אלופת העולם כאן: גרמניה פירקה את מונטנגרו

זהו זה, זה הגיע וזה כאן. היורובאסקט התחיל היום (רביעי) ולמרות שישראל תשחק רק מחר, עדיין קיבלנו מספר משחקים מאוד מעניינים. במוקד, ליטא שיחקה ראשונה בטורניר היוקרתי וחגגה עם 70:94 על אנגליה, פורטוגל רשמה 50:62 על צ’כיה וגרמניה פירקה 76:106 את מונטנגרו. בהמשך, לטביה פוגשת את טורקיה, שבדיה את פינלנד וסרביה את אסטוניה.

מונטנגרו – גרמניה 106:76

אלופת העולם כאן ובגדול. במחצית הראשונה גרמניה הובילה בשלוש נקודות בלבד, אבל רבע שלישי של 33 נקודות ורבע רביעי של 27 נקודות נתנו לה חגיגה גדולה במשחק הפתיחה שלה. מי אם לא פרנץ ואגנר ודניס שרודר הובילו את המנשאפט עם 22 ו-21 נקודות בהתאמה, כאשרו כהרגלו אנדראס אובסט תפר מעבר לקשת עם 18 משלו. ניקולה ווצ’ביץ’ היה נהדר אצל המפסידה עם 23 נק’, 10 ריב’ ו-5 אס’, אבל זה כמובן לא הספיק למונטנגרים.

דניס שרודר בפעולה (IMAGO)

אנגליה – ליטא 94:70

מהפתיחה ועד הסיום הליטאים לקחו את ההובלה ושמור עליה, בדרך לניצחון חד וחלק על מנת להתחיל את הטורניר ברגל ימין. יונאס ולצ’יונס, שהיה קרוב לחזור ליורוליג אך לבסוף יישאר ב-NBA וישחק בדנבר, הוביל אצל המנצחת עם 18 נקודות ותשעה ריבאונדים, כאשר רוקאס יוקובאיטיס, אקס מכבי תל אביב הטרי, רשם משחק סולידי מאוד של 12 נקודות, 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. אקווסי יבואה בלט אצל המפסידה עם 17 נקודות משלו.

רוקאס יוקובאיטיס מאושר (IMAGO)

צ’כיה – פורטוגל 62:50

אם הכל יילך כשורה, אלו שתי הנבחרות בבית א’ שאמורות להתחרות על עלייה, והפורטוגלים עשו צעד גדול כשניצחו יריבה ישירה. נמיאש קייטה, שחקן בוסטון, רקד על הפרקט עם 23 נקודות ו-18 ריבאונדים, במה שללא ספק נחשב למשחק האישי הכי טוב עד כה בטורניר. נראה שמחכים חיים קשים לצ’כיה ללא יאן וסלי, וכמובן בטורניר הראשון הגדול ללא המאמן הישראלי ננו גינזבורג. פורטוגל ניצחה משחק באליפות אירופה לראשונה מאז 2007.