השחקן שעבר מאקדמיה בפורטוגל להפועל עכו

קבוצת הנוער של הפועל עכו, שחזרה העונה לליגת העל לנוער אחרי כשתי עונות וחצי, החלה את העונה עם שני הפסדים בהם ספגה שישה שערים, 3:1 במשחק הביתי מול הפועל רעננה ו-3:0 בשבת האחרונה במשחק מול הפועל חיפה. עם זאת, נציגת הגליל המערבי ממשיכה להיבנות תוך כדי תנועה והיום (רביעי) העבירה לשורותיה באופן רשמי שני שחקנים ילידי 2008 - המגן השמאלי גילעד ליטמן והקשר יהב נפגי.

המגן השמאלי, גילעד ליטמן משנתון 2008, שב לכדורגל הישראלי אחרי שתי עונות באקדמיה של קבוצת leixoes s.c מפורטוגל, השחקן חתם על חוזה לשלוש עונות בקבוצה באמצעות סוכנו, רועי סימוני. ליטמן החל את דרכו בקבוצת ילדים ג' של מכבי חיפה "קצף", אחרי שתי עונות עבר לקבוצת ילדים א' של עירוני קרית שמונה ובסיום שנתון נערים ג' עבר לשחק בפורטוגל.

הקשר יהב נפגי מגיע לעכו אחרי שעבר דרך ארוכה במחלקות הנוער בצפון. מסלול שהחל בקבוצת טרום א' של הפועל מטה אשר והמשיך בקבוצת טרום א' של מכבי חיפה "קצף". בגיל ילדים א' חזר להפועל מטה אשר ושיחק לרוב בקבוצת נערים ג', משם עבר לעונה אחת בהפועל חיפה ומשם המשיך לשתי עונות בעירוני קרית שמונה. בעונה האחרונה רשם 22 הופעות, שלוש מהן מלאות. את העונה סיים עם ארבעה כיבושים בכל המסגרות ועוד שלושה כרטיסים צהובים לחובתו.