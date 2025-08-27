יום רביעי, 27.08.2025 שעה 18:18
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
60-42ליון1
60-32טולוז2
60-22פאריס סן-ז'רמן3
60-22שטרסבורג4
43-42ליל5
31-42לוריין6
33-52מארסיי7
32-32מונאקו8
32-32ניס9
32-22לאנס10
31-12אנז'ה11
33-22אוקזר12
34-12ראן13
15-32ברסט14
02-02נאנט15
05-22לה האבר16
06-22פ.צ. פאריס17
04-02מץ18

בגלל שהתלבט: מעברו של סבאיוס למארסיי נפל

דרמה: הכל היה סגור בין ריאל מדריד לקבוצה הצרפתית, אבל מכיוון שביקש יום אחד למחשבה, התכולים החליטו לסגת מהעסקה. המעבר לבטיס עדיין על הפרק

|
דני סבאיוס (IMAGO)
דני סבאיוס (IMAGO)

דני סבאיוס כבר היה קרוב מאוד לעזוב את ריאל מדריד וללבוש את החולצה של מארסיי. הקשר כבר ארז את המזוודות והמתין רק לחתימה רשמית שתסגור את המעבר לקבוצה של רוברטו דה זרבי. בין המועדונים כבר הושג סיכום, אך ברגע האחרון הכול נעצר. סבאיוס ביקש "יום למחשבה" כדי להכריע על עתידו, וההתלבטויות הבלתי פוסקות שלו הביאו לתגובה חדה מצד הצרפתים, שהחליטו לסגת מההצעה ולפרוש מהמרוץ.

הקיץ הזה היה רחוק מלהיות קל עבור סבאיוס. היו ימים בהם היה בטוח שהגיע הזמן להיפרד, ולעומתם ימים בהם רצה להישאר ולהילחם על מקומו בסגל של צ’אבי אלונסו. הוא יודע שתפקידו יהיה משני, דבר שאינו מקבל בהבנה, אבל גם חושש שמעבר לליגה הצרפתית ייחשב צעד אחורה בקריירה שלו.

בינתיים, הוא החליט לעצור את המעבר למארסיי ולתעדף הישארות בריאל, עד שתגיע הצעה מושכת יותר, כאשר בטיס, מועדון נעוריו, היא היעד האהוב עליו. ואכן, לאחר שבטיס נכשלה בהחתמת אנטוני, היא בוחנת כיצד לנסות להחזיר את "הבן האובד" בימים האחרונים של חלון ההעברות.

דני סבאיוס (IMAGO)

ההצעה של מארסיי כללה השאלה עם חובת רכישה בקיץ הבא תמורת 1.1 מיליון אירו ועוד 4 מיליון בבונוסים, עסקה שריאל מדריד הייתה מוכנה לקבל, למרות שבמקור דרשה 15 מיליון עבור מכירה ישירה. לבסוף, היה זה סבאיוס עצמו שעצר את המהלך שלא שכנע אותו במלואו.

בינתיים, בריאל מראים גמישות בניסיון למצוא פתרון. גם השחקן וגם המועדון ויתרו על חלק מהכסף, כאשר סבאיוס מוכן להרוויח פחות מהחוזה שחתם עליו לפני שנתיים, שנועד לארבע עונות. מאז חידוש החוזה שיחק ב-69 משחקים אך כמעט אף פעם לא כשחקן הרכב. במועדון כבר הבטיחו לעצמם הכנסה של 10 מיליון אירו שישולמו בתוך שנה, אם תיסגר עסקה עתידית.

סבאיוס מכיר את המציאות בסגל הנוכחי: הוא נמצא מאחור בהיררכיה, אחרי ואלוורדה, אורליאן טשואמני, בלינגהאם, קמאבינגה הפצוע וגולר שזוכה לעדיפות בקישור על פניו. ועדיין, הקשר משוכנע שיזכה להזדמנות לשכנע את צ’אבי אלונסו, ושאם יצליח, יפתחו גם הדלתות לנבחרת ספרד. המאמן דה לה פואנטה מעריך אותו מאוד, והסיבה היחידה שלא זומן יותר היא מיעוט דקות המשחק שלו בריאל מדריד. למעשה, הוא היה בתוכניות הסגל של מרץ האחרון, אך פציעה בסוף פברואר מנעה את חזרתו ללה רוחה.

דני סבאיוס (La Liga)

שנה קודם לכן הכל כבר נראה סגור עם חזרה לבטיס, אך העסקה לא צלחה כי הקבוצה לא הצליחה לעמוד בדרישות ריאל. קרלו אנצ’לוטי המשיך להעניק לו דקות עד שסבאיוס סיים את עונתו הטובה ביותר במדריד עם 45 הופעות. דווקא אז הגיעה הפציעה ברבע גמר הגביע מול ריאל סוסיאדד, וקטעה את ההתקדמות שלו. כעת, שוב, הוא מוצא את עצמו בין הפיתוי לצאת להרפתקה חדשה לבין הרצון להצליח במועדון בו חלם להותיר חותם.

בשלב הזה, אלא אם כן תגיע הצעה אחרת שתשכנע גם את ריאל וגם את השחקן, סבאיוס צפוי להמשיך בברנבאו, כשהעתיד בין ריאל מדריד לבטיס נותר פתוח.

