז'אן (שחר גרוס)
אלעד צפני (שחר גרוס)אלעד צפני (שחר גרוס)
רון שובל (שחר גרוס)רון שובל (שחר גרוס)
אלירז שדה ואילנית לוי (שחר גרוס)אלירז שדה ואילנית לוי (שחר גרוס)
לירן שטראובר (שחר גרוס)לירן שטראובר (שחר גרוס)
גג'ובאני רוסו (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */