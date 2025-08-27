עם ברוכיאן ונוספים: הקבוצה החדשה של בית"ר

בית”ר ירושלים הודיעה היום (רביעי) כי לכבוד חגיגות ה-90 שלה, הוקמה למועדון קבוצת ותיקים שכוללת כמה שמות מרגשים במיוחד לאוהדים מהבירה.

בית”ר מסרה בהודעתה: “לרגל 90 שנות קיומה, בית״ר ״גשם״ ירושלים גאה להודיע על הקמת קבוצת ותיקים רשמית, מיזם חדש ביוזמת הבעלים ברק אברמוב, שמאמין בכל ליבו שהכבוד לעבר הוא חלק בלתי נפרד מבניית עתידו של המועדון. לא מתוך נוסטלגיה, אלא מתוך חזון: ליצור חיבור חי בין הדורות, בין השמות שכתבו פרקים מרגשים בהיסטוריה של בית״ר, לבין דור ההווה והעתיד”.

אבירם ברוכיאן, אלי ששון, כמו גם כפיר אדרי, משה אוחיון ואלירן דנין, רן מבאשוב, מתן בראשי, אופיר עזו, ציון זקן, ועוד רבים וטובים, הם חלק מהשמות שיחזרו ללבוש את סמל המנורה ואת הצהוב שחור.

הקבוצה החלה אמש את אימוניה, ותתחרה כבר בעונה הקרובה, לאחר תהליך יסודי של תכנון, תיאומים והיערכות מקצועית. על פי הירושלמים, הרעיון שעמד מאחורי המהלך הוא להציב את שחקני העבר בעמדה פעילה - במשחקים, בסדנאות, בהעברת ערכים לדור הצעיר ובייצוג קהילתי של המועדון.

“ההיסטוריה של בית״ר היא עמוד שדרה,” אמר הבעלים, ברק אברמוב. “זו זכות גדולה להקים את קבוצת הוותיקים ולחבר אותה מחדש למועדון, לאוהדים ולקהילה. הם שיחקו בשביל הסמל הזה בעבר – עכשיו הם ממשיכים לייצג אותו בעתיד”.