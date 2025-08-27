הפועל ת"א: לא שידלנו את מור בוסקילה לחתום

סערה סביב עתידו של מור בוסקילה. לאחר פסיקת הבורר בעניינו של הקשר, בהפועל תל אביב מיהרו לפרסם תגובה רשמית ולהבהיר את עמדתם. במועדון האדום מדגישים כי פעלו ביושרה ובתום לב לאורך כל הדרך, בהתאם לתקנוני ההתאחדות ולהמלצות היועץ המשפטי, ומבהירים כי גם כיום היו נוהגים באותה הצורה. בהמשך הדברים מציינים במועדון כי לא נעשה כל ניסיון "מחטף" מול הפועל רמת גן, וכי אף הוצעו לה סכומים כספיים מכובדים עבור השבחתו של השחקן.

“ראשית, חשוב לנו להבהיר כי לאורך כל הדרך מועדון הכדורגל הפועל ת"א פעל ביושרה ובתום לב, בהתאם לתקנוני ההתאחדות ולנתונים שהונחו בפנינו ע"י השחקן ובהתאם להמלצות היועץ המשפטי של המועדון. אנו בטוחים בצדקת דרכנו ושלמים איתה - גם היום היינו חוזרים על אותן הפעולות בדיוק”, נמסר מהפועל תל אביב.

“הבהרה נוספת: הפועל תל אביב לא שידלה את מור בוסקילה לחתום בשורותיה. השחקן הגיע לשולחן המשא ומתן כשהוא ללא חוזה בהתאחדות לכדורגל לעונת המשחקים הקרובה. לא נעשה כאן שום ניסיון "לבצע מחטף". הבהרנו והצהרנו שלא חשבנו, ולו לרגע, שהמעבר הזה יתממש ללא תמורה כספית, ולהפועל רמת גן הוצעו סכומי כסף מכובדים מאוד בגין השבחתו של השחקן, גם לאחר שבוסקילה חתם בהפועל ת"א ואף לאחר שהוגשה התביעה”, הוסיפו.

“בפסק הבורר ישנן, לדעתנו כמובן, קביעות והכרעות משוללות כל יסוד משפטי או היגיון בריא, בלשון המעטה, שלא מתאימות לשנת 2025 - ונעצור כאן. לסיום, מור בוסקילה התקבל בחיבוק חם והמון אהבה בהפועל ת"א - והתחבר מאוד למועדון ולקהל. גם היום, מור רוצה לשחק בהפועל תל אביב. בכוונתו להילחם על זכותו החוקית לשחק בהפועל ולשם כך לבטל את החלטת הבורר. אנחנו כמובן נצטרף להליך ונעשה זאת ביחד, בלי לחסוך במאמצים”, סיכמו.