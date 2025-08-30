יחסי אהבה-שנאה: ג'ורדן לויד והכדורסל הישראלי

ג’ורדן לויד זכה לקבל את ההכרה שלו בעול הכדורסל כאשר שיחק בהפועל אילת. את מכבי ת''א הוא הדיח מפלייאוף היורוליג בעונת 2022/23, הצטרף אליה שנתיים מאוחר יותר בשיא המלחמה ועזב אחרי שני משחקי יורוליג ומבלי הופעה בליגה, בעקבות התגברות המלחמה מול חיזבאללה בספטמבר 2024. הקשר הישראלי של ג'ורדן לויד מוכר לכולם. כעת הוא יפגוש אותה כמתאזרח החדש של נבחרת פולין.

הגארד האמריקאי (32, 1.93 מ’) קיבל את האזרחות הפולנית בסוף חודש יולי האחרון, ומיד ידע שדרכו תצטלב שוב עם החבורה בכול-לבן במסגרת בית ד’ של היורובאסקט.

כזכור, לויד נכנס לתודעה של האוהדים הישראלים בעונת 2017/18, כאשר שיחק בהפועל אילת, במדיה קלע 17.8 נקודות למשחק בליגת העל ומשם פרץ לצמרת הכדורסל האירופאי. שרון דרוקר, שאימן אותו באילת, מספר עליו רק דברים טובים: “אישיות נהדרת קודם כל. מאוד נח בחדר ההלבשה, חבר טוב לקבוצה. השחקנים האחרים אהבו אותו מאוד. צריך לזכור שהשנה ההיא באילת הייתה הראשונה שלו באירופה והוא למד את הכדורסל האירופאי מאוד מהר ומאוד רצה להצליח”.

ג'ורדן לויד (AS Monaco Basket)

המאמן הוותיק המשיך: “הוא היה עובד קשה מאוד באימונים, ללא אגו בכלל. תמיד היה מחייך. ראינו מיד שמדובר בבחור שמאוד רוצה להצליח. לנבחרת ישראל יהיה קשה יותר מול פולין כשהוא חלק ממנה. הוא יכול גם לשחק 1 וגם 2, גם לחדור וגם לקלוע”.

מאילת הגיע לויד, תאמינו או לא, לטורונטו ראפטורס. הוא לא היה שם יותר משחקן סגל רחב כמובן, אבל זכה לענוד טבעת אליפות, מאותה עונה בלתי נשכחת של קוואי לנארד, קייל לאורי, מארק גאסול וחבריהם.

ג'ורדן לויד במדי טורונטו (רויטרס)

אחר כך חזר לאירופה לוולנסיה ואז הגיעה הפריצה ביורוליג בכוכב האדום (עונת 20/21): לויד הפך לכוכב יורוליג והעמיד באותה עונה ממוצע של 17.3 נקודות למשחק ומסר 3.2 אסיסטים, עם מדד 16.5 (הגבוה שהיה לו בקריירה). משם עבר לזניט הרוסית וגם שם היה אחד מכוכבי קבוצת הכוכבים שנבנתה בסנט פטרסבורג. בזניט העמיד לויד ב-23 משחקים ששיחק (סבל מפציעה שהשביתה אותו לחודשיים) 13.2 נקודות ו מסר 3.86 אסיסטים למשחק.

בעונת 2022/23 קבוצת המיליונים של מונאקו החליטה לשים גם עליו את הכסף, כחלק מקו אחורי אימתני, עם מייק ג'יימס ואלי אוקובו, איתם השתלב לויד היטב. העונה הראשונה של האמריקאי בריביירה הייתה בהחלט טובה, עם 12.3 נקודות ו-2.7 אסיסטים למשחק, וסיים עם מדד 13.4.

העונה הסתיימה בפיינל פור ראשון לקבוצה של סאשה אובראדוביץ', על הגב של מכבי ת''א כמובן עם אותו 2:3 בסדרת רבע גמר הפלייאוף, כשזכור במיוחד המשחק השני בסדרה, בו לויד המטיר 33 נקודות על הראש של קטש ושחקניו וניצח כמעט לבדו את המשחק. בעונה השנייה נפצע בגבו ושותף ב-20 משחקים בלבד, כאשר בלעדיו מונאקו נעצרה ברבע הגמר בלבד.

ג'ורדן לויד (איציק בלניצקי)

ואז הגיעה מכבי ת''א. פוסט העזיבה של הטריו בראון-בולדווין-קולסון, שהוביל אותה במשך שנתיים למרחק דקות ספורות מפיינל פור, ואת הקבוצה שנבנתה אחרי, רזה ודלת תקציב, החליטה ההנהלה לבנות סביב לויד.

הגארד היה השחקן היחיד שאמור היה להשתכר מעל מיליון דולר באותה עונה, אלא שאז הגיעה ההסלמה בצפון וחיזבאללה נכנסה לתוך מלחמת חרבות ברזל בכל הכח. טיל אחד, שנורה בתחילת אוקטובר ונחת בסמוך לביתו של לויד בתל אביב, סיים קדנציה מאוד קצרה של המתאזרח הפולני בצהוב. לויד ביקש לעזוב ולא עזר שום ניסיון שכנוע.

ג'ורדן לויד וליוואי רנדולף (מכבי Playtika תל אביב)

בצורה אופיינית לגארד, הפרידה הייתה ברוח טובה. הסכמה הדדית ופיצוי למכבי, אבל הצהובים לא הצליחו להביא מחליף ברמה שלו והעונה האירופאית של קטש ושחקניו הלכה לפח האשפה. לויד עוד הספיק לשחק עם מכבי בגביע ווינר וביורוליג מול וילרבאן (סיים עם 15 נקודות) ומונאקו (16 נקודות). בליגה הוא לא שיחק ולו במשחק אחד.

ב-9 באוקטובר, חודשיים וחצי אחרי ההכרזה על החתימה שלו, שוחרר רשמית וב-12 באוקטובר כבר חתם במונאקו, ממנה הגיע לצהובים. את העונה החולפת ביורוליג הוא סיים עם תשע נקודות, 2.9 ריבאונדים ו-1.7 אסיסטים. לא משהו לספר עליו בבית, אבל מונאקו הגיעה איתו עד לגמר היורוליג, שם הפסידה לפנרבחצ'ה ולאקסים צהובים אחרים: בולדווין וקולסון על המגרש ושארונאס יאסיקביצ'יוס על הקווים .

ג'ורדן לויד חודר לסל במדי פולין (IMAGO)

התארים הקבוצתיים שלויד נושא איתו:

אליפות ה-NBA‏ (2018/2019), אליפות סרביה (2020/2021), הגביע הסרבי בכדורסל (2021), זכייה בליגה האדריאטית (2021), זכייה בליגת ה-VTB (2022) , זכייה באליפות צרפת (2021/22, 2022/23) והגביע הצרפתי בכדורסל (2022/23).

כעת אקס ליגת העל לנבחרת פולין ושם הוא מיועד לקבל מעמד מרכזי מאוד. דרך הנבחרת לויד מקווה לחזור למספרים אליהם היה רגיל בעונות הקודמות.

איך ישראל תתמודד איתו? דרוקר דווקא אופטימי: “יש לנו מצ אפ טוב איתו, יש לנו גארדים ששומרים נהדר. גם אם מדר לא כשיר, יש לנו את זוסמן וקרינגטון, שיוכלו לשמור עליו. בטוח שהצוות המקצועי יידע להכין את השחקנים שלנו למשימה”.