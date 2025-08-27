יום רביעי, 27.08.2025 שעה 19:26
חזר מהמכללות: רזיאל חיון חתם במכבי חיפה

קבוצות הליגה הלאומית בכדורסל ממשיכות להתכונן לעונה, כאשר הירוקים התחזקו, שומרון החתימה את שון דליד מר"ג והפועל חיפה צירפה אלוף ישראל לנוער

מכבי חיפה כדורסל (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הליגה הלאומית בכדורסל עדיין לא החלה, אך זה לא מונע מהקבוצות להמשיך לעבוד ולהתכונן לעונה הקרובה, ולהחתים שחקנים שיחזקו אותן, כשהפען אלו הן אליצור שומרון, מכבי חיפה והפועל חיפה שהודיעו על צירופם של שחקנים חדשים.

הגארד/פורוורד רזיאל חיון חוזר למכבי חיפה. חיון שיחק אצל הירוקים בעונת 2021/22. בליגה הלאומית הוא קלע 5.3 נקודות עם 58% ל-2, ו-30.6% ל-3, והוסיף 1.1 ריבאונדים בממוצע. בליגה הבלקנית הוא רשם 5.9 נקודות ב-47% ל-3. בשלוש השנים האחרונות שיחק במנהטן ג'ספרס מדיוויז'ן 1 בליגת המכללות. חיון בוגר מחלקת הנוער של מכבי ת"א ושיחק בנבחרות ישראל הצעירות. לפני שהגיע למכבי חיפה שיחק שנתיים בהפועל אילת מליגת העל.

בני כץ, מאמן הקבוצה, אמר: "רזיאל היה אחת המטרות המרכזיות שלנו בקיץ, והחיבור איתו מרגיש טבעי משום שגם הוא עצמו רצה מאוד לחזור אלינו. הגובה, הפיזיות והאופי התחרותי שלו מאפשרים לו להשתלב בכמה עמדות ולתת לנו גמישות חשובה. אין לי ספק שהוא יהיה בורג משמעותי בקבוצה בעונה הבאה".

רזיאל חיון זורק (חגי מיכאלי)רזיאל חיון זורק (חגי מיכאלי)

הגארד עצמו אמר: "אני מתרגש לחזור וללבוש שוב את הירוק של מכבי חיפה. העיר הזאת והקהל האדיר תמיד גרמו לי להרגיש בבית, והזיכרונות שלי מכאן הם מהטובים בקריירה שלי. גם כשהייתי בחו"ל המשכתי לעקוב אחרי הקבוצה, וכשראיתי את ההתגייסות המדהימה של האוהדים בקמפיין ההדסטארט, זה רק חיזק בי את התחושה שאני חוזר למקום הנכון עבורי".

עוד קבוצה שהתחזקה היא אליצור  שומרון, שהודיעה על החתמתו של שון דליד. דליד בן ה-18 שיחק בעונה האחרונה בקבוצת הבוגרים של מכבי רמת גן, ובנוסף שיחק בקבוצת הנוער שלה. בעברו שיחק בקבוצות הבכירות במחלקת הנוער במכבי ת"א ובגבעתיים, ובנבחרת הקדטים באליפות אירופה ב-2023. 

לאחר החתימה בקבוצה אמר דליד: "אני מאוד שמח להצטרף לאליצור שומרון ומחכה לפגוש את החברים לקבוצה ולהתחיל לעבוד קשה בכדי להגיע הכי רחוק שיש".

כמו כן, הפועל חיפה צירפה לסגל את גיא חמו. השחקן בן ה-18 שיחק בקבוצת הנוער־על של הפועל תל אביב עמה זכה בעונה האחרונה באליפות המדינה לנוער. גיא שותף ב-24 משחקים בעונה  והעמיד ממוצעים של 9.3 נק' לצד 3 ריבאונדים ו-1.4 אסיסיטים בכ־20 דק' בממוצע למשחק. בנוסף, הוא היה חלק מנבחרת הקדטים ב־2023, וחלק מסגל נבחרת הנוער בקמפיין האחרון העונה.

גיא חמו (שחר גרוס)גיא חמו (שחר גרוס)

מאמן הקבוצה,רובן נייברגר, ציין: “גיא חמו הוא שחקן מוכשר, שסיים השנה נוער באלופת המדינה לנוער הפועל תל אביב והיה בורג משמעותי בזכייה שלהם באליפות. שחקן בעל יכולת קליעה מצוינת, אתלט שיתרום לקבוצה בשני צידי המגרש. גיא ידוע במוסר העבודה שלו, וברצון שלו להתקדם ולהשתפר ולתרום לקבוצה במהלך השנה.׳

חמו עצמו אמר: “אני נרגש ושמח מאוד להתחיל עונת בוגרים ראשונה במועדון כמו הפועל חיפה, אני מודה לרובן ולכל הצוות של הפועל חיפה על האמונה והזדמנות להוכיח את עצמי יאאלה הפועל”.

