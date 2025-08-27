יום רביעי, 27.08.2025 שעה 19:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

בהפועל באר שבע מקווים שסערת ונטורה חלפה

לאחר ועדת המשמעת שעבר, במועדון הבהירו לברזילאי את חשיבותו כאחד השחקנים המובילים בישראל ויקיימו שיחות איתו ועם בת זוגו כדי להרגיע את העניינים

|
לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)
לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

בהפועל באר שבע מקווים שהרוחות סביב לוקאס ונטורה ירגעו לאחר ועדת המשמעת שנערכה לו הבוקר (רביעי). במועדון הבהירו לברזילאי את החשיבות שלו כאחד השחקנים המובילים בישראל ומודל לחיקוי בפני אלפי ילדים ובטוחים שהוא הבין את ההשלכות למעשה. 

נכון לרגע זה, פורטאלזה עדיין לא הגדילה את ההצעה שלה על ונטורה, כשהחלון נסגר ב-3.9. במועדון מקווים שעד אז לא תגיע הצעה נוספת מדרום אמריקה ויעברו גם את מועד חלון ההעברות של אירופה וזה יגדיל את הסיכוי להישארותו. 

כך או כך, במועדון יחזירו את ונטורה לאימונים ויקיימו שיחות איתו ועם בת זוגו כדי להרגיע את העניינים. “אם אלונה תצליח להשאיר את ונטורה בקבוצה כשהוא ומשפחתו מרוצים - זה יהיה הישג גדול”, אמרו בבאר שבע.

