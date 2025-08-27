יום רביעי, 27.08.2025 שעה 21:24
ספורט אחר

נאברו גברה על מקנאלי, להצ'קה עלה לסיבוב הבא

ארה"ב הפתוחה: המדורגת 11 פתחה את יום המשחקים עם 0:2 על בת ארצה. הצ'כי התאושש ממערכה ראשונה רעה וחזר ל-1:3 מול אצ'וורי. עוד כעת: פריץ בפיגור

|
אמה נבארו חובטת (IMAGO)
אמה נבארו חובטת (IMAGO)

הסיבוב השני של אליפות ארה"ב הפתוחה יצא הערב (רביעי) לדרכו עם לא פחות מ-23 מפגשים שישוחקו אל תוך הלילה. מלבד המשחק של נובאק ג’וקוביץ’ מול האמריקאי זכארי זביידה, במוקד הגברים ייפגשו המדורג 12 קספר רוד מול רפאל קולינטון, כאשר גם טיילור פריץ יעלה למגרש בהמשך הערב. אצל הנשים תתמודד המדורגת רביעית ג’סיקה פגולה מול הרוסיה אנה בלינקובה.

במשחקים המוקדמים של היום פגשה אמה נבארו את האמריקאית קתרין מקנאלי, וגברה עליה בלי בעיות 2:6 ו-1:6 בדרך ל-0:2 שהבטיח למדורגת 11 בעולם את הסיבוב הבא. 

אצל הגברים, המדורג 21 יירי להצ’קה פתח את ההתמודדות מול תומאס אצ’וורי בצורה מקרטעת עם שלוש טעויות כפולות, נשבר פעמיים והפסיד 6:2, אך במערכה השנייה התאושש בענק עם 0:6 והשווה את התוצאה. הצ’כי המשיך ביכולת טובה בדרך ל-2:6 ששם אותו בהובלה, ובמערכה הרביעית הארגנטינאי הצליח רק לדחות את הקץ עם 4:6 שהבטיח ללהצ’קה ניצחון 1:3 ואת הסיבוב השלישי.

ירי להצירי להצ'קה חובט (IMAGO)

תוצאות נוספות:

גברים:

נשים:

אמה רדוקאנו – ג’אנסי טין 0:2
ויקטוריה אזארנקה – אנסטסיה פוליוצ’קובה 0:2
 

טיילור פריץ מתכונן לסרב (IMAGO)טיילור פריץ מתכונן לסרב (IMAGO)
