"שחקן עם אופי מיוחד": ואנווין מחכה לנבחרת

המחזור הרביעי של שלב הבתים המוקדם ביורובאסקט הגיע ובמסגרתו ישראל תפגוש ב-15:00 את בלגיה לה שני שמות מוכרים: הראשון שיחק בבני הרצליה, אנדי ואן וילט בעונה בה זכתה הקבוצה בגביע המדינה, והשני הוא לא אחר מאשר שחקנה של הפועל חולון בעונת 2023/24 האנס ואנווין.

מספריו של האחרון לא בדיוק נצצו בחמשת המשחקים בהם לקח חלק במוקדמות היורובאסקט הנוכחי עם 5.8 נקודות לצד 4 ריבאונדים ו-1.6 אסיסטים. ואנווין כמובן לא הוביל את נבחרתו מהבחינה הזו, אך מדובר בשחקן שנותן כל כך הרבה יותר מעבר למספרים שלו וליעילות שלו.

"הוא הגיע אלינו לאחר שאמין נואה עזב וחיפשנו שחקן שיוכל לשחקן גם ב-4 וגם ב-5", נזכר עמית שרף, מאמנה של עירוני נס ציונה ואז כאמור מאמנה של הפועל חולון. כזכור לאחר 7.10 מספר שחקנים ביקשו לעזוב את קבוצותיהם, אחמד קייבר עזב את הפועל חולון וכמוהו גם הרכש הכי נוצץ של הקבוצה אמין נואה, חולוניה אפשר לפורוורד לעזוב בזמנו הוא מבחינתו הגיע לדרת'ונה ומשם המשיך לפנרבחצ'ה ובין לבין הסגולים צהובים אז ניסו כאמור למצוא מישהו שיתאים להם לשתי העמדות ולעכברי הכדורסל היה מדובר בשם די מוכר.

האנס ואנווין (חגי מיכאלי)

הבלגי בן ה-30 כמו לא מעט כישרונות ועוד שמות מוכרים הגיעו ליורוקאמפ שנערך בטרוויזו השנה המדוברת היא כמובן 2017 והשמות שעיטרו את המשלחת האמריקנית היו קאם רדיש ורומאו לנגפורד, הנוצץ שהם היה לא אחר מאשר זאיון וויליאמסון, כמובן שגם מהזווית המקומית היו נציגים מחוץ לפרקט וכמובן שגם עליו – תמיר בלאט, אם תשאלו את ואנווין על תמיר הוא בהחלט ידע לענות שכן מעבר לעובדה שהוא היה איתו באותו מחנה השניים מכירים והיו שותפים לחדר, נזכיר שרכזה של מכבי תל אביב עשה לעצמו שם עוד אז כאשר יכולת ניהול המשחק שלו הייתה מה שצד את עיני נציגיהן של הקבוצות מהליגה שנחשבת לטובה בעולם.

הפורוורד הגיע אז להיכל הטוטו שבחולון והותיר רושם חיובי כפי שעמית שרף או 'שרפי' בקיצור, מספר שכן מדובר ב"שחקן עם אופי באמת מיוחד, קבוצתי מאוד, חכם מאוד, גם רגיש והתחבר מאוד לקבוצה ולאנשים". ואנווין היה כאן בתקופה שהיו אזעקות יתרה מכך אימו הגיעה לארץ הקודש לבקר את בנה באותם הימים כאשר לאחר אחד המשחקים היא, בנה אנשי התקשורת בני משפחות של שחקנים נוספים ואנשי המשרדים של חולון נאלצו להיכנס למרחב מוגן בעקבות אזעקה לאחר שיגור טילים מרצועת עזה.

סביר להניח שלא משנה את מי תשאלו על האנס ואנווין מיד תקבלו תשובה מלווה בחיוך ועושה הרושם שזו הקונוטציה הישירה לפורוורד סנטר שהיה אז לחולוניה ואז כזכור גם שב בעונה שעברה לקדנציה שנייה בישראל אם כי קצרה כאשר שיחק בהפועל גלבוע גליל. "מבחינה מקצועית הוא התחיל מצוין", ממשיך שרף על שחקנו לשעבר: "אני חושב שמתישהו הביטחון שלו קצת ירד, אבל גם כאשר הוא שיחק פחות או לא נרשם לליגה, הוא המשיך להיות מקצוען ולהתאמן ולעזור לקבוצה”.

עמית שרף (רועי כפיר)

ואנווין היה שם עבור חולוניה וחולוניה הייתה שם עבורו משהו מיוחד, בעונה שהייתה קשה לכלל הקבוצות הישראליות. מכת הפציעות שהייתה לחולוניה באותה השנה לא פסחה על ואנווין: "לקראת סוף העונה הוא נפצע ולא יכול היה לעזור בפלייאוף לצערי", סיכם מאמנה של נס ציונה, כזכור באותה העונה חולוניה הגיעה לסדרת רבע הגמר מול הפועל ירושלים כאשר היא רזה, חסרה, כאובה ופצועה בסדרה שבסופו של דבר הסתיימה בסוויפ 3:0. ביורובאסקט ומול נבחרת ישראל הפורוורד הבלגי אמור לקבל דקות משמעותיות בעמדה 4 כפי שחוזים אנשי מקצוע כאשר הם מוסיפים כי הוא יצטרך לתת את השילוב שבין הקליעה שלו לבין יכולת המסירה.

יכולת קליעה משלוש חשובה מאוד בהימצאות, היא מביאה ומאפשרת ריווח, מונעת עזרות עוזרת מאוד באופן כללי אה וכמובן יש הדבר הפשוט הזה ששלוש שווה יותר משתיים ובהיעדרה של היכולת הצבע צפוף יותר, קשה יותר באופן יחסי כמובן לקחת ריבאונדים ואז הדברים יכולים להפוך קשים יותר או מסובכים יותר. למשבצת הזו נכנס ואנווין, קליעה מבחוץ ויכולת מסירה, יציבות לאורך הטורניר ובמשחק נגד חניכיו של בית הלחמי היום והעניינים ייתכן שיהפכו מסובכים יותר אם הכדורים לא ייכנסו לשחקנה של מרקזפנדי או לאנדי ואן וילט, הרי שהדבר יסייע מאוד לכחולים לבנים במסעם לעבר השלב הבא שישוחק בריגה כאשר הבית הפולני מצטלב עם הקפריסאי.