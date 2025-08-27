יום רביעי, 27.08.2025 שעה 19:25
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

הסיפור המלא על השכונה במגרש של בני סכנין

חשיפת "שיחת היום": פרטים חדשים מתגלים, כשנודע שהמשקיף העיר על כך בדו"ח וההתאחדות שלחה נציג שיערוך ביקורת. וגם: מה היה אורך ההבדל בין הצדדים?

|
בני סכנין - בית
בני סכנין - בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

הסיפור המלא על השכונה באצטדיון דוחא עם פרטים חדשים. לאחר חשיפת שיחת היום ב-ONE על כך שחלקי המגרש אינם שווים באצטדיונה הביתי של בני סכנין, מתגלים פרטים נוספים, כאשר בעקבות ההערה של מוטי חביב בצוות השידור משקיף המשחק אבי לוי העיר על העניין.

המשקיף העיר על כך בדו”ח שלו וזה נכתב בדו”ח המשחק. בעקבות כך, בהתאחדות לכדורגל שלחו אתמול את אחמד יזבק שאחראי על הליגות החובבניות בהתאחדות, לעשות ביקורת במגרש בסכנין.

הביקורת שלו העלתה שאכן יש הבדל של 2.5 מטרים בין החצאים של המגרש בסכנין לטובת הצד השמאלי, וזאת אחרי שסימנו את קו האמצע בצורה עקומה.

בעקבות כך, בסכנין אמרו להתאחדות שסידרו את זה כמו שצריך, אבל לפני המשחק הבית הבא של סכנין בליגה נגד הפועל חיפה, תיעשה ביקורת נוספת.

מה שמדהים זה שהמגרש אושר על ידי רועי ריינשרייבר, מנהל נבחרת ישראל שאחראי על ביקורת על המגרשים מטעם ההתאחדות, ובעקבות הביקורת שלו אישרו את האצטדיון בסכנין. 

