לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
61-112מכבי נתניה1
63-62בית"ר ירושלים2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
34-22הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

השחקן שעבר מאקדמיה בפורטוגל להפועל עכו

כחודש וחצי לאחר שהצטרף לקבוצת הנוער של הצפוניים, הגיע השחרור הבינלאומי של המגן השמאלי גילעד ליטמן שמצטרף לקבוצה. הקשר יהב נפגי הצטרף גם הוא

|
גילעד ליטמן במעמד החתימה (מדיה מחלקת הנוער הפועל עכו)
גילעד ליטמן במעמד החתימה (מדיה מחלקת הנוער הפועל עכו)

קבוצת הנוער של הפועל עכו, שחזרה העונה לליגת העל לנוער אחרי כשתי עונות וחצי, החלה את העונה עם שני הפסדים בהם ספגה שישה שערים, 3:1 במשחק הביתי מול הפועל רעננה ו-3:0 בשבת האחרונה במשחק מול הפועל חיפה. עם זאת, נציגת הגליל המערבי ממשיכה להיבנות תוך כדי תנועה והיום (רביעי) העבירה לשורותיה באופן רשמי שני שחקנים ילידי 2008 - המגן השמאלי גילעד ליטמן והקשר יהב נפגי.

המגן השמאלי, גילעד ליטמן משנתון 2008, שב לכדורגל הישראלי אחרי שתי עונות באקדמיה של קבוצת leixoes s.c מפורטוגל, השחקן חתם על חוזה לשלוש עונות בקבוצה באמצעות סוכנו, רועי סימוני. ליטמן החל את דרכו בקבוצת ילדים ג' של מכבי חיפה "קצף", אחרי שתי עונות עבר לקבוצת ילדים א' של עירוני קרית שמונה ובסיום שנתון נערים ג' עבר לשחק בפורטוגל.

הקשר יהב נפגי מגיע לעכו אחרי שעבר דרך ארוכה במחלקות הנוער בצפון. מסלול שהחל בקבוצת טרום א' של הפועל מטה אשר והמשיך בקבוצת טרום א' של מכבי חיפה "קצף". בגיל ילדים א' חזר להפועל מטה אשר ושיחק לרוב בקבוצת נערים ג', משם עבר לעונה אחת בהפועל חיפה ומשם המשיך לשתי עונות בעירוני קרית שמונה. בעונה האחרונה רשם 22 הופעות, שלוש מהן מלאות. את העונה סיים עם ארבעה כיבושים בכל המסגרות ועוד שלושה כרטיסים צהובים לחובתו.

