יום רביעי, 27.08.2025 שעה 18:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
43-42אספניול6
41-22בטיס7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

פיגו: הייתי רוצה מאוד לשחק באתלטיקו מדריד

שחקן העבר סיפק ראיון מסקרן וציין יעדים בהם רצה לחתום: "רציתי לשחק גם בדרבי של סביליה, לא אגיד באיזו קבוצה". וגם: מי יהיה המצטיין ב'לה ליגה'?

|
לואיס פיגו עם פלונרטינו פרס ואלפרדו די סטפאנו (רויטרס)
לואיס פיגו עם פלונרטינו פרס ואלפרדו די סטפאנו (רויטרס)

לואיס פיגו, שזכור בעיקר בעקבות מעברו מעורר המחלוקת מברצלונה לריאל מדריד כשהיה השחקן הטוב בעולם, העניק ראיון מעניין בו הוא מנתח את שוק ההעברות, וממשיך לראות באקסיות שלו כפייבוריטיות לזכייה באליפות ספרד, אם כי טען ש“צריך לראות איך תשפיע עזיבתו של לוקה מודריץ” עבור הבלאנקוס. בנוסף, הפורטוגלי חזר לתקופתו כשחקן, וסיפק ציטוט מעניין לגבי קבוצה מפתיעה שהיה רוצה לשחק בה.

“אם תשאל אותי, מלבד ברצלונה וריאל, אולי הייתי רוצה לחתום באתלטיקו מדריד, בגלל הפילוסופיה שלהם, האווירה והאצטדיון, תמיד היה מרגש לשחק שם. בנוסף, היה יכול להיות מיוחד גם לקחת חלק בדרבי של העיר סביליה. אני לא אגיד אם בסביליה או בריאל בטיס, כי האוהדים של הקבוצה השנייה יהרגו אותי”. אמר פיגו, לו לא חסרים אויבים בכדורגל.

על ריאל מדריד ושאיפותיה בעונה הזאת, הפורטוגלי אמר: “אחרי שנה כמו הקודמת, המועדון תמיד מנסה להתחזק כדי להיות יציב יותר ולשפר את הסגל בעמדות שהוא חושב שנחוצות. יש גם לראות איך תשפיע העזיבה של מודריץ’, שהיה מאוד חשוב בשנים האחרונות. הכוונה היא לגבור על ברצלונה, כשאתה משחק במדריד, אתה חייב להיות מודע שאתה צריך לזכות בהכל”. 

לואיס פיגו בתקופתו בברצלונה (רויטרס)לואיס פיגו בתקופתו בברצלונה (רויטרס)

אגדת העבר נתן גם את דעתו על הרכישות שהצטרפו לליגה: “אני אוהב את טרנט אלכסנדר-ארנולד ומרקוס רשפורד”. מצד שני, הוא משוכנע שהמצטיין של האליפות, יגיע “מאחד מאלה שיש להם יותר איכות טכנית ושומרים על יציבות כל השנה, כמו ראפיניה, ויניסיוס ג’וניור, קיליאן אמבפה וחוליאן אלברס”. 

סיכום המחזור השני בליגה הספרדית
